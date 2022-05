Vezeték nélküli adatátvitel

Az intelligens gyári automatizálás új kommunikációs szabványa: vezeték nélküli IO-Link a Ballufftól

Címkék: automatizálás balluff IO-Link ipari kommunikáció kommunikáció vezeték nélküli adatátvitel

A vezeték nélküli IO-Link kommunikációval a Balluff egy gyors, megbízható és rugalmas megoldással bővítette a portfólióját – miközben a következetes rendszerintegrációt és kompatibilitást is garantálta. A vezeték nélküli IO-Linket ott használják, ahol a klasszikus adatátvitel csak nehezen vagy egyáltalán nem lenne megvalósítható.

Digitális interfészként az IO-Link kommunikációs szabvány terepibusz-független pont-pont kapcsolatot és zökkenőmentes kommunikációt tesz lehetővé az intelligens érzékelő és az automatizálási rendszer között. A technológia tehát elengedhetetlen építőeleme a jövő gyárainak. Az új szabvány bevezetésével a Balluff egy vezeték nélküli megoldással egészítette ki átfogó IO-Link portfólióját. „Az akár megközelíthetetlen helyeken, a robotikában vagy a rendkívül dinamikus közlekedési rendszerekben is használható vezeték nélküli IO-Link rugalmasabb és fenntarthatóbb alkalmazást tesz lehetővé – jelentette ki Michael Zahlecker, a Balluff termékmenedzsere. – Mindeközben a rendszerintegrációt és a kompatibilitást is megtartja.” Az IO-Link szolgáltatást már használó ügyfelek könnyen konfigurálhatják a vezeték nélküli IO-Linket az integrált webszerveren keresztül.

Az intelligens gyári automatizálás új kommunikációs szabványa: a vezeték nélküli IO-Link segítségével a Balluff szabad utat enged az ipari kommunikációnak

A vezeték nélküli master a kábelek használata helyett rádión fogadja az érzékelő adatait egy hídon vagy hubon keresztül. „Az új vezeték nélküli szabvány mindenben megfelel a gyári automatizálás magas követelményeinek” – magyarázta Zahlecker. A leegyszerűsített tervezés és telepítés, a megnövelt rugalmasság és mobilitás, valamint a csatlakozók és kábelek kiküszöbölése jelentik a fő előnyt egy vezetékes rendszerrel szemben. A vezeték nélküli IO-Link ugyanakkor világszerte licenc nélkül használható a 2,4–2,483 GHz-es frekvenciatartományban. „A vezeték nélküli IO-Link fejlesztése során kiemelkedően fontos szempont volt a megbízhatóság” – tette hozzá Zahlecker. Az 5 ms késleltetés és a 10-9 hibaarány így közvetlen kapcsolatot, valamint gyors és megbízható adatátvitelt tesz lehetővé. További pluszpont a problémamentes skálázhatóság és az akár 40 eszközre kiterjeszthető integrálhatóság.

Az intelligens érzékelők és működtetők az IO-Link masteren keresztül kapcsolódnak a vezérlőhöz

A vezeték nélküli IO-Linket egyaránt használják dinamikus, fix és mobil alkalmazásokban. A nagy sebességű szállítórendszereken így a kompatibilis érzékelők a pontosabb megfigyelés érdekében közvetlenül a kocsira helyezhetők. A megfogón lévő szerszámok cseréjekor a kábelezés hiánya szűk helyeken is lehetővé teszi az adatátvitelt. Ez vonatkozik a marógépekre is, amelyekben kevés hely van a szenzorok számára, viszont követelmény a nagy folyamatmegbízhatóság. Ilyenkor komoly előnyt jelent a rendszer nagy teljesítménye. „Mivel nincs szükség kábelezésre, a vezeték nélküli IO-Link segítségével állapotfigyelő érzékelőket is elhelyezhetünk a felügyeleti rendszerekben, még a nehezen megközelíthető pontokon is – mondta Zahlecker. – A rendszer ezáltal ideálisan alkalmas a meglévő rendszerek utólagos modernizálására is.”

A vezeték nélküli master a kábelek használata helyett rádión fogadja az érzékelő adatait egy hídon (jobbra) vagy hubon (balra) keresztül. A technológia tehát elengedhetetlen építőeleme a jövő gyárainak

Az új, vezeték nélküli IO-Link szabvány mellett a Balluff különféle megoldásokat kínál az érintés nélküli adat- és energiaátvitelre, és folyamatosan bővíti saját vezeték nélküli portfólióját. „A vezeték nélküli technológia segítségével szabad utat adunk az ipari kommunikációnak – foglalta össze Hubertus Breier, a Balluff technológiai részlegének vezetője a vezeték nélküli megoldások ipari kommunikációs előnyeit ismertetve. – A vezeték nélküli IO-Link szabványnak köszönhetően például ma már olyan alkalmazásokban is gyűjthetünk adatokat, ahol az korábban műszakilag lehetetlen vagy túl költséges lett volna.”

www.balluff.com