Nem a gépek darabszáma, hanem a hatékonyság lesz a kulcs a sikerhez

A koronavírus-járvány felgyorsította azt a folyamatot, hogy a fémipari cégeknek egyre gyorsabban kell alkalmazkodniuk a változó körülményekhez

Címkék: élhajlítás ipar 4.0 lemezmegmunkálás lézeres vágás SAP termelésirányítás termelésütemezés Trumpf

Számos lemezmegmunkáló cég azonnal új gépet vásárol, amint a kereslet növekedését tapasztalja. Egy új gép ugyan kétségkívül növelheti a profitot, de a versenyelőnyt végső soron a termelékenység és a gépkihasználtság határozza meg. Tavasszal a határzárak miatt sok beszerző olyan beszállítót keresett, amely azonnal rendelkezett szabad, tervezhető kapacitásokkal. A kapacitásbővítő pályázatok elbírálására és a gépek leszállítására váró vállalkozások ebből a körből kiestek. Létezik azonban gyorsabb megoldás is arra, hogy a meglévő gépparkkal több megbízást vállalhassunk el.

Aligha találni olyan cégvezetőt, aki ne hallotta volna már emlegetni az ipar 4.0 kifejezést. De ha a jelentéséről kérdezzük őket, nem találunk két olyan válaszadót, akik ugyanazt a definíciót fogalmaznák meg. Egy népszerű megközelítés szerint az ipar 4.0 az információról szól, vagyis olyan gyártókörnyezetet kell kialakítani, ahol minden kisebb-nagyobb döntést releváns információk alapján tudunk meghozni. Napjaink szerszámgépei mind képesek az információk szolgáltatására, a kérdés sokkal inkább az, hogy a vállalkozás képes-e ezek kiértékelésére és hasznosítására.

Egy szoftver a lemezmegmunkálás minden gyártási és adminisztrációs folyamatához

Az ipar 4.0 kompatibilis szoftvermegoldásokra először Németországban merült fel az igény a Trumpfnál a 2000-es évek elején, Magyarországon pedig tavaly vált lehetségessé az azóta cégszinten kifejlesztett szoftvermegoldás, a TruTops Fab értékesítése. A pilot programok sikeres zárásával Magyarországon is kiépült az a kompetencia, amivel már idehaza is lehetséges a szoftver telepítése magyar nyelven, magyar szakmai támogatással és képzéssel.

Áncsán B. Róbert, az AR-Robotics Kft. ügyvezető igazgatója

„A nemzetközi példákból kiindulva évente 2-3 projekt megvalósítását tűzhetjük ki reális célként magunk elé – mondta Sinogli Ferenc, a Trumpf Hungary Kft. műszaki tanácsadási csoportvezetője. – A visszajelzések nemcsak a két pilot projekt kapcsán pozitívak, hanem a szoftverrel még csak ismerkedő cégek részéről is biztató üzeneteket kapunk. Ebben a körben kkv-k ugyanúgy előfordulnak, mint nagyobb, multinacionális cégek. Ez utóbbiak esetében pluszfeladatot jelent számunkra, hogy a vállalkozásnál már működő raktárirányítási, anyaggazdálkodási vagy termelésfelügyeleti szoftvermegoldásokhoz illesztenünk kell a TruTops Fab szoftvereinket, és ez jó eséllyel egyedi megoldásokat igényel. Egy kisebb cég esetében a TruTops Fab domináns lehet, hiszen önmagában is alkalmas a kkv szinte minden folyamatának vezérlésére.”

Kis cég nagy kapacitással

A magyar tulajdonban lévő AR-Robotics Kft. lemezvágás, élhajlítás, valamint az ezt követő egyszerűbb műveletek (sorjátlanítás, menetfúrás stb.) révén gyárt fém alkatrészeket. Alapanyagként mintegy 60 százalékban rozsdamentes, 40 százalékban pedig szénacél fémlemezeket munkálnak meg két külön gépen. A közelmúltban vásárolt stanclézer kombigépnek köszönhetően már formázást (kopoltyúzás, szemhúzás, húzott menetek stb.) is tudnak végezni az alkatrészeken. A 16 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozás jelenleg az öt szerszámgép (két lézeres vágógép, két élhajlító, illetve egy stanclézer kombigép) mellett egy hegesztőrobottal is rendelkezik, ami a szériatermékek hegesztését végzi.

„2018-ban vásároltuk meg az első szerszámgépünket, egy élhajlítót, ami egyből Trumpf márka lett, és a jó tapasztalatoknak köszönhetően mostanra egész komplett Trumpf gépparkot alakítottunk ki az üzemünkben – jelentette ki Áncsán B. Róbert, az AR-Robotics Kft. ügyvezető igazgatója. – Az idei dekonjunktúra hatására az ügyfeleink száma csökkent, ami némileg kockázatosabbá teszi az üzletmentet, a volumen azonban nem egy ügyfelünk esetében növekedett. Az ügyfélkörünket tudatosan úgy igyekeztünk kialakítani, hogy ne függjünk túlzott mértékben egy-egy iparágtól. Jelenleg a sport és fitnesz iparágból ugyanúgy van vevőnk, mint a mezőgazdaságigép-gyártásból, az autóiparból, az élelmiszeriparból vagy akár az építőipar területéről. A gépkihasználtságunk így nem csökkent tavalyhoz képest, sőt, bizonyos esetekben csak pluszműszakokkal tudjuk kielégíteni a megrendeléseket. Ez részben annak is köszönhető, hogy a válság ideje alatt a megrendelők inkább a stabil beszállítók felé fordulnak.”

Induló vonatra könnyebb felszállni, mint egy már haladóra

Áncsán B. Róbert a TruTops Fab szoftvermegoldással egy szakkiállításon ismerkedett meg. Ideális megoldásnak tűnt számára, hiszen vállalkozása kizárólag Trumpf gépeket használ. „A TruTops Fab szoftvert alapvetően Trumpf gépek hálózatosítására fejlesztették ki, harmadik féltől származó gépek esetében problémák merülhetnek fel, attól függően, hogy azok vezérlése mennyire nyitott – jelentette ki ezzel kapcsolatban Sinogli Ferenc. – Ilyenkor a gép mellé egy terminált állítunk fel, és a gépkezelő manuális munkajelzésére vagyunk utalva az egyes munkafeladatok átvételében és készre jelentésében.”

Egy 16 fős vállalkozástól ugyan nem megszokott, hogy a legmodernebb gyártásfelügyeleti szoftvereket alkalmazza, de az AR-Robotics a kezdetektől a hatékonyságot tartotta szem előtt. Induló vonatra pedig könnyebb felszállni, mint egy már haladóra. Ha tehát – cégmérettől függetlenül – már a kezdetektől a leghatékonyabb technológiát alkalmazzuk, akkor később sokkal könnyebb lesz azt továbbfejleszteni, mintsem egy elavult módszertanból próbáljunk meg 21. századit varázsolni. „Igaz, hogy csak 16 fős vállalkozás vagyunk, de egy akár kétszer ekkora vállalkozás kapacitását is el tudjuk érni, ez a rugalmasság pedig kincset ér a megrendelések elnyerésében” – foglalta össze Áncsán B. Róbert.

Automatikus információcsere

A cégnél SAP rendszer kezeli a pénzügyeket és a megrendelések adminisztrációját, a TruTops Fab pedig a gyártásfelügyeletet vette át. A cég IT-háttere tehát úgy áll össze, hogy a megrendezések feldolgozását és a számlázást az SAP végzi, de onnantól kezdve, hogy bekerül egy megrendelés, a TruTops Fab veszi át a feladatokat egészen odáig, amíg a termék szállítható állapotba nem kerül. A két rendszer zökkenőmentesen kommunikál egymással nemcsak a megrendelések, de az alapanyagok szintjén is. A TruTops Fab folyamatosan küldi az információkat az SAP felé arról, hogy milyen alkatrészek készültek el, így az egyes megrendelések státusza könnyen nyomon követhető.

Hardveroldalon egy szerverre és a gyártásban lévő konzolgépekre volt szükség a TruTops Fab telepítéséhez, de számos funkció a szerszámgépek vezérlésén is közvetlenül elérhető. A szoftver helyes működéséhez elengedhetetlen, hogy a munkafolyamat paramétereit pontosan tároljuk el. A mindennapi munkában pedig kulcsfontosságú a visszajelzések küldése – szerszámgépek esetében erre nem kell figyelni, hiszen a riportálás automatikus. De a gyártási környezetbe a manuális munkaállomások várható kapacitása is integrálható. Ehhez először egy becsült időt visznek fel a rendszerbe, amint azonban a munkaállomáshoz egy terminált tesznek, amin visszaigazolhatók a gyártási idők, a szoftverben már egy valós idő is rendelkezésre fog állni, és a jövőben a TruTops Fab már azzal számolhat csakúgy, mint egy automatikus munkaállomás esetében.

A sikerhez elengedhetetlen a gépkezelők bevonása a fejlesztésbe

A vírushelyzet miatti hatósági korlátozások a rendszer üzembe helyezését is alaposan lelassították. „Mivel pilot projektnek számítunk az országban, a Trumpf német munkatársai négyszer látogattak volna meg minket személyesen, de ez jó darabig nem volt lehetséges – emlékezett vissza Áncsán B. Róbert. – Eddig két látogatáson vagyunk túl, és a módosult ütemterv alapján októberben lesz az utolsó. Ennek van jó oldala is; mivel számos funkciót tervezünk használni, van időnk azokhoz hozzászokni. A megrendelésimport már most is működik, tehát amint a megrendelés megjelenik az SAP-ban, a mérnökök azonnal látják is azt az üzemben. A monitoring is tökéletesen működik, vagyis minden gyártási tétel visszakereshető, és a hibák felderíthetők. A megrendelések visszajelentését és készletbe vételét most tanulgatjuk, tehát minden lényeges funkció adott, de még nem minden épült be szervesen a cég mindennapjaiba. A papírmunka és az adminisztráció már most is lényegesen lecsökkent. Nagyon figyeltünk arra, hogy a gépkezelők is átlássák a rájuk vonatkozó előnyöket. Az ő munkájuk is lecsökken a TruTops Fab bevezetésével, de fontos, hogy ezt át is érezzék. Úgy érzem, ezt sikerült elérnünk, és a gyártásban részt vevők támogatnak minket az üzem modernizálásában.”

Az IT-háttér a vállalkozás növekedésével párhuzamosan bővíthető

A TruTops Fab teljes mértékben moduláris és bővíthető, így nem szükséges rögtön annak átfogó, minden folyamatot felügyelni képes bevezetése. Ha valaki csak egyetlen problémára keres megoldást, akkor lehetséges a szoftvercsalád részleges megvásárlása. Később, a vállalkozás növekedésével hasznos lehet egyéb modulok bevezetése is, amik zökkenőmentesen épülnek majd rá a már meglévő modulokra. A szoftver megvásárlásával egyéves szoftverkövetést is nyer az ügyfél, vagyis az átlagosan évi 2-3 frissítés egy éven át ingyenesen érkezik a rendszerbe.

A teljes gyártási folyamat átfogó vezérlése A minden gyártási folyamatot felügyelni képes TruTops Fab szoftvermegoldást a Trumpf kizárólag belső erőforrásokból hozta létre a saját gépeihez. A szoftvercsomag egymásra épülő modulokból áll, a gyártáshoz ezen belül négy modul kapcsolódik szervesen: TruTops Monitor – kivágógépek gépadatainak gyártás közbeni rögzítése és elemzése;

TruTops Fab Modul Quickjob – kivágógépek gyártási feladat vezérlése és kezelése;

TruTops Fab App – a gyártási feladatok és a gépek állapotának mindenkori kijelzése Apple eszközökön;

TruTops Fab Modul Production – minden egyéb manuális munkamenet integrálása. Ezenkívül az ajánlatkészítési folyamat ellátására szolgáló alkalmazás: TruTops Calculate – a munkadarabok és a teljes részegységek gyártási idejének és költségének számítása. A raktárfelügyeletet pedig külön modul látja el: TruTops Fab Modul Storage – készletoptimalizálás az állománykezeléstől a kézi vagy automatikus raktárig.

10-20 százalékos hatékonyságnövekedés

„A nemzetközi példák alapján a TruTops Fab átfogó – gyártásütemezésre is használt – bevezetésével 10-20 százalékos hatékonyságnövekedés érhető el cégszinten – jegyezte meg Sinogli Ferenc. – Ez alapvetően két forrásból származik: egyrészt letisztázódik és részben automatikussá válik a cégen belüli információáramlás, másrészt előre látható és tervezhető minden szűk keresztmetszet, így pontosabb határidőket és ajánlatokat adhatunk.”

„Nincs szükség arra, hogy külön munkatárs foglalkozzon az árajánlatok készítésével, mert a szoftver a miáltalunk megadott paraméterek és szabályok szerint automatikusan elkészíti azt – zárta a beszélgetést Áncsán B. Róbert. – Nem kell gyártástervező az üzemben, mert a szoftver »észben tartja« a megrendelések határidejét és a gépek szabad kapacitását. A megrendelés beérkezte után az előkészítő mérnök már azt is látja, hogy mit mikorra kell beütemeznie. Egy sokkal hatékonyabb és áramvonalasabb működést tesz lehetővé – és pont ez az, amit el szerettünk volna érni.”

Molnár László