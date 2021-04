Kategóriájának legnagyobb teljesítményű UHF olvasó/író feje

Az IUT-F190-B40 UHF olvasó/író fej integrált ipari Ethernet interfésszel és REST API-val kiszélesíti a Pepperl+Fuchs RFID portfólióját

A Pepperl+Fuchs az IUT-F190-B40 UHF RFID olvasó kifejlesztésével bővítette átfogó azonosítástechnikai portfólióját, amely integrált ipari Ethernet interfészt és REST API-t is tartalmaz. Az interfész technológiák felhasználásával a közepes detektálási tartományokra tervezett IUT-F190-B40 gyorsan és egyszerűen integrálható az OT is IT rendszerekbe. Ezáltal kiváló választás a gyártásirányításhoz és –felügyelethez, a nyomon követési alkalmazásokhoz, illetve egyéb Ipar 4.0 alkalmazások számára a gyártásautomatizálásban.

Az IUT-F190-B40 ugyanazokat a fontos előnyöket kínálja, mint a Pepperl+Fuchs F190 termékcsaládjának többi megoldása: masszív IP67-es öntvény háza és széles működési hőmérsékleti tartománya a különösen nehéz ipari környezetben történő használatra is alkalmassá teszi. Az UHF RFID technológiára alapozva a megoldással nagy tartomány (akár 6 méter) és felismerési sebesség érhető el, ezenkívül a többcímkés olvasást is támogatja. Az 1000 mW teljesítményű ERP kibocsátás és a mindössze 114 × 112 × 63 mm-es házméret révén az IUT-F190-B40 a piacon jelenleg elérhető legjobb teljesítményarányt kínálja.

IUT-F190-B40 beépített ipari Ethernet interfésszel

Míg a Pepperl+Fuchs többi RFID olvasó/író fejét főként PLC alkalmazásokban használták funkcióblokkokon és az IDENTControl kiértékelő egységen keresztül, az IUT-F190-B40 a REST API segítségével könnyen integrálható az informatikai rendszerekbe is. Az UHF olvasó ezen a felületen keresztül teljes mértékben paraméterezhető és működtethető. Az IUT-F190-B40 integrált webes felülete ezenkívül paraméterezésre és üzembe helyezésre is használható.

Az IUT-F190-B40 két integrált bemenete felhasználható például fénysorompók csatlakoztatására további IO-alkatrészek nélkül az olvasási folyamat igény szerinti indításához és leállításához, vagy az áthaladás irányának észleléséhez. A kimeneten keresztül egy jelzőlámpa a működésre való felkészültséget vagy a sikeres leolvasást is képes megjeleníteni.