Megjelent az Artec Leo kézi 3D szkenner

Az Artec Leo az első mesterséges intelligencia alapú, kézi 3D szkenner, amely teljesen automatikus és vezeték nélküli, fedélzeti adatfeldolgozással dolgozik. A kézi 3D szkennereiről híres Artec 3D ezzel olyan egyedülálló, ipari pontosságú és páratlanul gyors eszközt fejlesztett, amelynek kezelése egyszerű, mint egy videókameráé – szkennelés közben a 3D modell valós időben épül fel a Leo beépített képernyőjén. Az Artec Leo mostantól Magyarországon is tesztelhető és bérmunkára is igénybe vehető.

Egyedülálló kezelhetőség és sebesség

Az Artec Leo a piac legintuitívabb 3D szkennelési munkafolyamatát kínálja, amely legjobban egy videó készítéséhez hasonlítható. Az objektum beolvasása közben a beépített érintőképernyőn valós időben követhető, ahogy összeáll a 3D modell. A digitalizált, 0,1 mm pontosságú modellt a felhasználó munka közben is egyszerűen körbe forgathatja és a színtérképnek köszönhetően egyből beazonosíthatja azokat a területeket, ahol esetleg további adatgyűjtés szükséges. A beépített 9 szabadsági fokú inerciarendszernek – 3 gyorsulásmérő, 3 giroszkóp és 3 iránytű – köszönhetően az eszköz mindig tudja, hogy merre járunk és automatikusan illeszti egymáshoz a megszakított felvételeket is. A FreeDee az elmúlt héten egy webinárban is bemutatta a Leo működését:

A példátlan 80 képkocka/másodperc felvételi sebesség a piac leggyorsabb professzionális kézi 3D szkennerévé teszi az Artec Leot. Ezt a tempót ráadásul egy nagy, akár 84 x 49 cm-es látómezővel párosították, így nemcsak nagyméretű tárgyak, munkagépek, autók, de akár teljes jelenetek gyors és pontos szkennelését teszi szinte gyerekjátékká az eszköz. Azokhoz a területekhez pedig, ahol nagyobb részletességre van szükségünk, egyszerűen csak közelebb kell vinni az eszközt, akárcsak egy kamerát. Az Artec Leo már számos díjat nyert az Artec 3D-nek, köztük elvitte az idei Edison Awards díjat az alkalmazott technológiák felhasználói élmény kategóriájában.

Alkalmazási területek

Mivel az Artec Leo-val mind nagy területek mind finom részletek is digitalizálhatók, így sokféle tárgy szkennelésére használható: közepes mechanikai alkatrészektől, az emberi testen, autókon, csónakokon át akár bűncselekmények helyszínének rögzítésére is bevethető.

Az iparban jellemzően a minőség-ellenőrzés, visszamodellezés, termékfejlesztés, digitális raktározás és VR alkalmazások területén lehet hatalmas hozadéka az Artec Leo-nak. Gyorsaságának és széles látómezőjének köszönhetően akár nagyméretű szerszámok, teljes munkagépek, robotcellák is percek alatt digitalizálhatók vele. A rögzített pontfelhő alapján összeálló 0,1 mm pontosságú 3D modellt minőségellenőrzéshez, szerszámkopás megállapításához, illeszkedő alkatrészek tervezéséhez és újra gyártáshoz is használják. A QI területén óriási hozzáadott értéket teremt és számtalan ellenőrzést tesz lehetővé a percek alatt rögzíthető, sűrű pontfelhő, amelyen a legösszetettebb méréseket is el lehet végezni. Emellett jellemző még a digitális raktározás támogatása, amellyel szintén jelentős költségek számolhatók fel, az online megjelenítés és a nagyfelbontású, realisztikus textúrának köszönhetően a virtuális valóság területén való alkalmazás is.

A könnyű kezelést és gyors munkát megfejeli az a tény, hogy az Artec minden szkenneréhez SDK-t is biztosít, amely számos integrációs lehetőséget elérhetővé tesz: például a Leo igény szerint robotkarra is szerelhető és a teljes működése programozható.

Megvalósult hazai projektek

A FreeDee Kft. 2015. óta forgalmazza és szolgáltat az Artec kézi 3D szkennereivel, köztük elérhető náluk a kisebb tárgyak 50 mikron pontosságú szkennelését rendkívül felgyorsító, metrológiai Artec Space Spider is. Az Artec Leo iránt azonban akkora volt az érdeklődés, hogy a FreeDee-nek előbb több partnerét is ki kellett szolgálnia, mielőtt a saját demo szkennerük megérkezett most májusban. Pár hét alatt már számos teszt és bérmunka során is teljesített az eszköz, amelyeket érdemes példaként végigböngészni a FreeDee Sketchfab profilján, ahova jó pár, csökkentett poligonszámú, textúrázott modellt feltöltöttek már.

Az első tesztnapon 4 köztéri szobor, számos fa és egy parkolóóra is rögzítésre került. A Jászai Mari térhez közeli Columbo szobor digitalizálása mindössze 10 percbe és két felvételbe telt, ezért a pontfelhő automata utófeldolgozása is rendkívül gyors volt. Fekete Géza népszerű és ikonikus szobrát így már online is körbe lehet járni.

A Graphisoft parkban található Steve Jobs szobor a világ első szobra az Apple vezérről, amelyet Tóth Ernő készített az akkori Graphisoft elnök-vezérigazgató, Bojár Gábor megbízására. Artec Leo-val a digitalizálás körülbelül 15 percbe telt. Összehasonlításképp, az Artec korábbi 0,1 mm pontosságú szkennerével, az Artec Eva-val ez a feladat egy teljes munkanapot is kitehetett volna. Különleges részlet, hogy a szkennelés elején még szemerkélt az eső, majd elállt, azonban a változó, felszáradó esőcseppek sem zavarták össze a textúra adatokkal is dolgozó Leo-t.

A FreeDee egyik első megbízása, amit már a Leo-val teljesített, egy teherautó rakterének szkennelése volt, amely már hosszabb időt, körülbelül 45 percet vett igénybe. A digitalizálásra azért volt szükség, hogy a jármű hűtőautóvá alakításához szükséges szigetelések és panelek mérete gyorsan és bármikor rendelkezésre álljon. A feladat érdekessége, hogy a szkennelés egy része csukott raktérajtónál, teljes sötétségben zajlott, így az is kiderült, hogy az Artec Leo-nak elegendő a saját fényforrása a munkához.

Tesztlehetőség

Az Artec 3D szkennerek iránt érdeklődők a hivatalos partnernél, a FreeDee budapesti irodájában díjmentesen megismerhetik és tesztelhetik az eszközöket. Emellett a csapat bérszkennelést is vállal, a Leo beépített akkumulátorának köszönhetően akár a legszokatlanabb helyszíneken is. Artec 3D

Az Artec 3D 2007. óta fejleszt és gyárt kézi és hordozható 3D szkennereket, ezzel mára világpiaci vezető szerepre tettek szert. Fő küldetésük olyan magas minőségű, mégis könnyen kezelhető, mobilis 3D szkennerek gyártása, amelyeket okos, felhasználóbarát, fejlett szoftver és SDK támogat, ezáltal a legszélesebb felhasználási lehetőségeket és teljes integrációt tesznek lehetővé. A vállalat központja Luxemburgban található, az Artec Ray-en kívül mindent ott gyártanak, emellett Kaliforniában és Moszkvában is van irodájuk.

