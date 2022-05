Újabb megoldás segíti az áramhálózat digitalizációját

A minél hatékonyabb energiaellátást és az alacsonyabb karbonkibocsátást is segíti a német gyártó legújabb verziójú szoftvere.

Az energiaellátás fenntartható átalakítását segítő moduláris szoftvercsomag legújabb verziójával jelentkezett a Siemens. Az egymással integrált elemekből felépülő, ugyanakkor nyílt, más rendszerekkel is együttműködő grid (áramhálózat) szoftver segítségével a villamosenergia-piac szereplői agilis módon válaszolhatnak a mostani és a jövőbeni kihívásokra.

A Siemens okosmérési adatokat kezelő rendszere immár felhőalapú változatban is elérhető, az átdolgozott kezelőfelületnek köszönhetően pedig a felhasználók közel kétszer hatékonyabban végezhetik feladataikat. A szoftverrel létrehozott digitális ikreken a szolgáltatók az előző verziónál hatszor gyorsabban futtathatnak áramhálózati szimulációkat az energiahálózatok eredményesebb tervezéséhez, fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához.

Közös innovációs projekteken is dolgozik az iparág vezető szereplőivel a Siemens: a hálózattervezés, -üzemeltetés, -karbantartás és -optimalizálás további összekapcsolására keresnek zökkenőmentes és hatékony megoldásokat. A szoftvert használó ügyfelekkel kialakított szoros együttműködés további, csatlakozni kívánó partnerek előtt is nyitott. A Siemens emellett szintén továbbfejleszti partnerhálózatát, hogy a munkafolyamatokhoz a legátfogóbb, végponttól végpontig ívelő támogatást biztosítsa az energiaellátás szereplőinek.

Sürget a digitalizáció

Ha egy pillantást vetünk az energiaágazat helyzetére, azonnal világossá válik, miért sürgető a gazdaság gerincét alkotó, hatalmas és összetett rendszer okos átalakítása.

Az előrejelzések szerint a világ energiafogyasztása 2050-re megduplázódik, miközben az energiahálózatok bonyolultsága is rohamléptekkel növekszik. A Guidehouse Insights prognózisa alapján 2030-ig például évente átlagosan hétszeresére nőhet az áramhálózatra csatlakozó elosztott, lokális energiaforrások (DER-ek) száma – már 2020-ban is ötmillió ilyen végpont jelent meg a termelési és fogyasztói oldalon. Ezek a jellemzően a fogyasztó telephelyén működő, kis, moduláris energiatermelő és tároló eszközök – például napelemek, szélturbinák és akkumulátorok – ráadásul a kisfeszültségű hálózatra csatlakoznak, amelyre a szolgáltatók eleve kevésbé látnak rá, így sokkal nehezebbé teszik az ellátás felügyeletét és a változások előrejelzését.

Szakértők ezért arra számítanak, hogy a grid szoftverek piaca 2028-ra eléri a 17 milliárd dollárt, a 2019-ben mért 8 milliárd dollár bő kétszeresét. Tavaly egyébként a Siemens áramhálózati digitalizációval foglalkozó Smart Infrastructure részlege is bejelentette, hogy akkori, 750 millió eurós digitális árbevételét 2025-re 1,5 milliárd euróra tervezi növelni.

A Siemens már jelenleg is a grid szoftverek vezető szállítója. A világ éves energiafogyasztásának 70 százaléka – mintegy 16 ezer terawattóra – most is a cég szimulációs szoftvereivel felügyelt infrastruktúrán áramlik keresztül. Világszerte az energiahálózatok 1300 irányítóközpontja a Siemens szoftvereivel biztosítja sok száz millió ember áramellátását. Több mint kétszáz áramszolgáltató például az EnergyIP szoftverrel kezeli mintegy 100 millió okosmérő beérkező adatait, így a kisfeszültségű hálózatra is mély betekintést nyer.

