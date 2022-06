Testreszabott megoldások

Ha nyomásérzékelőkre van szükség, akkor egészen biztos, hogy a megoldás megtalálható a KELLER AG portfóliójában

Címkék: Keller AG mérés méréstechnika nyomás nyomásérzékelés nyomásmérés nyomásmérő nyomástávadó

A KELLER AG termékei rendkívüli előnnyel kecsegtetnek, az eszközeinket optimalizálhatjuk általuk, valamint a meglévő teljes rendszerünkbe integrálva a használatát még hatékonyabbá tehetjük. A ránézésre is azonosítható komponensek, például a fő blokkelemek és a csatlakozók, mind-mind a szenzor megfelelő működését segítik elő. A svájci gyártó számos egyedi alkatrészt állít elő üzemeiben, és szoros munkakapcsolatot építenek ki beszállítóikkal, ezzel lehetővé teszik a komponenseken a lehető legkülönfélébb módosítások egyszerű és gyors elvégzését.

Megosztják szakértelmüket, így válik tökéletessé az érzékelő

A KELLER AG ügyfelei a szakterületük igazi professzionalistái, hiszen ők ismerik a legmélyrehatóbban a követelményeket és az üzemeltetési feltételeket. A svájci gyártó immár 1974 óta aknázza ki a piezorezisztív szenzortechnológiában rejlő lehetőségeket, így már számos, kihívást jelentő projektet valósítottak meg az elejétől a végéig. A közös munka folyamán a szakértelem kölcsönös megosztása elengedhetetlen, ez óriási szerepet játszik a vállalat sikertörténetében. A közös ismeretek révén válnak a legjobbakká a KELLER AG által gyártott szenzorok.

(Forrás: KELLER AG)

Még azokról az alkalmazásokról is, amelyek első ránézésre rendkívül egyszerűnek tűnnek, alaposabb elemzéssel, vizsgálattal bebizonyosodik, hogy összetett eszközökről van szó. Ha az adott érzékelő valós használati körülményeit már a kezdetektől figyelembe vesszük, akkor jelentős javulást érhetünk el a hatékonyságában, illetve a tartósságában és élettartamában is. Mindez pedig az alkalmazási területtől függetlenül igaz – legyen az esővíztartály töltöttségi szintjének mérésére szolgáló eszköz vagy ultrapontos laboratóriumi műszer, sőt akár a rakétatechnológiában használt szenzor.

Megosztott szakértelem – egyedi megoldások (Forrás: KELLER AG)

A feladatoktól függetlenül a KELLER AG mérnökeinek és fejlesztőinek a szakértői tanácsai elengedhetetlen részei a sikeres termékeknek. Az, hogy a meglévő technológia használható-e, esetleg csak bizonyos módosításokkal, vagy teljesen új fejlesztésre van szükség, teljes mértékben az adott projekttől függ. A svájci gyártó munkatársai együtt vizsgálják meg a hibátlan méréshez szükséges tulajdonságok meghatározásának követelményeit. Sokéves tapasztalatra építve alaposan elemzik az összes szóban forgó tényezőt és a különböző kölcsönhatásokat.

„A nyomásérzékelők gyártásának területén szerzett jártasságunk, régre nyúló tapasztalatunk és számos technikai folyamat magas szintű elsajátításának segítségével a szenzorok integrálásával akár a lehetetlent is lehetővé tesszük.” Bernhard Vetterli műszaki igazgató

Mérési tartományok és a teljesítmény mérése

Első lépésként meghatározzák az érzékelő alapvető specifikációit, mint például a teljes mérési tartomány, a pontosság, a meghatározott mérési pontokhoz és nyomásegységekhez való kalibrálás vagy a kimeneti jel erőssége. A digitális jelkimenettel rendelkező termékeknél meg kell határozni néhány további tényezőt is, mint például a szükséges mintavételi frekvenciát vagy a jelfelbontást. Az ebben a szakaszban megállapított értékek alkotják a komponensek kiválasztásának kiindulópontját.

Mérési tartományok és teljesítmény (Forrás: stock.adobe.com)

Tökéletesen igazodik a környezeti viszonyokhoz

Egy másik fontos és nem elhanyagolható követelmény a környezeti viszonyok figyelembevétele. Ezzel nemcsak megnöveljük az érzékelő várható élettartamát, hanem gyakran a helyes mérések elengedhetetlen előfeltétele is. Ha a nyomás alatt álló rendszer túlnyomás alatt vagy dinamikus terheléssel működik, akkor az érzékelő kialakítását ezekhez a speciális igényekhez kell optimalizálni. Egyes alkalmazásoknál vagy a szomszédos rendszerelemeknél fennáll a jel torzulásának vagy az alkatrészek meghibásodásának a veszélye rezgés, illetve ütés következtében. A hőmérséklet minden anyagra és azok ellenálló képességére is jelentős hatást gyakorol.

Tökéletesen a környezeti viszonyokhoz hangolva (Forrás: stock.adobe.com)

A meghibásodásokat nemcsak a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok okozhatják, hanem ezek gyors váltakozása is. Egy másik, hasonlóképpen fontos tényező a kémiai ellenálló képesség. A fő blokkokhoz és a tömítésekhez használt anyagokat gondosan kell kiválasztani, különben erős károsodást szenvedhet a mérőközeg. A külső tényezők, mint például a benzingőz, UV-sugárzás, sós víz vagy akár mikroorganizmusok is jelentős károkat okozhatnak. Ezért is elengedhetetlen az összes releváns tényező figyelembevétele és pontos vizsgálata. Természetesen a precízen beállított és jó minőségű kivitelezésnek is vannak korlátai, ezért további védelmi intézkedésekre lehet szükség.

„A tapasztalataink arra tanítottak, hogy az anyagok és a fizika nem ismer határt, pláne akkor nem, ha új kihívásokra kell válaszokat találnunk.” Stefan Fehr minőségbiztosítási vezető

Mechanikai tervezés

Az érzékelő megtervezésekor az összes eddig felsorolt szempontot figyelembe kell venni. Egy eszköz teljesítményét nagymértékben befolyásolja az érzékelő kialakítása, az eszközhöz tartozó chip és az összeillesztéshez szükséges anyagok megválasztása, valamint a gyártási technika. Ezenfelül az ügyfeleknek különleges igényei lehetnek az alakra, méretre, nyomáscsatlakozókra és még sorolhatnánk, mi egyébre vonatkozóan. Végül, de nem utolsósorban be kell tartani az alkalmazási területre vonatkozó minden speciális követelményt, az összes vonatkozó jogi előírás és szabvány mellett.

Gépészeti tervezés (Forrás: KELLER AG)

Elektronika és konfiguráció

Az elektronikai rendszer feladata az, hogy a méréshez szükséges jelerősséget biztosítsa, valamint az adatokat elmentse, és a megfelelő interfészen keresztül biztosítsa azokat a felhasználó számára. Kérhető az alkalmazásspecifikus számítások beépítése a firmware-be, vagy igényelhető speciális eszköz- és szoftverkonfiguráció. A környezeti tényezők további kiegészítéseket követelhetnek, amelyek megóvják a berendezéseket a külső hatásoktól. Úgy konfigurálhatók a termékek, hogy azok minden felhasználó által teremtett paraméternek megfeleljenek.

Elektronika és konfiguráció (Forrás: stock.adobe.com)

Elektromos interfészek és csatlakozások

A digitális interfészek konfigurálhatók speciális kommunikációs protokollokhoz, vagy módosíthatók az ügyfél igényeinek megfelelően. Eközben az analóg interfészek továbbra is alapvető szerepet játszanak az érzékelőtechnológiában. A KELLER AG nagy tapasztalattal rendelkezik mindkét működési elven alapuló alkalmazásspecifikus megoldások kifejlesztésében, beleértve a fényhullámú és frekvenciakimenettel rendelkező eszközöket is. Az elektromos csatlakozókhoz szükséges bemeneti egységek beépíthetők a tervezésbe, míg a kábelek kimenete az ügyfelek speciális igényei szerint alakítható.

Elektromos interfészek és csatlakozások (Forrás: stock.adobe.com)

Címkézés

A termékeken feltüntethetők a vásárlók logói, s emellett funkcionális jelölésekkel is el lehet látni azokat. Ez történhet lézeres technikával vagy az információk címkékre nyomtatásával. Ezek tartalmazhatnak alkatrészkódokat, sorozatszámokat, adatmátrixkódokat vagy éppen útmutató jeleket. A felhasználók színkódolási sémát is megadhatnak a csatlakozó vezetékekhez. Olyan termékeknél, mint a manométerek, az előlapon személyre szabott kialakítás alkalmazható, amely tartalmazza a tulajdonos brandjéhez tartozó ismertetőjegyeket.

Címkézés (Forrás: KELLER AG)

www.keller-druck.com