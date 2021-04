USi®-biztonsági ultrahangos érzékelő rendszer

Címkék: mérés méréstechnika Pepperl+Fuchs szenzor szenzortechnika ultrahangos_érzékelők

A Pepperl+Fuchs a Safe USi-safety ultrahangos érzékelő rendszerrel bővíti a gyártásautomatizálásra ajánlott ultrahangos érzékelők termékportfólióját.

Az innovatív USi-safety ultrahangos érzékelő rendszer egy modern és tanúsított érzékelő technológia, amit EN ISO 13849 szabvány 3 PL d kategóriájának megfelelő mobil gépek, például robotok, ipari anyagmozgató gépek, és üzemek veszélyeztetett területeinek megóvására használnak. Az USi-biztonsági rendszer a lehetséges veszélyektől és az ütközésektől védi az embereket és a tárgyakat. Ez az ultrahangos érzékelő biztosítja a munkatársak biztonságát és az Elektromosan érzékelő védőszerkezetek körébe tartozik.

A világ egyetlen ilyen típusú ultrahangos érzékelő rendszerét a rugalmasság és az alkalmazási lehetőségek széles skálája jellemzi. Akár két kicsi, szabadon elhelyezhető ultrahangos érzékelő egység is elhelyezhető, csatlakoztatható és paraméterezhető rugalmasan és geometrikusan, az elektronikától függetlenül. A biztonsági funkció csak egy érzékelő egységet tartalmaz, vagyis nem léphet fel redundancia. Zárt terekbe is beépíthetők, és bármilyen formájú, színű vagy felülettel rendelkező mozgó és álló tárgyakat megbízhatóan detektálnak akár két és fél méteres elliptikus, háromdimenziós hangtérben. A szennyeződés, a hőmérséklet, a levegő áramlása és a páratartalom nincs hatással az érzékelő működésére. A szenzorrendszer szinte minden ipari és kültéri alkalmazáshoz kiváló választás. Az érzékelőrendszer egy kényelmes paraméterező szoftver segítségével állítható be. Minden csatlakoztatott érzékelőegységhez két rövidzárlat és keresztáram felügyelt OSSD biztonsági kimenet tartozik. A teljes érzékelési tartományt felölelő betanítási funkció standard környezetként növeli az üzembiztonságot. Ez a funkció elnyomja a jármű kontúrjait, amelyek könnyen okozhatnak zavart a működésben.

