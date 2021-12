Ügyfélközpontú forradalom

A palástköszörűgépeket gyártó Studert és a sík- és profilköszörűgépeket gyártó Blohm Jungot is magába foglaló United Grinding cégcsoport C.O.R.E. néven mutatta be forradalmian új hardver- és szoftverarchitektúráját

Címkék: cnc köszörű Galika köszörüléstechnika Studer UNITED GRINDING Group vezérlés vezérléstechnika

A jövő ipara hálózatosított, amiben a gépek összekapcsolása a kulcs. De a hálózatépítéshez számos követelménynek kell megfelelni. A United Grinding csoport által az EMO Milano 2021 kiállításon bemutatott C.O.R.E. hardver- és szoftverarchitektúra figyelemre méltó lehetőségeket nyit meg a hálózatépítés, a gyártási folyamat ellenőrzése és nyomon követése, ezáltal pedig a folyamatoptimalizálás szempontjából is. Végül, de nem utolsósorban: a gépkezelők felhasználói élményét az okostelefon-generáció világához közelíti.

Amikor néhány évvel ezelőtt felerősödött a negyedik ipari forradalomról, az Ipar 4.0-ról folytatott nyilvános vita, a többek között a Studer palástköszörűgépeket és a Blohm Jung sík- és profilköszörűgépeket gyártó United Grinding csoport úgy döntött, hogy a digitális jövőbe fektet be – nemcsak a csoport, hanem mindenekelőtt az ügyfelek jövőjébe. Így kezdődött a C.O.R.E. története. A fejlesztés célja az volt, hogy biztosítsa az emberek, a gépek és a termelési környezet közötti adatcserét, valamint megalapozza a modern IoT-alkalmazások működését. Ezenkívül intuitív működést is biztosítani kellett, hogy megkönnyítse a munkát a beállítás, a kezelés és a karbantartás során.

A végeredmény egy gigantikus okostelefonra emlékeztet. Az új C.O.R.E. technológiával felvértezett következő generációs köszörűgépek első pillantásra a 24 hüvelykes full HD multitouch kijelzőről ismerhetők fel. A navigáció ugyanúgy működik, mint egy okostelefonon, vagyis érintésekkel és húzásokkal. Az ügyfelek egyéni igényeinek megfelelően a felhasználói felület konfigurálható, a legfontosabb funkciók és kezelőképernyők személyes preferenciák szerint rendezhetők – az okostelefon kezdőképernyőjén megjelenő alkalmazásokhoz hasonlóan.

A személyre szabott RFID csippel működő új hozzáférési rendszernek köszönhetően az egyéni felhasználói profil automatikusan töltődik be. Ez nemcsak a gépre történő ki- és bejelentkezést könnyíti meg, hanem jóval biztonságosabb is. További előny: minden felhasználó szerepkörprofilját tárolja a rendszer, így a felhasználók csak a számukra releváns információkat látják. Ez csökkenti a komplexitást, és segít a hibák megelőzésében.

Ami a komplexitás csökkentését illeti, észrevehető, hogy az új C.O.R.E. panelen gyakorlatilag nincsenek nyomógombok. Találhatunk egy forgókapcsolót az előtolás felülbírálásához, ami egyszerű forgatással teszi lehetővé a tengelyek szabályozását.

A C.O.R.E. egységesen használható, vagyis márkafüggetlenül egyszerűsíti le a gépek kezelését és könnyíti meg a képzést. Bárki, aki tudja, hogyan kell kezelni egy akár Studer, akár Blohm Jung, akár más United Grinding csoportba tartozó gépet, azonnal képessé válik a többi működtetésére is.

A C.O.R.E. dióhéjban C.O.R.E. rendszer Gépi operációs rendszer

Nagy teljesítményű ipari PC

Ethernet-kapcsolat

Különféle interfészek és protokollok

Adatbiztonság Ember-gép interfész Modern 24 hüvelykes multitouch kijelző

Felhasználóspecifikus konfigurálható felület

Egységes, intuitív működés

A C.O.R.E. több mint egy innovatív vezérlőpanel

A szemet gyönyörködtető új kezelőpanel csak a külcsín, a mélyben jelentős innovatív fejlesztések rejlenek. A C.O.R.E. technológia teljes operációs rendszere egy nagy teljesítményű ipari számítógépen fut. IoT-átjáróként szolgál, és minden szoftveralkalmazásnak otthont ad. Az operációs rendszer minden United Grinding CNC-vezérlővel kompatibilis.

Az új technológia rengeteg lehetőséget kínál a hálózati kapcsolódáshoz is. A C.O.R.E. harmadik féltől származó interfészekkel – például az umati rendszerrel – is hálózatba köthető. Ez közvetlen hozzáférést biztosít a United Grinding Digital Solutions kínálatához a távoli hozzáféréstől a szerviz- és a gyártásmonitoringig. A csoport ügyfélszolgálati csapatának támogatása is közvetlenül elérhető a C.O.R.E. panelről. A chatfunkció gyors és egyszerű támogatást biztosít, a beépített elülső kamera pedig akár videóhívásokat is lehetővé tesz.

A legmagasabb teljesítményérték a felhasználói élmény

A C.O.R.E. többéves fejlesztési folyamatában a United Grinding valamennyi márkájának szoftver- és folyamatszakértői részt vettek. Elsődleges cél volt a felhasználói élmény javítása. Nem véletlen, hogy a C.O.R.E. az Ügyfélorientált Forradalomból (Customer Oriented REvolution) alkotott mozaikszó.

„A szerszámgépek operációs rendszerei és szoftverarchitektúrái terén óriási ugrást jelent a C.O.R.E. – hangsúlyozta Stephan Nell, a United Grinding vezérigazgatója. – Gépeink ezzel felkészültek a digitális jövőre.” Az EMO Milano 2021 szakvásáron bemutatott technológia fejlesztése még nem fejeződött be, de az alapokat már lefektették, amire a csoport építhet. A rugalmas és moduláris felépítésnek köszönhetően folyamatosan új funkciók és alkalmazások jelennek meg a szoftverarchitektúrában.

A United Grinding által gyártott Studer palástköszörűgépek és a Blohm Jung sík- és profilköszörűgépek hazai forgalmazója a Galika Kft.

www.grinding.ch

www.galika.hu