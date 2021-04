Nagy lehetőségek egy kis szenzorban

Megérkezett a legújabb GOM 3D-szkenner

Címkék: 3d szkenner mérés méréstechnika szenzor szenzortechnika szkenner

A kisebb ipari vállalkozások, additív technológiák, design projektek flexibilis, könnyen kezelhető és költséghatékony mérési megoldást kívánnak, amely minőségben sem jelent kompromisszumot. Az új GOM Scan 1 egy digitalizálásra és precíz 3D-pontfelhők előállítására alkalmas kompakt és mobil 3D szkenner, amely 3D-nyomtatási feladatokhoz, reverse engineering projektekhez, vagy minőségellenőrzéshez egyaránt hatékonyan használható. A mérőrendszer a legújabb GOM szoftverrel érkezik, amely felhasználóbarát módon vezet végig a teljes munkafolyamaton.

A GOM Scan 1 strapabíró háza fejlett technológiákat rejt. A mérőrendszer a GOM standardizált csíkvetítési technológiáját, illetve a sztereó kamerás felépítést egyaránt használva változó körülmények között is magas minőségű, precíz 3D adatot gyűjt. A mindössze kb. 2,5 kg tömegű rendszer ideális kis- és közepes méretű tárgyak egyszerű, gyors digitalizálásához, akár szűkös helyeken is. Előre telepített GOM Inspect szoftverrel a mért pontfelhőket professzionális keretek között kezelhetjük, a 3D adatot egyszerűen, gyorsan rögzíthetjük, illetve dolgozhatunk vele tovább. Felhasználástól függően a GOM Scan 1 háromféle, 100, 200, illetve 400 mm-es méréstartománnyal érhető el.

Nyomtatásra kész - intelligens hálószerkesztés

A GOM Inspect standard, ipari 3D méréstechnikai szoftver olyan feladatok támogatására is alkalmas, mint a 3D-nyomtatás és 3D-s megjelenítési projektek, de a visszamodellezési feladatokat ugyanúgy magas szinten és hatékonyan képes támogatni. Kiváló minőségben, rövid idő alatt gyűjthetők 3D pontfelhők szinte bármilyen tárgyról, miközben a fejlett és sokrétű szerkesztési funkciókkal minden eddiginél egyszerűbben reprodukálhatunk termékeket, komponenseket, alkothatunk precíz 3D-modelleket, vagy hozhatunk létre teljesen új termékeket. A szoftverrel többek között elsimíthatjuk, ritkíthatjuk és finomíthatjuk a poligonhálókat, „befoltozhatók” a ponthálón keletkezett lyukak, de kivonatolhatunk akár görbéket is. Így minden igényt kielégítően precíz, pontos pontháló készülhet, amelyet a legtöbb elterjedt formátumban elmenthető. A Smart Polygonization funkcióval a kompromisszummentes minőség mellett a file-ok mérete is kezelhető szinten marad.

Precíz csíkvetítés, valódi előnyökkel

A GOM Scan 1 szenzor a GOM szabadalmazott, optikai csíkvetítési technológiáját használja, kék LED fényforrással. Az alacsony hullámhosszú kék fényt a GOM sztereó kamerás felépítése alapján két kamera párhuzamosan rögzíti. Erős fényforrásának köszönhetően a mérések gyorsak, az adatfelvételt zavaró külső fényhatások pedig kiküszöbölhetők. A két kamerás mód arra is szolgál, hogy a szenzor érzékelje a változó környezeti viszonyokat és önellenőrzéssel korrigálja ezek hatását. A kifogástalan adatminőség érdekében a szoftver folyamatosan felügyeli a kalibrációt, a transzformáció pontosságát, a környezeti viszonyok változását és a mérendő tárgy elmozdulását.

Egy rendszer a teljes munkafolyamat támogatásáért

A GOM Scan 1 és a GOM Inspect szoftver együtt pontos, teljes körű mérési eredményeket szolgáltat, így a 3D vizsgálatok lényegesen egyszerűbbé válnak, csakúgy, mint a CAD és mesh file-ok importálása és bázisolása, a felületösszehasonlítások és méretvizsgálatok, illetve a jegyzőkönyvkészítés.



A GOM Scan 1 elérhető világszerte a GOM képviseleteken és a #HandsOnMetrology platformon, amely a GOM és a ZEISS közös termékpalettáját kínálja.

