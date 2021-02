Pontos elmozdulás- és távolságmérés a fényvisszaverő felületeken

Címkék: Kvalix mérés méréstechnika szenzor szenzortechnika távolságmérő

Az erősen fényvisszaverő felületeken – például műanyagokon, tükrös üvegen vagy fémeken – végzett elmozdulás- és távolságméréshez az optoNCDT 1750DR szenzorhoz hasonló speciális lézeres érzékelőkre van szükség. Az érzékelő a valós idejű felületkompenzációnak köszönhetően stabil jeleket generál, ami lehetővé teszi az expozíciós idő szabályozását. Az integrált vezérlővel felszerelt kompakt érzékelő még szűk beépítési helyeken is lehetővé teszi a telepítést.

Az erősen fényvisszaverő felületeken történő elmozdulás- és távolságmérés komoly problémát jelenthet az eredetileg diffúz visszaverődésre tervezett hagyományos lézerszenzorok számára. Az optoNCDT 1750DR szenzort azonban olyan felületekre tervezték, mint a fényvisszaverő műanyagok, a tükrös üveg, illetve a csiszolt fémek. A műszer a közvetlen visszaverődés elvén alapuló méréseket végez, és úgy állították be, hogy a beesési szög megegyezzen a visszaverődés szögével. A nagy intenzitással visszaszórt fényt speciális kiértékelő algoritmusok kompenzálják. Az érzékelő ezenkívül valós idejű felületkompenzációt, azaz valós idejű expozíciószabályozást is végez, ami kompenzálja az ingadozó reflektivitást, és stabilizálja a műszer mérési pontosságát.

Az integrált vezérlőnek is köszönhető kompakt kialakítás révén az érzékelő korlátozott telepítési helyekre is beépíthető. Mivel nincs szükség külső vezérlőegységre, a felszerelés és a kábelezés is rendkívül egyszerű. A mellékelt rögzítési sablon lehetővé teszi a felhasználó számára az érzékelő megfelelő beállítását. Kiemelkedő tulajdonság ezenkívül az optoNCDT 1750DR érzékelő 1. osztályú lézerbesorolása. Mivel a lézerforrás teljesítménye nem haladja meg a 390 µW-ot, nincs szükség további biztonsági intézkedésekre. A lézerszenzor egy intuitív webes felületen működtethető. Az optoNCDT 1750DR a választható beállításoknak és a kiértékelési lehetőségeknek köszönhetően a magas dinamikájú ipari alkalmazásokhoz ideális.

