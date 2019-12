Örökség 3D-ben: a Vaux-le-Vicomte kastély szobrainak megőrzése

A szkenneléssel nyert digitális modellek révén a műalkotások mindörökre az emberiség kollektív örökségének részévé válnak

Címkék: 3d szkenner Creaform digitális lézer lézerszkenner lézertechnológia szkenner szobor Werth Magyarország Kft.

A 17. században épült Vaux-le-Vicomte kastély a korszak három legnagyobb művészének – André Le Nôtre tájépítőnek, Louis Le Vau építésznek és Charles Le Brun festőnek – állított örök emléket. E három művész zsenialitásának köszönhetően jött létre az egyedülálló harmónia az építészet és a környezet között.

A klasszikus francia építészet történelmi műemléke a palota és a terek monumentalitásával is lenyűgözi a látogatókat. A medencékben a számos gyönyörű szoborral díszített hatalmas park tükröződik vissza. Vaux-le-Vicomte példamutató modellé vált Európában, és belőle merítettek ihletet a Versailles-i kastély megálmodói is. Bár a csodás épület ma már a francia örökség részét képezi, a művészek egészen biztosan nem gondoltak arra, hogy alkotásaik egy nap, évszázadokkal később 3D-ben reprodukálhatók lesznek.

A kastély lélegzetelállító szobrai felett nem múlt el nyomtalanul az eltelt 110, sőt nem egy esetben 360 év. Az időjárási elemek és a zöld környezet hatására a szobrokat az erózió, valamint mohák, zuzmók és törések károsították, ami már a 61 alkotás integritását veszélyeztette. A szobrok megmentéséért indított kezdeményezést magánszemélyek és vállalkozások is támogatták.

Az alkotások megőrzése

A Vaux-le-Vicomte kastély helyreállítási projektje tíz évvel ezelőtt vette kezdetét, amikor Michel Anguier 17. századi szobrai közül három jelentős mértékben károsodott. A kezdeményezés sikere arra bátorította a projekt elindítóit, hogy az örökségvédelmet mind a 61 szoborra kiterjesszék. 2015-ben tehát elindult a két éven keresztül tartó második helyreállítási hullám.

A memória élettartama 3D memória az örökkévalóságnak

Bár a restaurálás elsősorban a műalkotások megtisztítását célozta, a szakemberek megoldást kerestek arra is, hogy a 61 szobor örökre az emberiség kollektív örökségének részévé váljon. A 3D modellezésre specializálódott Gexpertise hordozható 3D szkennereket használt az örökségarchívum létrehozására. A műalkotások törékeny részeinek eróziós vagy balesetből fakadó eltűnése még fontosabbá teszi az eredeti formák megőrzését a jövőbeni reprodukálhatóság érdekében. A 3D digitalizálás napjainkban már egy költséghatékony és modern eljárásnak számít. Kiválóan helyettesíti a gipszöntést, feleslegessé teszi a formák fizikai tárolását, és a digitális adathalmazból bármikor létrehozható ez eredeti műalkotások másolata.

A 3D digitális örökség lehetővé teszi:

Egy 3D adatbázis létrehozását.

A munkák mérését és elemzését.

A helyreállítási munkálatok számszerűsítését.

Egy örökségarchívum létrehozását.

3D replikák készítését.

Károsodás esetén egy virtuális múzeum létrehozását a rekonstrukcióhoz.

Érintésmentes, egyszerű technológia

A projekt első szakasza 2016 májusában vette kezdetét 30 szobor 3D digitalizálásával. A fennmaradó 31 szobor szkennelése 2016 júliusa és 2017 januárja között történt meg, a második fázisban. A digitális másolatok létrehozása a szkenneléssel párhuzamosan, valós időben történt, a nyers adathalmazt közvetlenül a szkennerről dolgozták fel. A létrejött fájl utófeldolgozását speciális szoftverek segítségével végezték el, ezáltal módosítva az eredeti nyers modellt. A 3D nyomtatáshoz ugyanis a szobor hálóját le kell tisztítani, így a fájl véglegesítése előtt kitöltötték azon a lyukakat, simítással csökkentették a zajt és textúrázták a számítógép által létrehozott modellt.

Go! SCAN 3D az örökségvédelemben

A Go! SCAN 3D hordozható szkenner 3D színadatokat olvas be a geometriák és a textúrák részletgazdagságának kiszélesítéséhez, a digitális modell így megtévesztően hasonlít a fizikai műalkotáshoz. Az eszköz nagy objektumok modellezését is lehetővé teszi 0,1 mm pontosság mellett. A szkenner automatikusan hozza létre a hálót, és mindenre kiterjedő adathalmazt épít fel egyetlen szkenneléssel, így ideális megoldásnak bizonyult Vaux-le-Vicomte aprólékos műalkotásainak nagy pontosságú és nagy felbontású örökségvédelmi munkálatai során is.

