Nehézipari berendezések automatikus felügyelete

Címkék: állapotfelügyelet folyamat folyamatirányítás folyamatvezérlés SKF szenzor szenzortechnika

Az SKF piacra bocsátott egy kompakt és költséghatékony rezgés- és hőmérséklet-érzékelőt a nehézipari berendezések forgóalkatrészeinek állapotfelügyeletére. Az SKF Enlight Collect IMx-1 elnevezésű érzékelő, amelyet elsősorban az SKF Forgóberendezés-teljesítményoptimalizálási (REP) megoldás részeként történő felhasználásra terveztek, lehetővé teszi a vevők számára a költséges nem tervezett gépleállások és a karbantartási költségek csökkentését.

Chris James, az SKF állapotfelügyeleti termékkínálatért felelős igazgatója így nyilatkozott: „Az ipari üzemek egyre nagyobb nyomás alatt állnak, és ennek eredményeként növekszik a termelési órák száma. Ugyanakkor a partnereinknek el kell kerülniük a nem tervezett gépleállásokat miközben csökkenteniük kell a tőkebefektetéseiket is. Az új SKF Enlight Collect IMx-1 lehetővé teszi, hogy vevőink a működésre fordítható költségkereteken belül - díj- vagy teljesítményalapú szerződésekkel - egyszerűen hozzáférjenek az automatikus előrejelző karbantartáshoz és a megbízható üzemeléshez.



Ez a költséghatékony érzékelő hosszú élettartamú akkumulátorral működik, és nagyszámban telepíthető a berendezések állapotára vonatkozó adatgyűjtés automatizálása érdekében, amely feladatot általában a technikusok végzik, kézi hordozható eszközökkel. A csapágyházra szerelt érzékelők esetében az összegyűjtött adatok vezeték nélkül elküldhetők a kiszolgáló számítógép hálózatára, ahonnan ezek az adatok az SKF REP központokban működő, felhőalapú diagnosztikai szolgáltatásokhoz továbbíthatók. Chris James így folytatja: „Az új, nagyon pontos, robusztus érzékelők lehetővé teszik, hogy az adatgyűjtésre kevesebb technikussal és gyakrabban kerüljön sor - hetek és hónapok helyett akár naponként vagy óránként - olyan helyekről is, amelyek korábban a kézi eszközökkel nem voltak elérhetők.”



A rendszer alapja egy ún. „mesh” hálózat, amely lehetővé teszi, hogy az érzékelők adatokat továbbítsanak egymás között. Ez azt jelenti, hogy az adatok elvezethetők a rádiót zavaró akadályok körül, mint például a csővezetékek vagy a tartályok, amelyek a hagyományos "rálátásos" rendszereknél blokkolták a jeleket, és így nagyobb távolságra továbbíthatók, mint ahogy az egyetlen eszközzel lehetséges lenne. Chris James még azt is hozzátette, hogy: „A mesh hálózat önformáló, amely más vezeték nélküli kommunikációs technológiákhoz képest, mint például a Wi-Fi vagy a Bluetooth, egyszerűbb és gyorsabb telepítést biztosít. Továbbá ez egy innovatív technológia, abban az értelemben, hogy kezelni tudja a rendelkezésre álló sávszélességet és az érzékelők energiafogyasztását, melynek eredményeként az akkumulátor élettartama elég hosszú a többéves szolgáltatási szerződéseink teljesítéséhez is.”



Az SKF Enlight Collect IMx-1eszközt kifejezetten az IP69K védettségi szint elérésére tervezték. Ez azt jelenti, hogy megbízhatóan működik mostoha üzemi körülmények között - például por, szennyeződés, olaj, zsír, szennyezőanyagok, szálló törmelék, hőmérsékleti változások, szél, eső, nagynyomású forróvizes-lemosás stb. esetén is.



„Kritikusan nézve az érzékelő a kézi adatgyűjtő eszközzel azonos adatokat gyűjt, különösen a korai szakaszban lévő csapágyhibák tekintetében. Bár közvetlenül a meghibásodás előtt már viszonylag egyszerű felismerni a súlyos csapágy-károsodást - a fő célkitűzés az, hogy a károsodást minél hamarabb észlelve a javítóintézkedéseket időben és minimális leállással lehessen tervezni.” Azonban a korai szakaszbeli apró hibajeleket nehéz kivonni a háttérzajból. Az SKF Enlight Collect IMx-1 ehhez az SKF gyorsulás envelop technológiát használja.



. „Bármely állapotfelügyeleti program csak annyira hatékony, amennyire hatékonyak a rögzített mérések.” - foglalta össze Chris James. „Az SKF évtizedek óta rengeteg előrejelző karbantartási szerződést köt, ezért tudjuk, hogy egy vezeték nélküli eszköznek hogyan kell teljesítenie, ennek eredménye az SKF Enlight Collect IMx-1 eszköz. Természetesen a vezeték nélküli eszközök önmagukban nem garantálják a megbízható üzemet - viszont elérhető a diagnosztikai tapasztalatok, a gépek ismerete és a műszaki szakértelem együttesével, melyekkel támogathatók a javító intézkedések. Most a díj- és teljesítményalapú üzleti modellünkkel új lehetőséget biztosítunk a partnerek számára a forgóberendezések teljesítményoptimalizására, mind a módszer, mind pedig a fizetési feltételek tekintetében.”



www.skf.hu