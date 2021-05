Megnövelt biztonság a zord környezetekben

Az LBK megbízhatóan tesz különbséget a statikus és a dinamikus objektumok között

Az LBK radarrendszerrel kibővült a Leuze biztonságtechnikai termékválasztéka: a 3D biztonsági rendszer megbízhatóan figyeli a veszélyzónákat még szikrák, szennyeződések és por esetén is.

Az ipari környezetben elsődleges fontosságú a biztonság. A Leuze által bemutatott LBK biztonsági radarrendszer világelső 3D megoldás a szennyeződéssel, hegesztési szikrákkal, fűrészporral, füsttel vagy nedvességgel teli környezetek számára. Az olasz Inxpect S.p.A. által kifejlesztett és a Leuze által forgalmazott rendszer a gépek és rendszerek közelében kijelölt veszélyes zónákat felügyeli – még zord környezetben is. „Az LBK biztonsági radarrendszer nagy előnye, hogy ellenáll a környezeti hatásoknak, ugyanakkor nagyon érzékeny, és megbízhatóan érzékeli a mozgásokat – jelentette ki Jörg Packeiser, a Leuze biztonságtechnikai termékekért felelős marketingvezetője. – Az LBK radartechnológia ezenkívül egy háromdimenziós teret és nem csak egy kétdimenziós síkot képes felügyelni.”

Az LBK biztonsági radarrendszer megbízható 3D területfigyelést tesz lehetővé zord ipari környezetben

Az érzékelők regisztrálják a mozgásokat

Az LBK radarrendszer reagál a mozgásokra, és kapcsolási jelet generál, amint egy személy a megfigyelt területre lép. A Sensor People ezzel mind a munkatársakat, mind az üzemeltetési folyamatokat védi. A 3D megoldás ugyanis csak akkor szakítja meg a működési folyamatokat, ha valaki valóban a veszélyzónában marad. A rendszer ezzel elkerüli a felesleges leállásokat, és ezzel egyidejűleg növeli a gép vagy a rendszer rendelkezésre állását. Amint minden ember elhagyja a veszélyzónát, a gépek újra elindulhatnak. Az alkalmazott radartechnológia megbízhatóan különbözteti meg az embereket és a statikus tárgyakat, mert megbízhatóan észleli még az álló személyeket is. Statikus tárgyakat, például raklapokat vagy anyagtartályokat, gond nélkül a védett területen hagyhatunk, ezek nem okoznak leállásokat.

Rugalmasan használható és könnyen telepíthető

Az LBK radarrendszert elsősorban a biztonságos újraindításhoz és a rejtett területek megfigyelésére használják. A rendszert a felhasználók az érzékelők száma és pozíciója, az állítható működési tartomány, valamint a választható nyitási szög tekintetében az egyéni igényeikhez igazíthatják. A 3D radartechnológia a lépcsőkön vagy talapzaton, valamint a nem fémes árnyékolás mögött lévő területek megfigyelésére is használható. A nagyobb területek védelméhez egy vezérlőn keresztül akár hat radarszenzor is összekapcsolható, így a megfigyelt terület 15 × 4 méterre növelhető. Az egyes érzékelők csoportokba rendezhetők. Szükség esetén az egyes csoportok kikapcsolhatók, lehetővé téve, hogy a rendszer dinamikus folyamatokhoz is alkalmazkodjon. Az LBK biztonsági radarrendszer további előnye: a felhasználók a könnyen kezelhető konfigurációs szoftver segítségével könnyen meghatározhatják a rendszer paramétereit. Kérésre a konfigurálást és az üzembe helyezést a Leuze, illetve a Kvalix Automatika Kft. szakértői is elvégezhetik.

