Továbbfejlesztett Temposonics R-sorozatú V PROFINET szenzorok

Az új generáció megtartotta a jól ismert teljesítményt és minőséget, miközben intelligens funkciókkal gazdagodott

Címkék: ipar 4.0 Kvalix mérés méréstechnika profinet szenzor szenzortechnika Temposonics

Az Ipar 4.0 koncepció szellemében továbbfejlesztett új érzékelőgeneráció olyan funkciókat tartalmaz, mint az állapotfigyelés és a prediktív karbantartás. A kimeneti lehetőségek még fontosabb szerepet kaptak az ipari alkalmazások termelékenységének optimalizálásához.

Számos új képességgel bővültek az R-sorozatú V PROFINET szenzorok. Az új generáció a PROFINET protokollon keresztül közvetlenül a vezérlőre továbbítja más érzékelők állapotadatait. További előnyök a szenzorban történő közvetlen hőmérséklet-kiértékelés, a teljes üzemórák vagy akár a mágnesek által megtett teljes távolság közvetlen értékelése az előrejelző karbantartás vagy a gépállapot-figyelés érdekében.

Az R-sorozatú V PROFINET szenzorokban a PROFINET profilok is frissültek. Az útadó profil a V4.2 verzióra frissült, így az R-sorozatú V PROFINET szenzorok váltak az első, erre a verzióra tanúsított lineáris helyzetérzékelőkké. Az MTS profil is frissült, az érzékelőt és a hozzá tartozó leíró fájlt a PNO hitelesítette. A Temposonics profillal egyszerűen állíthatók be a kívánt paraméterek, ezenkívül a kapcsolási pontok a pozíció- és sebességkimenettel párhuzamosan állíthatók be és felügyelhetők. Az állapot figyelése és kimenete szinkronban van a vezérlő órájával.

Az R-sorozatú V jelátalakítók jelenleg rúd és profil kivitelekben érhetők el. A 37%-kal kisebb házak az előző generációknál kompaktabb alkalmazások kiépítését teszik lehetővé.

Az érzékelők minden korábbinál robusztusabbak és megbízhatóbbak. A továbbfejlesztett alkatrészeknek köszönhetően üzemi hőmérséklet-tartományuk –40 és +85 °C közé került, az ütésállóság 150 g-re, a rezgésállóság pedig 30 g-re növekedett. A nagyobb tápegységeknek köszönhetően az érzékelők durvább és zordabb alkalmazásokba is integrálhatók, miközben továbbra is akár 0,5 µm pontosságú mérési adatokat képesek biztosítani.

Az új generáció a bevált elektromos és mechanikai kapcsolatainak és kialakításának köszönhetően teljes mértékben kompatibilis a termékcsalád korábbi elemeivel. Tovább viszi a korábbi R-sorozatú generációk jól ismert nagy teljesítményét és minőségét, de új, fejlett és intelligens funkciókkal gazdagítja azokat.

Temposonics néven folytatja az MTS Sensors Az Amphenol az MTS Systems Corporation felvásárlását követően az Amphenol családba vonta be az MTS érzékelőket. A várakozások szerint az Amphenol és az MTS Sensors kollektív erősségei új lehetőségeket és hosszú távú növekedési potenciált nyitnak meg. A megnetostrikciós szenzortechnológia piacvezetőjeként a Temposonics az átfogó know-how és a kiváló minőség révén biztosítja a legnagyobb termelékenységet és hatékonyságot. Az Amphenol támogatásával a Temposonics olyan érzékelőrendszereket fejleszt és gyárt, amelyek folyamatosan új megoldásokat tesznek lehetővé az ipari, a mobil hidraulikai, valamint a folyamattechnikai területek mérési feladataihoz.

Magyarországi forgalmazó:

Kvalix Automatika Kft.

1044 Budapest, Íves út 10.

info@kvalix.hu

www.kvalix.hu