Nagy teljesítményű örvényáramos mérőrendszer kis mérési tartományokhoz

Címkék: Kvalix mérés méréstechnika mérőberendezés mérőeszköz mérőműszer szenzor szenzortechnika

A nagy teljesítményű és kimagasló pontosságú új induktív eddyNCDT 3070 elmozdulásmérő rendszer szubmikronos felbontást biztosít 20 kHz frekvenciatartományig. Az induktív mérőrendszert ipari folyamatokban történő alkalmazásra tervezték. Az eddyNCDT 3070 több mint 100 érzékelő modellel kompatibilis, így számos alkalmazásban használható.

Az eddyNCDT 3070 örvényáramos rendszert kis, 1 mm alatti mérési tartományokhoz fejlesztették ki. A nagy teljesítményű szenzor ipari és univerzális felhasználásra is alkalmas. A rendszert az elmozdulás, a távolság, a pozíció, a tengelymozgások, valamint a hézagok nagy pontosságú mérési feladataihoz alkalmazzák. Ideálisan alkalmazható a legnagyobb pontosságot igénylő zord környezetekben is, például a gép- és berendezésgyártásban, a gépjárműiparban, az automatizálási technológiában, valamint a tesztpadokon. Mivel mind az érzékelő, mind a vezérlő rendelkezik hőmérséklet-kompenzációval, a rendszer rendkívül hőálló és ingadozó környezeti hőmérséklet esetén is nagyon pontos mérési értékeket szolgáltat. Az érzékelőket legfeljebb 200 °C környezeti hőmérsékletre és maximálisan 700 bar nyomásra tervezték.

A rendszer több mint 100 érzékelőmodellel kompatibilis, így számos alkalmazásban használható. Az érzékelőből, kábelből és vezérlőből álló eddyNCDT 3070 rendszer szubmikronos pontossággal detektálja a mérési értékeket 20 kHz-ig terjedő frekvenciatartományig. Az összes érzékelőt gyárilag társítják ferromágneses, illetve nem ferromágneses tárgyakkal.

A többpontos kalibrálás a távolságtól függetlenül lehetővé teszi a mérési pontosság maximalizálását. A terepibusz-kapcsolathoz a mérőrendszer ipari szintű M12 Ethernet interfészt tartalmaz. Az analóg kimenetek révén a mérési értékek áramerősségként vagy feszültségként is megadhatók. A modern webes felület felhasználóbarát paraméter-beállítást, illetve érzékelő- és vezérlőkonfigurálást tesz lehetővé.

www.micro-epsilon.com

Magyarországi forgalmazó:

Kvalix Automatika Kft.

1044 Budapest, Íves út 10.

info@kvalix.hu

www.kvalix.hu