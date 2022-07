Megjelent a COPA-DATA zenon szoftverének 11-es verziója

Megoldások a holnap kihívásaira

A COPA-DATA ipari szoftvergyártó bemutatta az ipari és energetikai üzemek számára kifejlesztett zenon intelligens szoftverplatform legújabb, 11. iterációját. Az új verzió már a moduláris gyártást is lehetővé tevő, nagy teljesítményű MTP Suite-ot is tartalmazza. A zenon 11 már elérhető autóipari, élelmiszer- és italipari, élettudományi és energetikai alkalmazásokhoz.

Az MTP – modul típusú csomag – a mérnöki paradigmaváltást írja le a gépek és a kommunikáció szabványosítása érdekében. Az ágazatok és a gyártók közötti MTP szabvány a különböző modulok egységes leírásának létrehozásaként határozható meg. Lehetővé teszi a gyártósorok kisebb, cserélhető szakaszokra bontását, amit gyakran „plug-and-product” gyártásnak neveznek.

A zenon 11 a COPA-DATA szoftverplatform első iterációja, amely natív módon tartalmazza a zenon MTP Suite-ot. Ez az MTP a folyamatirányítási rétegbe (zenon POL) történő integrálásával és a zenon Engineering Studio-val való interakció révén érhető el. Ezáltal támogatja a gyártókat létesítményeik modularizálásában, hogy rugalmasabb gyártást hozzanak létre.

További jellemzők

A zenon korábbi verzióihoz hasonlóan a zenon 11 szoftverplatform is számos különféle ipari beállításhoz alkalmas, dedikált funkciókkal az autóipar, az élelmiszer- és italgyártás, a gyógyszergyártás és az energiapiac felhasználói számára. Az új verzió továbbfejlesztett mérnöki ergonómiával, megerősített kiberbiztonsági intézkedésekkel és megnövekedett számú kompatibilis protokollal büszkélkedhet.

„Az új zenon verzió számos okos szolgáltatást tartalmaz különböző iparágak számára – magyarázta Thomas Punzenberger, a COPA-DATA vezérigazgatója és alapítója, a zenon feltalálója. – Az MTP moduláris megközelítése tökéletesen illeszkedik a COPA-DATA azon filozófiájához, hogy megkönnyítse az automatizálást. Már most is fut néhány MTP-megoldásunk a terepen.”

A zenon 11 új interfészeket tartalmaz, köztük a Werum MSI-t és a CIM-CGMES-t. Míg az előbbi a gépek a Werum IT Solutions PAS-X rendszeréhez – egy jól bevált termelés-végrehajtási rendszer (MES) az élettudományi iparban – való csatlakoztatását teszi lehetővé, az utóbbi a CIM-CGMES-hez való csatlakozást teremti meg, ami nagyon hasznos az energetikai hálózatokat üzemeltetők számára.

Az egyéb figyelemre méltó funkciók közé tartozik az Alarm Shelving, amely a hibariasztások biztonságos kezelésében segíti a felhasználókat, mivel lehetővé teszi számukra, hogy a sürgős riasztások kezelése közben leállítsák az alacsony prioritású riasztásokat. A funkciót a feldolgozóipari riasztórendszerek kezelésére vonatkozó ISA-18.2-2016 és az IEC 62682 szabványoknak megfelelően fejlesztették ki. A biztonságot a legmodernebb többtényezős hitelesítéssel és a zenon hálózatok új, TLS v1.3 tanúsítvánnyal rendelkező titkosításával is megerősítették.

Jelentősen javult a kötegelt modul is. Több információ található a receptúrák végrehajtásáról a kronológiai eseménylistában (CEL) vagy az audit trailben, ezzel is támogatva számos ágazat szabályozási igényeit. Jelentések automatikus generálására és exportálására is van lehetőség, miután egy köteg elkészült. Sőt, az új verzió a megbízható redundanciának köszönhetően folyamatos szinkronizálást is biztosít a szerver és a készenléti állapot között. Ez a funkció biztosítja, hogy a kötegelt feldolgozás megszakítás nélkül folytatódhasson még akkor is, ha a szerver leáll.

Zenon Akadémia

Az új zenon verzió mellett a COPA-DATA a zenon Akadémiát is elindította, ami online tanfolyamokhoz vagy személyes képzésekhez való hozzáférést biztosít a mérnökök számára. A zenon Akadémia a zenon szoftverplatformhoz kapcsolódó összes témát lefedi az energiaipartól a gyógyszergyártmány-kezelésig. A mérnökök ingyenesen szerezhetnek tanúsítványokat az új platformon, a cégek pedig továbbfejleszthetik COPA-DATA partner státuszukat.

További információ a zenon 11-es verzióról:

