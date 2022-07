Új 3D-s érzékelő opció a WALTER gyártmányú HELICHECK PRO és PLUS mérőgépekhez

Címkék: forgácsolás Helicheck Pro mérés méréstechnika szenzor szenzortechnika Walter

A WALTER opcióként tett elérhetővé egy 3D-s érzékelőt a HELICHECK PRO és HELICHECK PLUS mérőgépek, valamint azok LONG változatai számára, amely szerszámok és munkadarabok teljesen automatikus mérését és digitalizálását teszi lehetővé.

Nagy teljesítményű szerszámoknak (High Performance Tools) nevezzük azokat a forgácsoló-szerszámokat, amelyeknél az egyes éleknél eltérő a vágóél geometriája, az osztás és a spirális emelkedés. Az ilyen forgácsoló-szerszámok magas követelményeket támasztanak nem csak a gyártással, hanem a méréssel szemben is. A sokféle változó paraméter miatt ilyen esetekben a lényegesen gyorsabb 3D-s lézeres mérés használata ajánlott, például egy WALTER HELICHECK 3D géppel. Ugyanakkor egyes mérési kritériumok teljesítéséhez egy további, precízebb hagyományos mérőgépre is szükség van a teljes körű méréshez. Tehát mostanáig két mérőgépre volt szükség az autó-, a repülőgép-, és űriparban, valamint a gyógyászatban használt bonyolult szerszámokhoz. Ezen a helyzeten változtat az új opcionális 3D-s lézeres érzékelő.

3D-s érzékelő a WALTER gyártmányú HELICHECK PLUS mérőgépben

Két gép egy gép alapterületén

A 3D-s lézeres mérés mostantól opcióként rendelhető meg a HELICHECK PRO és HELICHECK PLUS mérőgépekhez. „Ügyfeleink így két gépet kapnak egy gép alapterületén” – mondta Siegfried Hegele, Product Manager Applications. A 3D-s érzékelő pontfelhő formájában jeleníti meg a munkadarabot, és ezen a háromdimenziós leképezésen lehet elvégezni a különböző méréseket. Ha a kezelő a 3D-s tervrajzokra vagy egy mesterdarabra helyezi ezt a leképezést, könnyedén felismerheti az eltéréseket. „A több telephellyel rendelkező ügyfelek ezáltal képesek összevetni a különböző gépeken készült munkadarabok leképezéseit, így meghatározhatják, mely műveleteknél lépnek fel eltérések a gyártás során” – magyarázta Hegele.

A 3D-s letapogatók új generációja

Az opcionális lézeres érzékelő generációváltást harangoz be a letapogatási technológiában. Az új 3D-s érzékelő négyszer magasabb felbontással rendelkezik, míg a csúcstechnikát képviselő számítógéppel felszerelt mérőgép négyszer annyi adatot képes feldolgozni egységnyi idő alatt. Ezenkívül nőtt a letapogató-fej forgatási szöge is, amely most már -55° és 90° között állítható, így lehetővé teszi a vágóélek teljes körű letapogatását.

