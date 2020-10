Megérkezett a MetraSCAN optikai CMM szkenner új generációja!

Kiváló minőségű gyártásközi mérések mérettől, anyagtól, felülettől vagy összetettségtől függetlenül

15 kék lézer szálkereszttel, négyszer nagyobb felbontással, megnövelt szkennelési sebességgel, bemelegedési idő nélküli működésével és az ISO 17025 szabvány szerinti gyári kalibrálással a MetraSCAN 3D legújabb verziója egy ideális 3D szkenner a közvetlenül a gyártóterületen végzett igényes minőség-ellenőrzési alkalmazásokhoz.

A gépek közelében megszokott vibrációra, az alkatrészek mozgására és a környezeti instabilitásra rezisztens MetraSCAN 3D jelentősen megnöveli a mérési folyamatok hatékonyságát, megbízhatóságát és sokoldalúságát. A mind mérőszobai, mint gyártásközi mérésekre alkalmas mérőeszközt úgy tervezték, hogy mérettől, anyagtól, felülettől vagy összetettségtől függetlenül sokféle alkatrészen végezzen kiváló minőségű méréseket és 3D felszíni vizsgálatokat. Az opcionális tapintófunkciót végző HandyPROBETM eszközzel kombinálva a 3D szkennelés és a tapintás előnyei egy átfogó, koherens ellenőrzési folyamatban ötvözhetők.

A jól ismert, a gyártósoron bevethető, eddig is kiemelkedő sebességű és precizitású készülékek új generációja még fejlettebb funkciókat tartalmaz, és problémamentesen illeszthető a folyamatokba, beszéljünk akár minőség-ellenőrzési, reverse engineering vagy karbantartási feladatokról. Egyszerű kezelhetőségük révén bármilyen környezetben gond nélkül használhatók, és a betanulási fázis is igen rövid. A MetraSCAN családot arra fejlesztették ki, hogy komplex alkatrészeket akár magukban, akár összeszerelt állapotban ellenőrizzen a gyártás és tervezés különböző fázisaiban, számos iparágban a járműgyártástól a nehéziparon keresztül a fém- és műanyag-megmunkálási területekig.

A MetraSCAN 3D bővíthető mérési tartománya révén bármilyen alakú, komplexitású és geometriájú alkatrész vizsgálható pontosságvesztés és az úgynevezett leapfrog technika (a mérőeszköz áthelyezése a méréstartomány növelése céljából) nélkül is. A kék lézer technológia ideális a fényes és fényvisszaverő felületekhez.

A szigorú és merev mérési beállítási követelményeket feleslegessé tevő MetraSCAN 3D mérőeszközt kifejezetten a gyártóterületen történő használatra tervezték, így a beállítások minőségétől és a felhasználó tapasztalati szintjétől függetlenül pontos eredményeket képes szolgáltatni. A dinamikus referenciát lehetővé tevő C-TrackTM optikának köszönhetően a szkenner, az alkatrész vagy a C-Track kamera mérés közben elmozdulhat, a mérési eredmények mégis pontosak maradnak.

Az új MetraSCAN-generáció néhány jellemzője:

Négyszer gyorsabb: 15 kék lézerkeresztjével nagyobb területet fog át, és akár 1 800 000 pontot olvas be másodpercenként, miközben valós időben generálja a mesh-hálót a számítógépen, lerövidítve a beolvasástól a használható file-ok képzéséig eltelt időt.

Négyszer nagyobb felbontás: a MetraSCAN BLACK akár 0,025 mm-es felbontást biztosít a lehető legrészletesebb szkennelés érdekében.

Még pontosabb, ismételhető mérések: a 0,025 mm-es pontosság a VDI/VDE 2634-es standardon alapszik, és az ISO 17025-nek megfelelően lett tesztelve, így megfelelően megbízható és visszavezethető a nemzetközi szabványokhoz illeszkedve.

Precizitás a gyártósoron: a MetraSCAN BLACK egyedi, szabadalmaztatott megoldásai, amelyek biztosítják a pontos mérést a környezeti instabilitások esetén is.

Maximális sokoldalúság: ideális megoldás a komplex, bonyolult, fényes felületű alkatrészekhez is.

Minimális beállítási idő: a kezelő percek alatt előkészülhet, és már kezdheti is a szkennelést.

Tapintó mérési lehetőség: a HandyPROBE készülékkel kiegészítve a MetraSCAN felhasználói kombinálhatják a kétféle mérést, egy teljesebb mérési folyamatot eredményezve.

Többféle készülék a MetraSCAN sorozatban: a szkenner elérhető BLACK és BLACK|Elite kivitelben is a gyorsaság, részletesség, pontosság stb. igényeknek megfelelően.

„Napjainkban a gyártók hatalmas kihívásokkal küzdenek. Egyre nagyobb nyomás nehezedik rájuk a piacra kerülési idő lerövidítése és a versenyképesség megőrzése érdekében – mondta Guillaume Bull, a Creaform termékfelelőse. – A késztermékek minősége eközben nemcsak a selejthányadra, hanem a gyártás beindítására és ütemezésére, illetve a leállások gyakoriságára is hatással van, meghatározva a termék költségét és végső soron a profitabilitást is. Az iparági szereplők ezért olyan innovatív 3D méréstechnikai megoldásokat használnak, mint a MetraSCAN 3D, hogy a fejlesztési és minőségbiztosítási folyamataikkal versenyelőnyre tegyenek szert. A MetraSCAN 3D most új szintre lépett a mérési sebesség, pontosság és rugalmasság terén, és azt gondoljuk, hogy a gyártók nagyra értékelik majd a teljesítményét a használat során.”

Pontosság 0,025 mm Térfogati pontosság 0,064 mm Szabvány szerinti tanúsítás ISO 17025 VDI/VDE 2634 szabvány 3. része szerinti pontosság Gyártásközi pontosság dinamikus referenciákkal A mérési pontosság rezisztens a környezeti instabilitásra Nagy felbontás Komplex és rendkívül összetett alkatrészekhez is

Találkozzunk 2020. október 19–22. között az Ipar Napjai kiállításon az A pavilon 309/A3 standján!

További információ:

Werth Magyarország Kft., a Creaform gépek és rendszerek magyarországi forgalmazója

Kijácz Péter értékesítési vezető

+36 70 423 3675