Üdvözöljük 2030-ban: Plug & Produce

Így válnak időtállóvá a termelési folyamatok a zenon modultípus csomag (MTP) technológiájával

Az új körülményekhez való alkalmazkodás és a változás képessége mindig is meghatározó szerepet játszott a jövő befolyásolásában – és ez a cégekre is igaz. Az egyedi cikkek és a kis tételek iránti növekvő kereslet és a rövidülő innovációs és termékciklusok megkövetelik a berendezések még rugalmasabb használatát, ami a modultípus csomag (MTP) gyártási koncepcióval biztosítható.

„Aki kimarad, az lemarad – ez nemcsak a termékekre, hanem magára a gyártási folyamatra is igaz.” Dinamikus időket élünk, és a digitalizáció tovább bonyolítja a helyzetet. A cégek egyidejűleg egyre differenciáltabb vevői igényekkel állnak szemben. A rövidebb termékéletciklusok és a növekvő versenykényszer a gyártási létesítmények innovatív tervezését és működtetését követelik. Ebben a környezetben az MTP, avagy „Plug & Produce” megoldási megközelítés egyre nagyobb figyelmet kap, ennek ellenére messze nem csak felkapott, a digitalizáció hullámait meglovagoló koncepció.

Hajsza a rugalmasságért

Az MTP mögött álló elgondolás szerint különböző termékek rugalmas gyártásához a moduláris rendszerek mellett moduláris digitalizáció is szükséges. Az MTP modulokba foglalja a folyamatok intelligens vezérlését és szabályozását. Ezek az előre automatizált, moduláris egységek könnyen hozzáadhatók, rendszerezhetők és az aktuális termelési követelményekhez igazíthatók. A termelési végpontok közötti modularizáció alapkövetelménye az egyes modulokba foglalt információ szabványosított leírása.

Plug & Produce

A zenon a gyártófüggetlen és gyártóközi MTP információs modell szerint írja le az egyes modulokat, amelyek funkciói szolgáltatásokon keresztül érhetők el. A magasabb szintű folyamat-összehangolási rétegbe (zenon POL) integrált modulok összehangolással és összekapcsolással egy átfogó rendszert alkotnak. A zenon POL és a zenon Engineering Studio automatikusan összekapcsolódik, és zökkenőmentes kommunikációt biztosít. Minden művelet automatikusan átkerül a zenon Service Engine-be. A többi kommunikációs résztvevő egy szabványos interfészen keresztül éri el a modulok megfelelő funkcióit. Ennek működése ahhoz hasonlítható, ahogyan a PC automatikusan felismer egy nyomtatóillesztő programot, letölti azt, és elindítja a készüléket – jelen esetben a folyamatautomatizáció összetett környezetére szabva. Mindössze néhány kattintással létrehozható egy teljesen automatizált folyamatirányítási rendszer (PCS) vagy elosztott irányítási rendszer (DCS).

Így érvényesülnek a zenon erősségei

A folyamatirányítási rendszereket központi vezérlőhelyiségből irányítják, így a cél az, hogy a továbbiakban ne kelljen a helyszínen ellenőrizni és felügyelni az egyes folyamatokat. A különböző gyártóktól származó gépeknek magas szintű csatlakoztatási lehetőségekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy zökkenőmentesen lehessen őket integrálni egy központi rendszerbe. Pontosan ebben rejlik a zenon egyik erőssége: a sokféle natív illesztőprogram tökéletesen támogatja az eszközök és gépek hálózatba kapcsolását – az érzékelőktől az elosztott rendszerekig. A koncepció ennek köszönhetően barnamezős rendszerekhez is használható, mert a meglévő rendszerek könnyen összeköthetők és összekapcsolhatók. Egyebek mellett a nélkülözhetetlen jelentéskészítés, FDA-megfelelés, MES-, SAP- vagy felhőszolgáltatásokhoz való kapcsolódás már évek óta a zenon szoftverplatform és természetesen az MTP-projektek részét képezik. A COPA-DATA a zenon Logic révén régi, nem MTP-kompatibilis eszközök moduláris gyártásba történő integrálására is megoldást kínál. Új szoftveres vezérlőkön és moduláris folyamattervezésen keresztül régi eszközök is integrálhatók az MTP-környezetbe.

A zenon POL kiemelt szerepet játszik az egyes lépések optimális összehangolásában

Okos objektumokkal a siker útján

A zenon az okos objektumoknak köszönhetően is kézenfekvő megoldás a moduláris gyártáshoz. Az okosobjektum-sablonok, amelyekből példányosítással okos objektumok jönnek létre, úgyszólván egyenértékűek az MTP-vel. Az MTP-fájlok információi a sablon segítségével átvihetők a zenonba, ezután a szükséges elemek létrehozhatók az Engineering Studio használatával. A tartalom ezután egy magától értetődő alkalmazással összehangolható a működés során. A COPA-DATA tehát meglévő know-how-ra támaszkodva teremt értékes szinergiákat számos különböző Plug & Produce alkalmazáskörnyezetben.

A moduláris gyártás iparágakon átívelő előnyei

A zenon POL, az Engineering Studio és a Report Engine ötvözése teljesen új dimenzióba emeli a rugalmasságot. A folyamatok nagyobb projekttervezés nélkül módosíthatók, a termelési mennyiségek pedig a modulok hozzáadásával vagy eltávolításával erőforrás-takarékosan módosíthatók. Mivel a termelési kapacitás a piachoz igazítható, piacra lépéskor a modularizáció révén csökkenthető a beruházási kockázat, így növelhető a versenyképesség. Megfelelő alkalmazással a gyártási költségek jelentősen – esetenként akár 40 százalékkal – is csökkenthetők, ami különösen kis tételeknél érzékelhető. A piacra lépési idő is jóval rövidebb, mert a projekttervezés nagyrészt előre gyártott modulokon folyik, amelyek egyszerűen beépíthetők a folyamatirányítási rendszerbe. A skálázás is sokkal egyszerűbb a laboratóriumtól a gyártásig, ezáltal csökken a termékfejlesztési idő.

Az MTP az irodai nyomtatók illesztőprogramjához hasonlóan egységesen, gyártótól vagy iparágtól függetlenül segíti elérhetővé tenni a legfontosabb paramétereket

Valóban állandó a változás?

A külső körülmények folyamatos változása az ipari környezetek egyik állandó jellemzője. Az erre a problémára a moduláris MTP által adott válasz korábban elképzelhetetlen rugalmasságot tesz lehetővé, és számos iparágban javítja a szükséges alkalmazkodóképességet. A zenon fejlesztőcsapata folyamatosan tágítja a moduláris gyártással kapcsolatos ismereteit, hogy bővíteni tudja a zenon lehetőségeit. A zenon erősségeinek köszönhetően ez nagyon gyorsan zajlik. Valójában már most is számos, az indulási vagy átalakítási költségek megtakarítása terén nyilvánvalóan rugalmas alkalmazásunk működik.

