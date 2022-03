Vezeték nélküli FOX vezérlőrendszer

Otthoni automatika F&F márkájú vezérlők új sorozatával.

Címkék: épületautomatizálás intelligens épület TME vezérlés vezérléstechnika vezérlő

A FOX az F&F cég új épületautomatizálási rendszere. A sorozat termékei lehetővé teszik, hogy intuitív, távvezérelhető installációt hozzon létre otthonában vagy irodájában. A rendszer helyi WiFi hálózaton vagy az F&F Felhőn keresztül működik. A berendezések hagyományos módon, a falon lévő gombokkal is vezérelhetők, a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás nélkül (pl. router meghibásodása esetén).

A FOX sorozat tartalmaz egy - a rendszerelemek konfigurálására és vezérlésére szolgáló - ingyenes applikációt. A program elérhető a Google Play és az App Store áruházban. Az egész FOX család kétségtelen előnye az opcionális integráció a Google hangasszisztenssel (Google Home), amely lehetővé teszi az egyes eszközök hangutasításokkal történő vezérlését.

A TME kínálatában lévő FOX sorozat 9 darabból áll. Az első egy fényerőszabályzó, amely akár 180W teljesítményű izzólámpákat (230V AC) is támogat - normál kapcsolóként vagy fényerőszabályzóként is működhet. Hasonló funkciót lát el a LED-vezérlő (12/24V DC), amely 2 független csatornát működtet (egyenként legfeljebb 4A). Az F&F termékcsaládban szerepel egy RGBW LED szalagokkal kompatibilis vezérlő is - az applikáció segítségével a világítás fényereje és színe is változtatható. A FOX csoportban kaphatók hálózati kapcsolók is, amelyek lehetővé teszik az olyan eszközök távoli be- és kikapcsolását, amelyek áramerőssége nem haladja meg (modelltől függően) az 5A vagy 10A-t. Érdekesség a kapcsoló egy olyan változata, amely monitorozza az elektromos hálózat paramétereit. Ezenkívül a gyártó elkészítette a a redőnyök és kapuk motorjaihoz való vezérlőket is.

Kapuvezérlő WI-TO2S2

A bemutatott termékek többségét 60 mm átmérőjű kötődobozokban történő elhelyezésre tervezték. Ez nem más, mint a standard süllyesztett villamoshálózati kötődoboz – amiből az is következik, hogy a FOX sorozatú termékek már régebben készült villamos hálózat modernizálásakor is alkalmazhatók.

Tulajdonságok: Kommunikáció típusa WiFi Frekvencia 2,4GHz Védettségi osztály* IP20 vagy IP65 Tápfeszültség* 9…30V DC vagy 85…265V AC Teljesítmény felvétel* 1,5…2,2W Csatlakozók* menetes vagy rugós kapcsok Csatornák száma* 1, 2 vagy 4

* modelltől függően

A cikk forrása:

www.tme.eu