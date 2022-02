Teljes biztonság egyetlen érzékelővel

A Leuze bemutatta a világ első biztonsági vonalkódos helymeghatározó rendszerét: az FBPS 600i révén egyetlen eszköz is elegendő a biztonságos pozícióérzékeléshez

Leuze pozicionálás szenzor szenzortechnika vonalkód vonalkódolvasó

Korábban a rendszergyártóknak két érzékelőt és két különböző technológiát kellett használniuk a pozícióérzékeléshez. Ez már a múlté: a Leuze új FBPS 600i biztonsági vonalkódos helymeghatározó rendszere egyetlen érzékelővel teszi lehetővé a pozícióérzékelést. Az FBPS 600i két SSI interfésszel csatlakozik egy biztonsági kiértékelő egységhez, és az e biztonsági teljesítményszintig – Performance Level (PL) e – terjedő alkalmazásokhoz alkalmas.

A biztonsági funkciók egyszerű megvalósítása

Az intralogisztikában fontos, hogy a daruk és a szállítókocsik ne jelentsenek veszélyt a személyzetre. A pozíciót és a sebességet figyelni kell a karbantartási munkák során vagy ember által vezetett kocsival történő üzemeltetéskor. Eddig a rendszergyártóknak redundáns, kétérzékelős beállítást kellett alkalmazniuk a d biztonsági teljesítményszint (PL d) eléréséhez. Ezt a problémát oldotta meg az új, egyszenzoros biztonsági vonalkódos FBPS 600i helymeghatározó rendszer, amely már az e biztonsági teljesítményszint (PL e) követelményeinek is megfelel. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági funkciók most már könnyen valósíthatók meg. Az egység két SSI interfészen keresztül kapcsolódik egy biztonsági csatlakozóegységhez, például egy frekvenciaváltóhoz. Az FBPS 600i kevesebb helyet igényel a berendezésen belül, és a telepítési munka is jelentősen leegyszerűsödik.

Ideális a gyors mozgásokhoz

Az FBPS 600i kimagasló, mindössze tíz ezredmásodperces hiba-reakcióidővel rendelkezik, így különösen alkalmas a gyors mozgások közben végzett pozícióérzékelésre. Ennek eredményeként optimalizálhatók a fontos paraméterek, például a sebességgörbék és az áteresztőképesség. Az érzékelő nagy, 50–170 milliméteres működési tartománya rugalmas integrációt tesz lehetővé különböző típusú rendszerekbe.

Az FBPS 600i két SSI interfésszel egy biztonsági kiértékelő egységhez csatlakozik, és az e teljesítményszintig terjedő alkalmazásokhoz alkalmas

Megbízható működés

Az új biztonsági vonalkódos pozicionáló-rendszert a teherdarura vagy a szállítókocsira szerelik fel. A szemközti állványra vonalkódszalagot ragasztanak. Az FBPS 600i fejlesztése során a Leuze Sensor People a maximális megbízhatóságot tartotta szem előtt: az FBPS 600i minden szkenneléskor több kódot is beolvas a szalagról, amiből a szoftver rendkívül pontos pozícióértékeket határoz meg.

Az érzékelő különböző helyeken olvassa be a kódot a pásztázó nyaláb átlós pályáján és a szállítókocsi mozgásán keresztül. Ezzel elkerülhetők a lokális szennyeződés vagy sérülés okozta olvasási hibák. Az ipari felhasználásra optimalizált öntapadó vonalkódszalag is a hibátlan működést segíti elő: UV-álló, rendkívül rugalmas és mechanikailag tartós. A kinyomtatott pozícióértékek ezenkívül könnyen olvashatók, és leegyszerűsítik a kezelést.

Az FBPS 600i gyors mozgásokkal járó alkalmazásokban, pl. darukon végzett pozícióérzékelésre is alkalmas

Gyors telepíthetőség

A jól átgondolt, gyorscserélő rendszert tartalmazó rögzítési koncepció révén az FBPS 600i eszközök egyszerűen rögzíthetők. A műszer egy könnyen hozzáférhető csavarral biztonságosan rögzíthető a rögzítőbilincsen, így idő takarítható meg az összeszerelés során.

