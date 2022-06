Szabadformájú felületek programozása a gépen

A HURCO vezérlőszoftver új funkciója immár 3D szabadformájú felületek programozását is lehetővé teszi a gépen a Solid Model import segítségével

Címkék: cad CAD-modell CAD/CAM/PLM forgácsolás HURCO vezérlés vezérléstechnika vezérlő

A HURCO most egy újdonságot kínál a piacon, a szabadformájú felületek közvetlenül a gépen történő programozásának lehetőségét. A bérgyártóknak így nem kell külön CAD/CAM rendszert használniuk, és olyan megrendeléseket is elfogadhatnak, amelyek korábban veszteségesnek vagy időben nem kivitelezhetőnek bizonyultak.

A STEP fájlként rendelkezésre álló 3D modellek már régóta importálhatók a HURCO gépekről a „Solid Model Import” (testmodellimport) opcióval. Ez nemcsak a programozási idő lerövidítését és a programozási hibák elkerülését segíti elő, hanem végső soron az 5 oldalas megmunkálást is leegyszerűsíti. A HURCO vezérlőszoftver új funkciója immár 3D szabadformájú felületek programozását is lehetővé teszi a gépen a Solid Model import segítségével. Ez olyan szabadságfok, amelyet jelenleg csak a HURCO kínál. Főleg olyan szerződéses gyártók profitálnak ebből, akik korábban nem akartak vagy nem tudtak saját CAD/CAM rendszert vásárolni.

A CAD-modelleket ezért vagy egy szolgáltatóval át kellett alakíttatni megmunkálóprogrammá, vagy az ajánlatkérést el kellett utasítani, ami az egyre összetettebb munkadarabok miatt nyilvánvaló versenyhátrányt jelentett. „Ügyfeleink számára most már van megoldás – hangsúlyozza Sebastian Herr, a HURCO Deutschland alkalmazástámogatási menedzsere. – Míg korábban a Solid Model import opció felületek vagy körvonalak importálását tette lehetővé, mostantól 3D felületek is kiválaszthatók szabadformájú felületként. Ez az opció csak a Solid Model import segítségével érhető el, mert a marási pálya számítási alapjaként szükség van a felület geometriájára.”

Gazdag programadatbázis

A felületek ezt követő marása gömbmaróval vagy tóruszmaróval történik. Ehhez a HURCO programadatbázisa a ciklusok gazdag választékát kínálja. Ezenkívül tartalmazza az ehhez a megmunkáláshoz szükséges összes szabványos szerszámot. A kezelő egyszerűen kiválasztja a felületet, amelyet a nyersanyagból ki kell marni. Ezután már csak a használni kívánt szerszámot kell meghatároznia. A felület geometriája alapján a program kiszámítja az összes szükséges megmunkálási lépést. Mindezek során a beolvasott adatok programozása a gép érintőképernyőjén történik. Itt a jobb oldali képernyőn megjelenik a STEP fájl a különböző felületekkel. Ezek egyenként kiválaszthatók és átalakíthatók a megmunkáláshoz szükséges adatrekordokká.

Gyorsabb és rugalmasabb

A megrendelő szinte minden esetben a CAD-modelleket adja át a HURCO ügyfeleinek. Mindenesetre szinte csak 3D felületmodellek készülnek. A bérgyártó számára ez jelentősen bővíti a termékkínálatot, mivel most már közvetlenül a géphez fordulhat. Gyakorlatilag minden megkeresésre nyitott lehet, közvetlenül tudja kalkulálni azokat, így felgyorsíthatja a megrendelések feldolgozását. Ha a vállalatnál van CAD/CAM munkaállomás, az felszabadul más munkadarabok megmunkálására. Külső szolgáltatókra már nincs szükség.

A kijelző kezelése olyan egyszerű, mint az okostelefoné

Mostantól minden HURCO gépet kínálunk a Solid Model import opcióval. Ugyanakkor sok régebbi modell szoftverfrissítéssel utólag is felszerelhető vele. A HURCO az új gépek 80 százalékát már a Solid Model import funkcióval értékesíti. A 3D képesség biztosítása ezért logikus lépés volt. Mindenekelőtt azért, mert a felhasználók körében a trend egyértelműen a gép felé mutat. Az idő- és költségmegtakarítás érdekében a lehető legtöbb programozást itt kell elvégezni, és a CAD/CAM rendszert szabadon kell tartani a rendkívül összetett 3D alkatrészek programozásához. A HURCO számára ez egyben a gép termináljának folyamatos továbbfejlesztését is jelenti, ezáltal egy praktikus, nagy teljesítményű és megbízható interfészt kínálva a kezelőnek. Az új multitouch kijelző többek között azzal valósítja meg ezt a törekvést, hogy két ujjal is kezelhető, mint egy okostelefon. „Ezzel a finomítással a forgácsolók új generációját vezetjük be – értékeli Herr. – Mostantól már két ujjal lehetséges a nagyítás vagy a munkadarab elforgatása és megfordítása. Ez tovább csökkenti a megmunkálási időt és többszörösére növeli a kezelői komfortot.”

www.hurco.eu