Viharos időkben is stabil működés

Megbízható és rugalmas rendszerműveletek a zenon szoftver segítségével

Címkék: automatizálás COPA-DATA ERP folyamat folyamatirányítás folyamatvezérlés HMI PLC SCADA zenon

A COPA-DATA zenon szoftverplatformja lehetővé teszi a komplex gépek és berendezések, az infrastruktúra, valamint az épületek digitalizálását. A magas szintű automatizáltság megbízható, rugalmas és hatékonyan működő rendszereket eredményez, és minimalizálja az emberi beavatkozás szükségességét. A zenon automatizált működése lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megfeleljenek a változó piaci követelményeknek, és a rendkívüli működési helyzeteket is könnyedén kezeljék. Ezáltal még válság idején is fenntartható a termelési létesítmények és az infrastruktúrák zökkenőmentes működése.

Az adatgyűjtéstől a gépi működésen át egészen az üzleti intelligenciáig, a zenon integrált környezetet kínál a gépek és berendezések tervezéséhez és üzemeltetéséhez. A szoftverplatform ezáltal a gyártó- és energiaipar cégeinek digitális átállását is támogatja.

Költséghatékony és rugalmas

A zenon használatával magas szintű automatizálás érhető el még eltérő gyártóktól származó berendezéseket használó üzemekben is. A méretezhető szoftverplatform lehetővé teszi a berendezések megfigyelését és működtetését, valamint az energiaadatok kezelését több telephelyen átnyúlva. Az információk és a beavatkozási lehetőségek ezenkívül mobil eszközön is rendelkezésre állnak, feloldva a felhasználókat a helyhez kötöttség korlátaitól.

A zenon ezenkívül magas fokú biztonságot is képes nyújtani. Ez részben az engedélyezési és hitelesítési funkciók révén érhető el, amelyek elősegítik a visszaélések, a szabotázs és az illetéktelen adatokhoz való hozzáférés elkerülését. A szoftver fejlett rendszer-redundanciája ezenkívül megakadályozza az adatvesztést és a rendszerhibákat. A zenon-projektek a paraméterek beállításával hagyományos programozás nélkül is létrehozhatók és módosíthatók. Ez a megközelítés – a projektkészítésre szolgáló széles körű automatizálási lehetőségekkel együtt – még nagy és összetett rendszereknél is hatékony munkavégzést tesz lehetővé időigényes képzés nélkül.

Ezek az együttes előnyök költséghatékony és biztonságos működést, valamint gyors reakcióképességet tesznek lehetővé. A csökkentett gyártási és karbantartási költségek, valamint a követelmények változásaira adott gyors reakció révén a vállalkozások maximalizálhatják a versenyképességüket. Az említett rendszertulajdonságok ezenkívül még szokatlan körülmények között is támogatják a gazdaságos és biztonságos rendszerműveletek elvégzését.

A magas szintű automatizálás mellett a zenon különféle lehetőségeket kínál a mobil megfigyeléshez és a reagáláshoz. A HTML5 megjelenítés minden elterjedt internetes böngészővel működik, így a hozzáférés a vállalati székhely irodai számítógépén keresztül ugyanúgy működhet, mint otthoni számítógépről, táblagépről vagy okostelefonról

A megbízhatóság alapkövetelménynek számít

A zenon szoftvert évek óta használják az egyedi gyártásban és a folyamatrendszerű gyártási alkalmazások – például az élelmiszer- és gyógyszeriparban, valamint az energia- és vízellátás – területén. A szoftverplatform általános felhasználhatóságot és csomagfunkciókat tartalmaz, amiket az egyes iparágak számára fejlesztettek ki. A zenon energiaadat-kezelő funkciója például lehetőséget kínál a felhasználók számára az energiafogyasztás jelentős csökkentését eredményező műveletek kezelésére. Ez nemcsak jelentősen csökkenti a fix költségeket, hanem javítja a speciális körülményekhez való alkalmazkodási képességet is, hiszen csökkenti a korlátozott erőforrásoktól való függőséget.

A zenon világszerte működik – még olyan országokban és régiókban is, ahol gyakrabban fordulnak elő természeti katasztrófák, politikai zavargások vagy más előre nem látható események. „A kihívásokkal teli időszakokban a szoftverplatform a kritikus infrastruktúrákban szerzett irdatlan mennyiségű tapasztalatra támaszkodik – jelentette ki Johannes Petrowisch, a COPA-DATA Közép-Kelet-Európa/Közel-Kelet (CEE/ME) ügyvezető igazgatója. – Ügyfeleink nagyra értékelik azt a tényt, hogy a szoftverplatform még a termelés rövid távú változása vagy nem várt körülmények esetén is garantálja az üzem zökkenőmentes működését.”

A különböző helyszíneken végzett munka összekapcsolása

A zenon szoftverplatformon alapuló vezérlő-, felügyeleti és irányítási rendszerekkel mind a független, mind a hálózatosított létesítményekben létrehozható a gépek és berendezések automatizált működtetése. A különböző helyekről származó berendezések rugalmas összekapcsolása már régóta megoldott a zenon segítségével.

„Az új zenon Service Grid még könnyebbé és egyszerűbbé teszi a gépek, a folyamatok, a teljes üzemek és a különböző helyszínek hálózatba rendezését” – magyarázta Johannes Petrowisch. A Service Grid alkotóelemei a mikroszolgáltatási megközelítés révén teszik lehetővé a különféle rendszerek közötti telepítést és működtetést. A központi elemnek számító Service Hub vezérli az összes adatcserét a zenon Editor, a zenon Runtime, illetve a zenon Analyzer között. Privát vagy nyilvános felhőben alkalmazva a zenon Service Hub a berendezéseket a harmadik féltől származó rendszerekkel és az IoT-eszközökkel kapcsolja össze. További ügyfelek összekapcsolásához a COPA-DATA a Service Grid API-t ajánlja REST felhasználói felülettel.

A felhőalapú megoldások és webes vizualizációk lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az összes gépalkatrészt – akár más csatlakoztatott helyeken is – intuitív műszerfalak segítségével működtessék. Ha egy gyártócsarnokba való belépés ellehetetlenül, egy másik helyiség veheti át az irányítást a funkcionalitás megtartása mellett

A zenon nagyon hatékony létesítményközi jelentéskészítési lehetőséget nyújt, amelyek az egyes megvalósításokhoz testreszabhatók, és felhőben üzemeltetett megoldások és webes megjelenítések révén továbbíthatók. A berendezések vizuális felületei és a felszerelései ezenkívül a csatlakoztatott helyeken is működtethetők. Ha egy gyártócsarnok egy ponton nem érhető el, akkor egy másik hely veheti át az irányítást. Ez különösen a kezelő nélküli alállomásokon vagy vízerőműveknél hasznos, hiszen a megkezdett szokásos műveletek folytathatók, miközben egy csapat egy központi irányítóhelyiségből figyel párhuzamosan több létesítményt.

Megfigyelés és beavatkozás

A zenon már normál üzemmódban is különféle lehetőségeket kínál a mobil megfigyeléshez és a reagáláshoz. Ez megkönnyíti a zenon-vezérlésű üzemek mérnökeinek a műveletek távolról történő levezénylését. Gyorsan reagálhatnak arra, ha a gyártás során bármilyen probléma történik.

A zenon-projektek online elérhetővé tesznek minden üzemi képernyőt, a felhasználókat, valamint egyéb információkat, mivel a zenon webszerver minden ügyfél számára teljes futási időt biztosít. A HTML5 vizualizáció révén az engedélyezett felhasználók a megjelenítéssel még akkor is hozzáférhetnek a berendezésekhez, ha azok fizikailag máshol találhatók. A vizualizáció minden elterjedt internetes böngészővel működik, így a hozzáférés a vállalati székhely irodai számítógépén keresztül ugyanúgy működhet, mint otthoni számítógépről, táblagépről vagy okostelefonról.

Átfogóan mobil megoldás

A képek webkamerák segítségével össze is fűzhetők, akár távolról is lehetővé téve például a helyzet vizuális kiértékelését. Ezen képességek révén az alkalmazottak könnyedén munkahellyé változtathatják a sajt otthonukat, ami válsághelyzetben felbecsülhetetlen előny.

Az ilyen helyzeteket olyan zenon-funkciók támogatják, mint például a „papír az üvegen” technológiát alkalmazó Intelligens Ellenőrzőlista. A digitalizálás egyik fontos eleme az általánosan használt papírlisták lecserélése, ami szervezett kezelést kényszerít ki, és lehetővé teszi azon folyamatok optimalizálását, amelyek korábban az automatizált műveletekkel párhuzamosan futottak. A legfontosabb, hogy a folyamatok bármilyen csatlakoztatott eszközről végrehajthatók, gyakran kiküszöbölve a helyszíni üzemeltetés szükségességét.

Ugyanez vonatkozik a zenon Process Recorder funkcióra, ami hibák és zavarok felmerülése esetén lehetőséget kínál arra, hogy a létesítményen kívülről „lejátszás” üzemmódban elemezzék ki azokat. Ez megkönnyíti a problémák kívülről történő észlelését és kiértékelését.

A zökkenőmentes redundanciával a zenon teljes adatbiztonságot garantál akkor is, ha egy számítógép leáll. A leállt számítógép adatait egy készenléti szerver állítja vissza. A különféle üzemi helyszíneken található kiszolgálók szintén egy redundáns rendszerbe egyesíthetők, hogy vészhelyzet esetén egy másik hely vegye át a rendszer irányítását

A zenon természetesen a készenléti alkalmazottakat is aktívan értesítheti. A webes vizualizáció ugyanis képes a fontos adatok és riasztások közvetlenül a tableteken vagy okostelefonokon történő megjelenítésére. A zenon Üzenet Vezérlő modul SMS-küldéssel, hangpostával vagy e-mail-küldéssel aktívan tájékoztathatja a kezelőszemélyzetet. A Notifier App lehetővé teszi a riasztások gyors lereagálását. Ha az elsődleges címzett nem válaszol egy megadott időn belül, akkor újabb értesítést küld a riasztás eszkalációs láncában megadott következő személynek. Ez az eljárás partnerekkel vagy külső cégekkel közösen is használható, például egy külső szolgáltatónak küldött figyelmeztetéshez.

„A felsorolt zenon-mechanizmusokat arra hozták létre, hogy megnöveljék a karbantartási szolgáltatások lehetőségeit és hatékonyságát – magyarázta Johannes Petrowisch. – Válság idején így az üzemeltetők és a gyártási folyamatban részt vevő minden érintett képes a munkáját teljesen mobil és független környezetben elvégezni.”

A gyorsaság is lehet a siker kulcsa

A zenonban a konfigurációk programozás helyett a paraméterek beállításával is módosíthatók. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak a zenont felhasználva gyorsan új vizualizációkat és folyamatokat hozhatnak létre különösebb szoftverprogramozási ismeretek nélkül. Még változó szabványok végrehajtásakor is könnyű együtt dolgozni. Ez a megközelítés felgyorsítja és megkönnyíti a vészhelyzeti üzemmódba való átállást, vagy amikor szokatlan eseményekre reagálva alternatív folyamatokra vagy termékekre kell átállni.

„Pontosan a kivételes helyzetekben bizonyul nagyon hasznosnak ez a megjelenítés – tette hozzá Johannes Petrowisch. – A 8.20-as verziótól elérhető Intelligens Objektumok tovább javították ezt a funkciót.”

A bonyolult üzemek számára a receptúrák a zenonban történő adminisztrációja nagyon gyors termékátváltási képességeket biztosít, egyszerű kezelés és maximális biztonság mellett. Ez lehetővé teszi bármilyen mennyiségű paraméterkészlet létrehozását, szerkesztését, adminisztrációját, valamint szimulációját, amelyek mindegyike korrelál a gyártási folyamattal. A zenon Recipegroup Manager még komplex receptúragyűjtemények esetén is nagyon leegyszerűsíti az adminisztrációs feladatokat.

A receptúraváltozók módosíthatók és közvetlenül felhasználhatók a folyamat képernyőjén is – természetesen ugyanazzal a távoli működési képességgel. A változók ezután beállított értékekként szolgálnak a folyamatszinten. Mivel a receptúrák képesek a rendszer jelentős megváltoztatására, a rendszer alapvető részét képezik a kifinomult biztonsági mechanizmusok.

A zenonban található HTML5 megjelenítés mindig lehetővé teszi az engedélyezett felhasználók számára, hogy hozzáférjenek a berendezés vizuális modelljéhez még akkor is, ha fizikailag nem tartózkodnak a helyükön. A COPA-DATA szervizcsapata még otthonról is elérhető az összes ismert csatornán keresztül, és ugyanolyan kiváló minőségű támogatást képes nyújtani

Felgyorsított mérnöki munka

Nem mindig elegendő a tárolt receptúrák értelmezése. Ilyen helyzetben gyors cselekvésre is szükség van. A zenon Editor funkcióban végzett munka a „programozás helyett a paraméterek beállítása” elv alapján történik. A módosítások elvégzéséhez tehát nem szükséges megérteni a program minden csínját-bínját.

A zenon Editor több felhasználót is képes kezelni, ezért lehetővé teszi több projektfejlesztő számára az együttműködést, miközben azok különböző helyszíneken dolgoznak. A munka felgyorsítható, ha több felhasználó módosíthat és egészíthet ki egy meglévő projektet. A Hot Reload funkció működés közben is lehetővé teszi ezeknek a változásoknak a zenon Runtime-ra történő átvitelét, és az adatok a rendszer újraindítása vagy a műveletek szüneteltetése nélkül is feltölthetők oda.

A biztonság garantálva

A COPA-DATA évtizedes tapasztalattal rendelkezik az adatbiztonság terén, és a társaság folyamatosan végez belső és külső kutatási projekteket ezen a területen. Ez garantálja a zenon-felhasználók számára az átfogó védelmet a nem kívánt adatvesztés és az illetéktelen hozzáférés ellen.

Mindez az ügyfelek és a HTML Web Engine közötti kapcsolat biztonságos hitelesítésén keresztül történik, a HTTPS-en keresztüli SSL-tanúsítványokon alapuló hálózati kommunikáción és a felhasználói jogosultságokon keresztül, egészen az alapszinten vett biztonságig. A felhasználói hitelesítés az Active Directory használatával is elvégezhető a Windows felhasználói adminisztráción keresztül. A zenon mindkét felhasználói adminisztrációs módszer vegyes műveleteinél továbbra is működtethető, még a tartományvezérlő összeomlása esetén is.

A zenon még szervermeghibásodás esetén is védelmet nyújt az adatvesztés vagy a berendezés leállása ellen. A szoftver zökkenőmentes redundanciája 1996 óta biztosít teljes adatbiztonságot még abban az esetben is, ha egy számítógép leáll, és adatait egy készenléti szerver állítja helyre. A szoftverplatform számos lehetőséget kínál a redundancia konfigurálására. Névleges redundanciával például az értékelési mátrix meghatározhatja, hogy mely eszköznek kell meghibásodás esetén átvenni az elsődleges szerver szerepét. A szabadalmaztatott zenon körkörös redundancia lehetővé teszi a rendszer maximális, leállás nélküli rendelkezésre állását, miközben a hagyományos redundáns rendszerekhez képest jóval kisebb a hardverigénye.

Még a különféle létesítményekben használt szerverek is egyesíthetők egy redundáns rendszerbe, hogy vészhelyzet esetén egy másik hely vegye át a rendszer irányítását. Noha ez általában az informatikai infrastruktúra szolgáltatóihoz tartozik, a zenon még az efféle „katasztrófa utáni helyreállítási” óvintézkedéseket is támogatja.

„A zenon magas szintű hatékonyságot és alkalmazkodóképességet hoz a rendszerműveletekhez – még a kihívásokkal teli időkben is. Ezáltal nagyon komoly mértékben támogatja a kritikus infrastruktúrák működését, valamint az élelmiszerek és gyógyszerek biztonságos előállítását.” Johannes Petrowisch, a COPA-DATA CEE/ME ügyvezető igazgatója

Teljes támogatás még viharos időkben is

A zenon-felhasználók által megszokott rendszeres támogatás még a viharos időkben is biztosított. A segítség a világ minden tájáról a COPA-DATA Partnerközösség több mint 285 tagján, tanúsított rendszerintegrátorokon keresztül érkezik. A rendszerintegrátorok pontosan tudják, hogy milyen típusú alkalmazásokat használnak az ügyfelek és a kijelölt COPA-DATA értékesítési szervezetek, például a COPA-DATA CEE/ME további támogatására is számíthatnak.

A regionális COPA-DATA-alkalmazottak minden szükséges technikai támogatást megadnak, többek között biztonságos távoli hozzáférés révén, teljes adatbiztonság mellett. Szükség esetén központi erőforrásokhoz férhetnek hozzá, ahol a szoftverfejlesztők széles körű kompetenciával vagy szükség esetén hibajavításokkal és biztonsági javításokkal támogatják őket. A COPA-DATA CEE/ME esetében a székhely központi szoftverfejlesztő csoportjának munkatársai ugyanazon irodákban dolgoznak – a hatékonyabb munkavégzés érdekében.

„A COPA-DATA CEE/ME szervizcsapata a 2020. március közepe óta tartó válságidőszakban is elérhető az ismert kommunikációs csatornákon, és továbbra is kiváló minőségű támogatást nyújt – zárta a beszélgetést Johannes Petrowisch. – Hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy biztosíthatjuk a kulcsfontosságú infrastruktúrák működését, illetve támogathatjuk az élelmiszerek és gyógyszerek folyamatos előállítását.”

www.copadata.com