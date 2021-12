Mit gondolnak a szerszámgépek és szerszámok a hatékonyságról és a biztonságról?

Az egyes termelési egységek közötti adatkommunikáció az Ipar 4.0 alapját képezi. Erre a mondatra mindenki rábólint, és azt gondolja, hogy ezzel semmi újat nem mondtunk

Nem egészen van így: az előbeállító és mérőgépek, valamint szoftvermegoldások vezető szállítójának számító Zoller a Chiron csoporttal együttműködve mutatta be a »cora« automatikus szerszámkezelő és -cserélő rendszert. A cora közvetlenül kommunikál az olyan gyártóberendezésekkel, mint az öttengelyes Chiron FZ 16 S, biztonságos adatátvitelt tesz lehetővé, és egyértelműen növeli a termelékenységet – a gépi környezetben, a megmunkálási folyamat során.

A Chiron csoport a 2018-s AMB szakkiállításon mutatta be először az öttengelyes FZ 16 S megmunkálóközpontot. A magas termelékenységhez fontos szempont az akár 162 szerszám gyors, automatikus cseréje. De mi a helyzet azzal, ahogy a szerszámok be- és kikerülnek a gépből? Miként biztosítható, hogy a megfelelő szerszámot helyezzük be? Hogyan cseréljük a szerszámokat a lehető legbiztonságosabban és leghatékonyabban?

Kérdések, amelyekre a Zoller és a Chiron csoport a „better together” mottó alatt tető alá hozott együttműködési projekt részeként keresett és talált meggyőző válaszokat. A projekt során az FZ 16 S öttengelyes megmunkálóközpontot a Zoller pleidelsheimi Smart Factory központjába telepítették annak érdekében, hogy közösen fejlesszék tovább a szerszámok a gépbe történő behelyezésére és a sorozatgyártásra szolgáló innovatív eljárásokat.

„A Smart Factory központban a gépgyártók, mint például a Chiron csoport tudását a saját szakértelmünkkel ötvözzük. Így tovább fejleszthető, reálisan fejleszthető és természetesen élőben is tapasztalható a hálózatépítés, a digitalizálás és az automatizálás.” Bernd Schwennig, a Zoller automatizálási megoldásokért felelős értékesítési vezetője

Klasszikus, de kritikus: a kézi adatbevitel

A klasszikus módszer a következőképpen működik: a gépkezelő kinyomtat egy címkét a beállítóeszközön, elviszi a szerszámot a géphez, és beviszi az adatokat. A statisztikák szerint azonban minden 20. billentyűleütés során hibát vét, a 4-esből például könnyen 1-es, az 5-ösből pedig 8-as lesz. Apróságnak tűnik, de a gyakorlatban megmunkálási problémákhoz és akár ütközésekhez, törésekhez is vezethet.

Intelligens megoldás, 1. rész: biztonságos adatátvitel papírhegyek helyett

A ZOLLER alapvető kompetenciája az előkészített komplett szerszámok beállítása és mérése. Az intelligens megoldás első lépése az előbeállító és mérőgép, valamint a megmunkálóközpont összekapcsolása. Az adatátvitel RFID-címkékkel is elvégezhető nagyon biztonságos, de ugyanakkor nagyon költséges módon. Az adatátvitel a DataMatrix kódokkal ugyanolyan biztonságos, egyszerű és olcsó még a kisebb vállalatok számára is.

A folyamat nagyon egyszerű: a szerszámtartón lévő kódot kézi szkenner segítségével olvassuk be a beállítóeszközön, bemérjük a szerszámot, és a tényleges adatokat a központi szerszámadatbázisban tároljuk. A megmunkálóközponton egy kódolvasó található, amellyel a szerszám egyértelműen beazonosítható. A vezérlő a mért adatokat – beleértve a szerszámhoz szükséges minden egyéb információt – közvetlenül a szerszámadatbázisból hívja le, és olvassa be a gépbe, mindezt egyértelműen, hibamentesen és automatikusan.

A biztonságos adatátvitel csak az előnyök egyike: a pleidelsheimi szakemberek »flash« gyártáselemző szoftverével a szerszám élettartama is lekérdezhető a közlekedési lámpa elv alapján. Ha a szerszámok elérik a figyelmeztetési limitet, a szerszámbeállító szobában egy üzenet jelenik meg, így az új szerszámot időben elő lehet készíteni a gyártás számára.

Intelligens megoldás, 2. rész: kommunikáció, védelem és dinamikus reakciók a ProtectLine segítségével

A Zoller és a Chiron csoport közötti együttműködési projekt további eredménye a szerszámmodell-adatok ProtectLine-ba történő átfogó integrálása. A gép digitális ikerpárja automatikusan jön létre minden szerszámadatot – szerszám- és szerszámtartó geometriát – tartalmazva. Ez rendkívül hatékony folyamatot jelent a digitális ikerpár létrehozásához, ami a gép ProtectLine-on keresztüli ütközésvédelmének alapját képezi. „A szerszámok teljesen automatikus integrálásával óriási hozzáadott értéket teremtünk” – jegyezte meg Pascal Schröder, a Chiron csoport digitalizálásért felelős fejlesztési koordinátora.

„A szerszámok a ProtectLine szoftverben történő teljesen automatikus integrálásával hatalmas hozzáadott értéket teremtünk. Egyrészt jelentősen leegyszerűsödik a használat, másrészt megszűnik a fő hibaforrás – a hibás vagy téves adatok a digitális modellben történő használata.” Pascal Schröder, a Chiron csoport digitalizálásért felelős fejlesztési koordinátora

A szerszám digitális ikerpárja esetében egy 3D szkennelést végeznek a Zoller előbeállító eszközön, és a megfelelő adatformátumban automatikusan elérhetővé teszik azt a Chiron csoport megmunkálóközpontjai számára.

Intelligens megoldás, 3. rész: automatikus szerszámkezelés a »cora« segítségével

A nehezen megmunkálható anyagok, például az Inconel vagy a titán forgácsolásakor a szerszámok között gyors ritmusban kell váltani, ennek megfelelően a beállítási folyamatot is gyakran kell lefuttatni. Mindez a géptől és a gépkezelőtől is értékes perceket rabol el, amik idővel összeadódnak – mégpedig a teljes gépparkra számítva. A Zoller »cora« néven ismert kollaboratív robotrendszere a Chiron csoport megmunkálóközpontjaival együtt képes a racionalizálási lehetőségek kiaknázására, amivel egyértelmű hatékonyságnövekedés érhető el.

Az előnyök:

Időmegtakarítás a beállítórendszer által végzett automatikus szerszámkezeléssel;

Optimalizált gyártás az automatizált szerszámlogisztikának köszönhetően;

Folyamatos adatátvitel a maximális biztonság érdekében;

Az adatok és a készletek átláthatósága;

Az orsó szerszámokkal kapcsolatos leállásainak elkerülése;

Nagy termelékenység még kisebb szerszámtárral is.

Kiemelkedően jó megoldás, trendformáló, tehát digitális…

…nagyszerű eszköz, sokféle felhasználási lehetőség: egy rövid kivonat a Chiron csoport értékesítésért felelős vezetője, Bernd Schwennig által tartott webszemináriumon hallott számtalan pozitív visszajelzésből.

Szeretne saját ítéletet hozni? Kérjen egyéni online bemutatót vagy látogatási időpontot a pleidelsheimi Smart Factory központba. Ehhez kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Chiront és a Zollert képviselő Rolatast Kft.-vel.

Alternatív megoldásként érdemes egy pillantást vetni az OPEN HOUSE ONLINE során a következő témában megrendezett Zoller Innovációs Beszélgetésre: „A hatékonyság növelése, a minőség biztosítása – integrált szerszámkezelés és innovatív adatátvitel a gyakorlatban.”

A siker mérhető

Az E. Zoller GmbH & Co. KG „a siker mérhető” mottóval kínál innovatív előbeállító és mérőgépeket, valamint szoftvereket és automatizálási megoldásokat a vágószerszámok mérésére, ellenőrzésére és kezelésére.

Az Alfred Zoller által 1945-ben alapított cég még mindig független családi vállalkozásnak számít, és továbbra is a megmunkálás költséghatékonyságát növelő megoldásokra összpontosít.

„A Zollernél alapvetően rendszerszintű megközelítéssel vizsgáljuk a szerszámokat, ami magában foglalja az azonosítást, az előbeállítást, a mérést, az ellenőrzést, az automatizálást, a tárolórendszereket, a szoftvereket, az adatátvitelt és a digitális ikerpár megoldásokat. Mindez tökéletesen megvalósult a Chiron csoporttal való együttműködési projektben.” Bernd Schwennig, a Zoller automatizálási megoldásokért felelős értékesítési vezetője

Jelenleg világszerte körülbelül 42 000 beállítóeszköze és szoftvermegoldása van használatban, amiket a legfontosabb piacokon működő szerviz- és értékesítési partnerek támogatnak összesen 59 országban. A fejlesztés és összeszerelés teljes mértékben „Made in Germany”, vagyis a Stuttgart mellett fekvő pleidelsheimi központban történik. 2020-ban, a vállalat 75. évfordulóján nyitott meg a ZOLLER egy új épületet, amivel a cégközpont alapterülete 37 000 m2-re bővült. Az épületet a fenntarthatóság jegyében geotermikus energiával, fotovoltaikus rendszerrel, vízenergiával és zöldtetővel tervezték meg, így a legjobb körülményeket kínálja a körülbelül 400 alkalmazottnak és a ZOLLER Akadémia képzésein részt vevőknek. Az épületegyüttes lelke a Smart Factory innovatív technológiai és ügyfélközpont.

Magyarországon a ZOLLER-t a Rolatast Kft. képviseli.

