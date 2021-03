Menedzselhető ipari ethernet switch folyamatos vezetékfelügyeletre

A hálózatok preventív karbantartásának forradalmasítása

Címkék: diagnosztika Ethernet kábel kábeltechnológia profinet switch vezetékek vezetékezés

Az ipari hálózatok biztonságos üzemeltetéséhez fontos mindenkor ismerni azok állapotát. Az Indu-Sol által készített, PROFINET certifikációval is rendelkező PROmesh P10 ipari ethernet switch megbízhatóan irányítja a kommunikációt homogén és konvergens hálózatokban, miközben folyamatosan felügyeli a vezetékek minőségét.

A köpenyárammérés mellett a PROmesh család új generációja kábeldiagnosztikát is végez. Az aktuális jelformát rögzíti egy speciális adatmátrixban. Mesterséges intelligenciához hasonló analitikai eszközök alkalmazásával a jelek átviteli minősége világos információkat szolgáltat a vezetékek minőségével kapcsolatban. A kábeldiagnosztika nem csupán alkalmi információt szolgáltat a hálózati kapcsolatok minőségéről, de lehetővé teszi azok teljesen automatizált, preventív karbantartását a gyár teljes életciklusában, kiváltva ezzel a vezetékek certifikálásának szükségességét. Nem reprodukálható, sporadikus hibajelenségek esetén például a folyamatos felügyelet gyorsan kimutatja, hogy ezeket rosszul szerelt vagy elöregedett kábelek, illetve elektromágneses zavarok okozták, vagy a probléma máshol keresendő.

PROmesh P10 menedzselhető ipari ethernet switch ipari hálózatok folyamatos kábeldiagnosztikájához

Jelenleg ez az egyetlen switch a piacon, mely lehetővé teszi a vezetékek folyamatos diagnosztizálását. Számos előnyt kínál mind a hálózatok telepítőinek, mind a felhasználóknak: a kábelek öregedése követhetővé válik, elővigyázatosságból történő ciklikus cseréjüket felválthatja preventív karbantartásuk, az ezzel összefüggő szervizintervallumok tervezhetősége pedig jelentősen csökkenti a karbantartási költségeket. A PROmesh P10 nyolc darab RJ45 porttal és két darab SFP slottal rendelkezik, melyek átviteli rátája eléri a 2,5 Gbit/s sebességet.

51,2 Gbit/s hátlapi kapacitást kínál, 19,3 Mpps csomagfeldolgozási sebességgel. A buffer nagysága 2 Mbit, 256 byte buffer page mérettel.

Az eszköz mindemellett számos beépített diagnosztikai funkcióval rendelkezik: a kábeldiagnosztika és köpenyáram-felügyelet mellett portstatisztikák (mint hibás csomagok, elvesztett csomagok, hálózati terhelés limit/ms) is elérhetőek, illetve a szomszédos hálózati résztvevők felismerésének lehetősége is adott. A köpenyáramok felügyelete 25 kHz mintavételi frekvenciával történik 0–10 A mérési tartományban 1 mA felbontással. Ezeken túl a tápfeszültség-diagnosztika, a hőmérséklet-felügyelet (–40 – +60 °C között 1 °C-os felbontásban) és a bejövő, illetve kimenő csomagokra is vonatkozó porttükrözés szintén elérhető.

Magyar nyelvű információért, kérjük, hívja a Time 4 Upgrade Kft.-t a +36 20 458 4598 telefonszámon, további részletes angol nyelvű online információt pedig a www.indu-sol.com/promesh-p10-en linken talál.

www.indu-sol.com