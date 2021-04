Produktivitás és hatékonyság a szerszám-előkészítésben

A szerszám-előkésztés digitalizációja és automatizálása három fokozatban

Címkék: automatizálás forgácsolás precíziós szerszámok robotika rolatast szerszám szerszámtechnika zoller

A ZOLLER legújabb innovatív megoldásai és fejlesztései között beállító- és mérőkészülékek, a TMS Tool Management Solutions szoftver és az ehhez kapcsolódó Smart Cabinets tárolómegoldások, továbbá a szerszám-előkészítéssel kapcsolatos automatizációs megoldások is megtalálhatók.

A különböző megoldáskoncepcióknak köszönhetően a Zoller Solutions a kis üzemektől a nagy gyártó vállalatokig mindenhol alkalmazható, és segítségével jelentősen növelhető a gazdaságosság és a produktivitás. A Zoller a szerszám-előkészítés digitalizációjának és az automatizálásának három fokozatát különbözteti meg, három különböző területen.

1. fokozat: Az új kommunikációs platform – »zidCode«

A »zidCode« a szerszámgép nagyobb átszerelése, magas beruházási költségek és a szerszámadatok hosszadalmas létrehozása nélkül gyorsan és egyszerűen integrálható a gyártásba, és megteremti az alapot a szerszámgép, a beállító- és mérőkészülék, valamint a ZOLLER Smart Cabinets raktárrendszerek közötti digitális kommunikációhoz. A »zidCode« használatához minden használatban lévő szerszámtartót egyértelmű 2D-s jelöléssel kell ellátni. Így lesz azonnali indulásra kész a rendszer. A kezelőnek csupán be kell szkennelnie a kódot, és a szerszámadatok máris rendelkezésre állak a »zidCode«-ban, és átadhatók a gép vezérlésének.

A szerszámok beazonosítása

A digitalizált és automatizált gyártás alapfeltétele a szerszámtartók egyértelmű jelölése a komplett szerszám beazonosítása érdekében. Ehhez a ZOLLER az »idLabel« megoldást kínálja. Ezt a címkét közvetlenül a ZOLLER bocsátja rendelkezésre, de az »idPrinter« nyomtató segítségével a vállalatnál helyben is kinyomtatható. Az »idLabel« a gyantabevonatának és az igazán nagy ragasztóerőnek köszönhetően különösen alkalmas ipari használatra, továbbá a többi szerszámazonosító rendszerrel szemben az ára is nagyon kedvező. A rendszer mindemellett nagy fokú rugalmasságot is kínál: a szerszámtartókhoz igény esetén új szám, illetve számkör rendelhető.

A »zidCode« kommunikációs platform lehetővé teszi a szerszámadatok gyors és biztonságos átvitelét a teljes gyártási folyamat során

A szerszámadatok teljes körű elérhetősége

A komplett szerszámok már az új »zidCode« kommunikációs platformban rögzíthetők és leltározhatók. A szerszámtartón található kód beszkennelése után a z.One adatbankból automatikusan lehívásra kerülnek a szerszámtartóhoz tartozó adatok, amelyek így például már a szerszámgépen is azonnal rendelkezésre állnak. A rendszer ezután a vezérléshez megfelelő formátumba konvertálja az adatokat, és beolvassa őket. Ha további szerszámadatokat – pl. a szerszámtartó helyének számát – kell létrehozni, akkor ez megtehető a kijelzőn.

A »zidCode« segítségével továbbá nyomon követhetők az egyes szerszámokhoz tartozó előzmények is. A fennmaradó élettartammal kapcsolatos elmentett adatok például megkönnyítik az adott szerszám további használatával kapcsolatos döntéseket. Az »Optimized Setup Sheet« kiegészítő modullal közvetlenül a gépen generálhatók a listák a szerszámcseréhez. A »Tool Break« szoftvermodul pedig közvetlenül a gépen található »zidCode« segítségével jelzi a sürgős szerszámigényt a szerszám-előkészítés felé – például szerszámtörés után. A kívánt szerszám közvetlenül megjelenik a ZOLLER beállító- és mérőkészüléken, vagy raktári megbízásként jut el a ZOLLER Smart Cabinetshez. Tehát a »zidCode« az optimális platform a szerszámgép, a beállító- és mérőkészülék és a ZOLLER Smart Cabinets közötti kommunikációhoz.

Adatátvitel Bluetooth segítségével

A hálózaton történő egyszerű, biztonságos és kényelmes adatátvitel mellett lehetőség van az adatok Bluetoothon történő átvitelére is, tároló csipes technológia segítségével. Ebben az esetben a rendszer a beállító- és mérőberendezés által mért adatokat egy, a szerszámkocsiba integrált tároló csipre menti. Ha ez a szerszámkocsi – »idtransporter« – eléri a szerszámokkal a gépet, akkor a szerszámadatok azonosítása után a vezérlés számára átalakított formátumban megtörténik az adatátvitel a gép vezérléséhez, és az adatok a gyártás rendelkezésére állnak – bármikor és bárhol.

2. fokozat: A standard feladatok robotizálása – »cora«

A szerszámadatok a digitalizálás után felhasználhatók a standard folyamatok automatizálásához is. A TMS Tool Management Solutions szoftver képes kommunikálni a Smart Cabinets rendszerrel, továbbá a »zidCode« kommunikációs platformon keresztül a beállító- és mérőeszközökkel, a kollaboratív »cora« robotrendszerrel, illetve a »coraArm« robotkarral és a »coraTransporter« szerszámkocsival. A ZOLLER megoldásaival tehát a teljes gyártás automatizálására lehetőség nyílik, a rendelés felvételétől és létrehozásától a szerszámok lokalizációján és előkészítésén át egészen azok szerszámgéphez történő szállításáig, a »coraArm« robotkar és az önállóan mozgó »coraTransporter« szerszámkocsi által. Az okos felügyeleti rendszernek köszönhetően a kezelő átláthatja a teljes gyártási folyamatot, és ezen keresztül például – bárhonnan – jóváhagyhatja a megbízásokat és a folyamatokat.

Egy mintagyártás során bemutatjuk a TMS Tool Management Solutions, a Smart Cabinets, a kollaboratív »cora« robotasszisztens és a beállító- és mérőkészülék együttműködését

3. fokozat: Teljesen automatizált szerszám-előkészítés a »roboBox« segítésével

A harmadik fokozatot a legkülönbözőbb szerszámrendszerek teljesen automatizált szerelése jelenti. Az összeszerelés és a mérési folyamatok is rögzítve vannak a digitalizált szerszámadatok alapján. Ezeket az adatokat használja a »roboBox« is. A moduláris felépítésű automatizálási rendszer minden szokványos szerszámrendszert minimális területen szerel, így lerövidíthető a megbízások átfutási ideje. A szerszámok csavarozása, zsugorítása és préselése a standard szerelési folyamatokhoz tartozik.

Egy, a művelet elé integrált tisztítás gondoskodik a szerszámok megfelelő előkészítéséről, a gyártáshoz szükséges szerszámadatok rendelkezésre bocsátását pedig a szerszámgeometriák és a kiegyensúlyozottság mértékének bemérése biztosítja. A flexibilis zsilipes rendszernek köszönhetően a »roboBox« minden gyártói környezetbe optimálisan integrálható.

Automata szerszámszerelés

A »torquematic« segítségével a befogópatronos szerszámok előkészítése is automatizálható. Ez az újonnan kifejlesztett beállító- és mérőeszköz kettős hajtású, nagy precizitású orsóval van felszerelve. Ezáltal lehetővé válik a befogók 100 Nm fölötti forgatónyomatékú csavarozott zárásának teljesen automatikus megszorítása és kilazítása, ezzel egy időben pedig a szerszámok geometriaadatainak mikronpontosságú meghatározása. A befogóegység az »adaptYourHolder« gyorscserélő-rendszer segítségével másodpercek alatt beállítható a befogórendszer kiválasztott befogókapcsolatához.

A ZOLLER a »screwmatic« rendszerével a horizontális elrendezésű feszítő- és állítócsavarokkal szerelt szerszámokhoz is automatikus szerelési megoldást kínál, éppúgy, mint a Weldon felületű hengeres szerszámok vagy a hidraulikus szerszámbefogók esetében. A három CNC-vezérlésű lineáris tengellyel és a nyomatékszabályozott csavarozótengellyel minden csavarpozícióra µm-pontossággal rá lehet állni, és pontosan elvégezhető a csavarozási művelet.

A felhasználó az automatizált zsugorításhoz választhatja a »redomatic 400« vagy a »redomatic 600« rendszert is. A »redomatic 400« beállító, mérő és zsugorító megoldás a kisebb, gazdaságosabb változat, és kifejezetten a maximum 400 mm teljes hosszúságú és 32 mm szárátmérőjű standard szerszámokhoz alakítottuk ki. A »redomatic 600« a piacon már kapható »redomatic« továbbfejlesztése. Az új változat még ergonomikusabb felépítésű, és még gyorsabban és könnyebben kezelhető.

Új szoftvermegoldások

A ZOLLER mérőkészülékeinek szoftvere, a »pilot« új külsőt kapott és új funkciókkal bővült. Az új verzió a felületét tekintve nagymértékben az előző verziókra épül, ezáltal megkönnyítve a felhasználók számára a kezelést. Azonban megtalálható néhány újdonság is, amelyeknek köszönhetően a kezelés még kényelmesebbé és gyorsabbá válik.

A kezelőfelület a ZOLLER teljes termékpalettájánál egységes kialakítású. A kezelés magától értetődő, és a modern kezelési koncepciókhoz igazodik. A kattintással vagy érintéssel vezérelhető nagyobb felületek gyorsabb kezelést tesznek lehetővé. Ezenkívül a kezelő testre is szabhatja a felületet: például az egyedi igényekhez alakítható widgetekkel és a színekkel.

Mindent egy kézből. Mindent megteszünk az Ön sikeréért. A ZOLLER Solutions mindenben az Ön partnere

További újdonság, hogy a ZOLLER TMS Tool Management Solutions szerszámkezelő szoftver webalapú lett, ismert internetböngészők segítségével bármilyen kijelzőn, mint pl. PC-n, tableten vagy okostelefonon rugalmasan, előzetes telepítés nélkül lehívható és kezelhető – mint bármely más szokásos internetes alkalmazás. Már nem szükséges a programot egy számítógépre installálni. Ezáltal bárhol, bármelyik készüléken biztosított a rendelkezésre állás. A frissítéseket sem kell már telepíteni, azok automatikusan letöltésre kerülnek a program megnyitásakor. Így a kezelők számára sokkal kényelmesebbé válik a kezelés és az alkalmazás.

A ZOLLER beállító- és mérőkészülék főmenüjében található »fingerprint« szoftverfunkció automatikusan rögzít minden üzemi paramétert, így lehetővé teszi a rendszer gyors és átfogó ellenőrzését. A mérőkészülék »pilot« szoftvere meghatározott időközönként mindig ellenőrzi a rendszer minden összetevőjének működését. Így megfelelő időben észlelhetők és elháríthatók a rendszerhibák, még mielőtt bármelyik alkatrész meghibásodna.

A modul továbbá tartalmaz egy adatgyűjtés funkciót, amely statisztikai célokra is használható, és segítségével optimalizálhatók a folyamatok, a tervek és a gép kihasználtsága.

Esztergaszerszámok bemérése

Az esztergaszerszámok beméréséhez alkalmazható standard »hyperion« készüléken található új »ace« orsó lehetővé teszi valamennyi behúzógomba univerzális befogását SK 30–SK 50-ig. A különböző behúzóegységekre nincs többé szükség.

Még a »smile« és »venturion« vertikális készüléksorozatoknál is bemérhető az esztergaszerszámok forgácsolási középpontjának Y irányú eltolódása az új fejlesztésű CNC-vezérlésű Y tengely segítségével.

Magyarországon a ZOLLER-t a Rolatast Kft. képviseli.

www.zoller.info

www.rolatast.hu