Kiváló minőségű automatizálási megoldások

E2E új sorozatú, induktív Omron érzékelők

Az induktív érzékelők a vezérlőrendszer alkatrészeinek rendkívül fontos csoportját alkotják, amely minden automatizált ipari üzemben megtalálható, de egyre gyakrabban a háztartásokban is. Egyszerű kialakításuknak és a méretek széles választékának köszönhetően nagyon hosszú és hibamentes munkát garantálnak, az egyre újabb megoldások pedig lehetővé teszik, hogy minden alkalmazáshoz a megfelelő érzékelőt válasszuk ki.

Az Omron érzékelők kialakítása és működése

Az induktív érzékelők kifejezetten egyszerű módon működnek. Arra szolgálnak, hogy érzékeljék az adott tárgy(ak) jelenlétét a környezetükben. Ezenkívül meg tudják számolni az összes objektumot, vagy csak azokat, amelyek kiválasztott jellemzőkkel rendelkeznek. Nem mindegy, hogy az érzékelővel ellátott eszköz vagy az érzékelni kívánt tárgy a mozgó elem. Ha a két tárgy közötti távolság elég kicsi ahhoz, hogy elérjen egy bizonyos értéket, az érzékelők körüli EMF reagál a közeledő fémtárgyra, örvényáramot indukálva benne. A két tárgy egymáshoz viszonyított mozgásával a rezgés amplitúdója és frekvenciája megváltozik. A megfelelő jelteljesítmény elérése érdekében az érzékelőt erősítővel szerelik fel, míg a hiszterézist az úgynevezett Schmitt trigger tartja fenn. Az Omron által kínált érzékelők sárgaréz, nikkel bevonatú vagy rozsdamentes acélból készültek. Két-, három- vagy négytűs változatban kaphatók. A kábel hossza 0,3 és akár 15 lineáris méter között van.

Induktív érzékelők alkalmazása

Lehetetlen felsorolni az induktív érzékelők összes alkalmazását. Számos területen használják ezt a technológiát. Induktív érzékelők nélkül a legtöbb automatizált gyártóüzem vagy ipari csarnok nem működhetne. Az alábbiakban néhány példát sorolunk fel az induktív érzékelő alkalmazásokra:

Tartálykapu helyzetének vezérlése;

Az érzékelő kiszámítja a tengely forgási sebességét egy forgó gépen;

Jelzi a garázskapu nyitását és zárását;

Végálláskapcsoló, amely a szállítószalagot leállítja és elindítja.

E2E Next érzékelők – fejlett megoldások nagyobb kihívásokhoz

A legmagasabb minőségű induktív érzékelőknek kiemelkedően ellenállónak kell lenniük a légköri körülményekkel szemben, megfelelően érzékenynek és megbízhatónak. Az összes ilyen jellemző és még sok más igaz az Omron termékekre. Az E2E Next induktív érzékelők a legmodernebbek és az igazán kivételes típusok közé tartoznak ebben a kategóriában. A piacon kiemelkedő legfontosabb jellemzők:

A különböző változatok és méretek széles választéka ál rendelkezésre - a különböző munkaköri sajátosságok és a különböző helyek miatt, ahol az érzékelők telepítve lesznek, az ügyfelek igényei az érzékelő méretével kapcsolatban is eltérnek. Termékei között az Omron olyan érzékelőket is kínál, amelyek teljes hossza 37,6÷97,3 mm, ami minden bizonnyal minden igényt kielégít ebből a szempontból;

A világ leghosszabb érzékelési távolsága - a gyártó adatai szerint az E2E Next érzékelők akár 50 mm-es tartományban is működnek, amelynek köszönhetően a közvetlen kapcsolattól és az esetleges károsodástól védettek;

akár 50 mm-es tartományban is működnek, amelynek köszönhetően a közvetlen kapcsolattól és az esetleges károsodástól védettek; A kábelek fokozott ellenállása olajokkal szemben IP67G minősítéssel bír, legfeljebb 2 évig, valamint a víznek és mosásnak való ellenállást IP69K minősítés biztosítja;

IO-Link – az E2E Next érzékelők nagyon hasznos funkciója, amely az érzékelők jelenlegi műszaki állapotának szabályozására használható és megakadályozza a nemkívánatos működési zavarokat;

A megengedett üzemi hőmérséklet széles tartománya: -25÷70°C;

E-jig szerelési hüvely a gyors érzékelő cseréhez (mindössze 10 másodperc);

Omron termékek a TME kínálatában

A fentebb leírt érzékelőkön kívül az Omron, az ipari automatikai komponensek vezető gyártója, katalógusában számos termékkel, amelyek hatékonyan kielégítik minden automatizált terület műveleteinek szükségleteit.

Érdemes megjegyezni, hogy a gyártó katalógusa a fotoelektromos, kapacitív és száloptikai érzékelőket is tartalmazza. A fent leírt érzékelők mellett lehetővé teszik, hogy a piacon elérhető összes megoldás közül választhassanak. Mindemellett az érzékelőkhez csatlakozó kábeleket is kínálnak.Az Omron termékválasztéka sokkal szélesebb. Annak érdekében, hogy megfeleljen ügyfelei igényeinek az automatizálás területén, a gyártó olyan eszközöket is kínál, mint:

Kódolók;

Idő-, felügyeleti- és programozható relék;

Hőmérsékletszabályzók;

Számlálók;

Végálláskapcsolók;

HMI panelek;

PLC meghajtók;

Ipari- és szilárdtest relék;

kontaktorok;

Tápegységek;

Inverterek;

Panelre szerelt kapcsolók.

