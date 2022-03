Már az Omega HANI™ felcsatolható hőmérséklet-érzékelője is elérhető a Farnell kínálatában

Címkék: Farnell hőmérséklet hőmérsékletmérés mérés méréstechnika

Az Omega díjnyertes felcsatolható hőmérséklet-érzékelője a maga nemében az első, amely rendkívül pontos mérést tesz lehetővé a cső belsejében anélkül, hogy abban szondát kellene vezetni.

Az elektronikai alkatrészek, termékek és megoldások globális forgalmazójaként ismert Farnell a hőmérsékletmérés legújabb innovációját, az Omega Engineering HANI™ felcsatolható hőmérséklet-érzékelőjét is elérhetővé tette.

A HANI egyedülálló lehetőséget kínál az ügyfeleknek a cső belsejében lévő folyadék hőmérsékletének mérésére anélkül, hogy a csőbe érzékelőt kellene beszerelni. Példátlan pontosság mellett működik a szaniterfolyadékok és az ipari folyamatok hőmérsékletmérésekor, így deális megoldás élelmiszer- és italgyártás, valamint testápolási, vegyipari és gyógyszerészeti alkalmazások számára.

A díjnyertes HANI felcsatolható hőmérséklet-érzékelő másodpercek alatt felszerelhető 1-4” átmérőjű fémcsövekre. Szabadalmaztatott algoritmusú hőmérséklet- és hőáram-érzékelőket tartalmaz, így gyors méréseket végez, csökkenti az állásidőket és a telepítési költségeket. Az 5 (t63) és és 10 mp-es (t90) mérési válaszidővel elérhető HANI szaniter alkalmazásokban ±0,5, ipari berendezések esetében pedig ±0,5-±1,0 °C pontossággal használható.

Layer N-kompatibilis eszközként a HANI zökkenőmentesen csatlakoztatható az Omega intelligens ipari felügyeleti és vezérlési ökoszisztémájához. A HANI 4-20 mA-es kimenetek M12-es kábellel csatlakoztathatók bármely szabványos kimeneti eszközhöz.

„Az Omega Engineering piacvezető az innovatív ipari vezérlési és mérési termékek fejlesztésében, és ez alól a HANI™ Clamp-on hőmérsékletérzékelő sem kivétel – jelentette ki Mike King, a Farnell szenzorok globális termékszegmensének vezetője. – Örömmel mutatjuk be ügyfeleinknek az Omega fejlett technológiai termékeinek teljes portfólióját.

A HANI valóban egyedülálló megoldás, hiszen pillanatok alatt felszerelhető, mint egy felületérzékelő, de egy invazív érzékelő teljesítményét nyújtja. Az ügyfeleknek nem kell aggódniuk a merülési mélység, az anyagok kompatibilitása, a korróziós vagy szennyeződési kockázatok miatt, ezenkívül a kritikus folyamatokban használt folyadékok mérésekor csökkennek a költségek és megnő az üzemidő.”

„A HANI™ hőmérséklet-érzékelő felületérzékelőként szerelhető fel, de úgy működik, mint egy invazív érzékelő. Egy invazív érzékelő felszerelése vagy áthelyezése költséges, időigényes folyamat lehet. A HANI segítségével az ügyfeleknek nem kell aggódniuk a merülési mélység, az anyagok kompatibilitása, a korrózió vagy a szennyeződés kockázata miatt. A teljesítményben nincs veszteség, így ez valóban a világ legjobb koncepciója” – mondta Ahmar Bajwa, az Omega Engineering hőmérsékleti termékekért felelős termékmenedzsment-igazgatója.

The HANI™ temperature sensor mounts like a surface sensor, but performs like an invasive sensor. Installing or relocating an invasive in-pipe sensor can be a costly, time-consuming process. With the HANI, customers don't need to worry about immersion depth, material compatibility, corrosion or contamination risks. And there's no loss of performance, so it's really a best-of-both-worlds approach”, said Ahmar Bajwa, Director Product Management, Temperature Products, Omega Engineering.

A Spectris Plc-hez tartozó Omega Engineering az innovatív megoldások elismert gyártója, amely több mint 100 000 korszerű terméket kínál a hőmérséklet, a páratartalom, a nyomás, az alakváltozás, az erő, az áramlás, a szint, a pH és a vezetőképesség mérésére és szabályozására. Az Omega emellett adatgyűjtési, elektromos fűtési és egyedi tervezésű termékek teljes választékát kínálja ügyfeleinek.

www.farnell.com