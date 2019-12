Megbízható tárgyérzékelés a 3D LiDAR többrétegű szkennerrel

Címkék: intralogisztika lézerszenzor lézerszkenner logisztika Pepperl+Fuchs raktár raktári automatizálás raktárlogisztika raktártechnika szenzor szenzortechnika

A Pepperl+Fuchs által bemutatott R2300 érzékelőt rendkívül precíz mérési technológia és alkalmazásra szabott teljesítmény jellemzi.R2300 többrétegű szkenner

A 2019. évi nürnbergi SPS szakkiállításon mutatta be az ipari érzékelők és érzékelőrendszerek vezető gyártójának számító Pepperl+Fuchs az új, többrétegű R2300 szkennert¤ A 3D objektumok érzékelésére szolgáló szenzort hihetetlenül magas felbontás és sebesség jellemzi: a kompakt és könnyen integrálható ház nagy pontosságú LiDAR lézeres mérési technológiát rejt, amely összesen négy letapogatási síkot elemez, és képes érzékelni és mérni a tárgyak hosszúságát, a szélességét, valamint magasságát. A számos innovatív tulajdonság révén a szkennert nagyon magas megbízhatóság és rendelkezésre állás jellemzi, még zord alkalmazási körülmények között is.

A mindössze 58 milliméter magas, kompakt és helytakarékos R2300 érzékelő egy 3D LiDAR (Light Detection And Ranging) szkenner az optikai szög- és távolságméréshez helyhez kötött és mobil alkalmazásokban. A műszer négy, kissé eltolt letapogatási síkot használ, amelyeket a házban elhelyezett forgó tükör generál. A szenzor ezáltal érintésmentes 3D letapogatást végez a környezetében.

Megbízható hátsó zónafigyelés

Nagy mérési tartomány, állítható érzékelési mező és páratlan szögfelbontás

Az R2300 szenzort 100° nyitási szögű mérési tartomány, nagy - világos tárgyakon akár tíz, sötét felületeken pedig négy méter - mérési tartomány, 50 kHz mérési frekvencia és választható - 12,5 vagy 25 Hz - frekvencia jellemzi, szkennelésenként akár 4000 pixelig. Ezen tulajdonságok révén a többrétegű szkenner alkalmazások széles körében használható. A monitoring mező ezenkívül testreszabható akár az érzékelési mezőn kívüli területek szelektív elrejtésével, akár egy második R2300 az első mellé történő felszerelésével, 180°-ra növelve a látóteret. A 3D érzékelőket kicsi - és ezért magas - szögfelbontás (mindössze 0,1°) jellemzi, amit más hasonló LiDAR vagy többrétegű érzékelő jelenleg nem képes elérni. A lézerekre jellemző pontos infravörös fényponttal kombinálva az R2300 megbízhatóan képes detektálni a bonyolult tárgyak szerkezetét és kontúrjait.

Megbízható ütközés-elkerülési és navigációs támogatás a kis AGV-k / robotok számára

Nagy teherbírásra és rendelkezésre állásra tervezve

Az R2300 lehetséges alkalmazási területei - beleértve az olyan szektorokat, az intralogisztika, a mobil berendezések és a robotika - az igénylik, hogy a többrétegű szkenner különösen robusztus kialakítást kapjon¤ Az érzékelő háza ezért tartós műanyagból készült, az érzékelőfejben lévő elektronika pedig rögzített alkatrészekből áll, ami hatékony védelmet nyújt a rezgések ellen¤ Az R2300 impulzustartomány-technológiája (PRT) nemcsak a tárgy és a felület tulajdonságaitól való nagymértékű függetlenséget biztosítja, hanem magas rezisztanciát is garantál a külső fény, a nagyfrekvenciás lámpák és az alkalmazás környezetének optikai visszatükröződései ellen is. Az R2300 a többrétegű szkennerek körében egyedülálló tulajdonsága ezenkívül az adó és a vevő modul mechanikus szétválasztása az optikai egységben. Az érzékelőfejben található elválasztó elem megbízhatóan akadályozza meg az optikai rövidzárlatok létrejövését, ami akkor fordulhat elő, ha az előlap piszkos és a kibocsátott fény egy része közvetlenül a vevő modulra verődik vissza. Ez biztosítja, hogy az R2300 mindig pontos mérési eredményeket és magas szintű detektálási megbízhatóságot biztosítson, miközben a karbantartási költségeket is jelentősen csökkenti. A felhasználó számára ez kevesebb állásidőt, jelentősen hosszabb karbantartás- és tisztításmentes periódusokat, valamint jobb rendelkezésre állást és folyamatbiztonságot jelent.

A pilot laser leegyszerűsíti az üzembe helyezést

Az R2300 integrált pilot laser rendszere megkönnyíti az érzékelőnek a felületekhez és a meghatározott célokhoz igazítását az üzembe helyezés során. A beállítások során kapcsolódik be és csak üzembe helyezéskor aktív. Mivel a látható vörös lézersugár ugyanazt az utat követi, mint a tényleges infravörös mérő lézer, ezért más szerszámra nincs is szükség.

Vontató detektálása robotizált alkalmazásokban

Adatkimenet nyers adatként

Az R2300 a szögre, a távolságra és a visszaverődésre vonatkozó adatokhoz időbélyegeket is rendel¤ Az adatokat az érzékelő Ethernet interfészén keresztül továbbítja, ami nagyszámú automatizálási rendszer számára teszi lehetővé az adatok elérését. A belátható jövőben az R2300 szenzor átkapcsolható változatban is elérhető lesz, és további csatlakozási lehetőségeket is lehető tesz, amelyek a rugalmas interfész modulon keresztül egyszerű és költséghatékony módon integrálhatók.

