Teljesen automatizált és robotizált gyártórendszerekhez fejlesztett vezérlő

Az OMRON innovációja megoldást jelent virtuális és távoli gyártási környezetekben egyaránt

Címkék: automatizálás digitális digitalizálás ipari robot Omron PLC robot robotika vezérlés vezérléstechnika

Az OMRON, az ipari automatizálás egyik globális vezető vállalata bejelentette a világ első robotizált integrált vezérlőjének, az új NJ501-R piaci bevezetését, amely megoldás az OMRON ipari automatizálásban iparágvezető NJ sorozatú egyetemes gépvezérlőjére épül.*¹ Az integrált vezérlő használatával automatizálhatóak a speciális és összetett kétkezi feladatok, és a felhasználók virtuális környezetben szimulálhatják a gyártóberendezések tervezését, működésének módosítását, valamint távolról is elvégezhetők a karbantartási feladatok.

Az új gépvezérlő valós idejű szinkronizálást biztosít valamennyi automatizált berendezés között, beleértve a robotokat, a kamerás rendszereket, a hajtásokat és a biztonsági berendezéseket.

A gyártás gyorsaságának és pontosságának javítására a felhasználók teljes gyártósorokat képesek szimulálni anélkül, hogy a fizikai berendezéseket telepíteniük kellene. Ez a lehetőség leegyszerűsíti a karbantartást és csökkenti a piacra jutás idejét a tervezés, a kivitelezés, az üzembe helyezés és az átállási folyamatok során.

Robotizált integrált vezérlő, amely tökéletesen szinkronizálja a robotokat és gépvezérlést

Számos iparág szembesül munkaerőhiánnyal, emellett jelentős fordulópontot jelentenek az új globális egészségügyi problémák is, amelyek az üzleti tevékenységekre is hatással vannak. A folyamat eredményeként megnőtt az igény mind a fejlettebb robotikus automatizálásra és a digitalizációra is.

A gyárak automatizált berendezéseit hagyományosan számos különböző vezérlő irányítja, ami komoly kihívást jelent a különféle eszközök közötti sebesség és szinkron beállítása és koordinálása szempontjából. Emellett nehézséget jelentett a gépek vagy egy nagyobb gyártósor megépítését megelőzően nagy pontossággal meghatározni a munkafolyamatot. A berendezés üzembe helyezését követően helyszíni beállításokat kellett végezni, ezen kívül az előre meghatározott folyamatok és specifikációk módosítása is gyakran előfordult, ami rengeteg többlet munkaórát jelentett.

A teljesen automatizált gyártósorok érzékelőinek, robotizációjának és munkabiztonsági berendezéseinek gyártójaként az OMRON mára megoldotta ezeket a kérdéseket a vezérlőberendezés zökkenőmentes integrálásával.

A vezérlés és a gyártási folyamat integrálása

Az Integrált Robot Vezérlő fejlett vezérlése automatizálja a nagy gyakorlatot és odafigyelést igénylő alkatrész beillesztési és összeszerelési folyamatokat. A robotokat és egyéb eszközöket az egyetlen vezérlő valós időben irányítja és szinkronizálja, javítja a gép teljesítményét, így biztosítva a világon a legmagasabb szintű gyártási kapacitást*².

Az OMRON egységesíti a robot- és gépvezérlés programozási nyelveit, így a felhasználó egyszerűen szimulálhatja a gyártósort egyetlen programozó szoftverrel. A rendszer vizualizálja a folyamatot, akár 50%-kal*³ csökkentve a folyamattervezésre és a működés-ellenőrzésre fordított munkaórát. Ráadásul mindezen feladatokat távolról is el lehet végezni. A Sysmac Studio felhasználói felületén keresztül a felhasználók távolról tervezhetnek, programozhatnak, végezhetik a hibaelhárítást, üzemeltetést és karbantartást a jövőbeli automatizálási rendszereken a világ bármely pontjáról.

Az integrált vezérlő főbb jellemzői és előnyei:

A PLC (programozható logikai vezérlő), valamint a mozgás- és robotvezérlés egyetlen eszközbe történő integrálásával most már robotok is elvégezhetik az olyan összetett munkákat, amelyeket eddig csak emberek végezhettek el.

A PLC és a robot programozási nyelvét egységesítették az általános IEC szabvány szerint, amely a jellemzően PLC-ket kezelő mérnökök számára a robotok kezelését is könnyebben teszi lehetővé.

Az OMRON szimulációs technológiájával a berendezések tervezésének korai szakaszában ellenőrizhető a gép teljesítménye, így a gépészmérnökök és a villamosmérnökök párhuzamosan dolgozhatnak. Ennek eredményeként a berendezés üzembe helyezése rövidebb idő alatt is elvégezhető, nagyobb termelési kapacitás érhető el, és a berendezés üzembe helyezése során előforduló hibák és nem várt akadályok elkerülhetők.

A szimuláció futtatásához használható a Sysmac Studio emulációs funkciója. A rendszer működésének ellenőrzéséhez nincs szükség az aktuális géphez való csatlakozásra. A robotcella gyártási kapacitása digitálisan is ellenőrizhető.

A korábbi, digitalizált eszközöket ismételten fel lehet használni egy újabb létesítmény létrehozásánál.

*¹ A világon az első: 2019. november, az OMRON kutatása alapján.

*² Legmagasabb szint: 2019. november, az OMRON kutatása alapján.

* ³ 50%: 2020. július, az OMRON kutatása alapján.

www.omron.com