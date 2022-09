Nagy teljesítményű lézeres érzékelők integrált EtherCAT interfésszel

Az innovatív, kiemelkedően gyors, pontos és kompakt optoNCDT 1900 lézeres érzékelőt dinamikus elmozdulás-, távolság- és pozíciómérésre használják. A legújabb szenzorgeneráció – az integrált EtherCAT interfésznek köszönhetően – most még intelligensebb lett.

A lézeres háromszögelési elvet használó, EtherCAT interfészt tartalmazó új optoNCDT 1900 érzékelővel a Micro-Epsilon egy nagy teljesítményű szenzormegoldást fejlesztett ki a gyári és üzemi automatizáláshoz. Az érzékelő magas költséghatékonyság mellett tesz lehetővé rendkívül pontos elmozdulás-, távolság- és pozíciómérést a mérési alkalmazások széles körében.

Az integrált ipari Ethernet interfésszel (EtherCAT) az érzékelő különösen a nagy sebességű folyamatok, valamint több eszköz és gép hálózatba kapcsolása számára lett kiváló választás. A buszrendszerbe EtherCAT-en keresztül történő integráció szabványos protokollok (TCP, UDP, FTP) szerint történhet, ami megkönnyíti a kommunikációt. Az EtherCAT-en keresztüli közvetlen adatkimenetnek köszönhetően a mért értékek valós időben érhetők el. A túlminta-vételezési funkció szintén hozzájárul a mérési értékek gyors lekéréséhez, ugyanis a PLC ciklusidejénél négyszer gyorsabban teszi lehetővé a mérési adatok átvitelét.

Az érzékelőt ezenkívül intelligens felületvezérlő funkcióval is felszerelték. Az új algoritmusokkal működő Advanced Surface Compensation funkció még a kihívást jelentő felületeken is stabil mérési eredményeket tesz lehetővé. Az érzékelő ezenkívül kiemelkedően képes ellenállni a környezeti fénynek, és erősen megvilágított környezetben is használható.

