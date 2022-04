Ismét bővül a világ legnagyobb konfokális szenzorválasztéka

A konfokális kromatikus érzékelőket távolság- és vastagságmérésre használják, ahol a legnagyobb pontosságra és jelstabilitásra van szükség. A szenzorok nagy sebesség és maximális pontossága a csúcstechnológiát képviseli, és a Micro-Epsilon most három új modellel bővíti az eddigi átfogó termékválasztékot.

confocalDT IFS2407-0.8

Az IFS2407-0.8 egy új konfokális érzékelő 0,8 mm-es mérési tartománnyal. A kompakt modell új alkalmazási területeket nyit meg az elmozdulás- és vastagságmérésben. Az érzékelő a nagy, 24 nm-es felbontással kombinálva 40 µm rétegvastagságtól teszi lehetővé átlátszó rétegek, például üveg vagy műanyag fólia mérését. További előny a nagy, akár ±30° (NA 0,5) mérési szög. Az érzékelő a mindössze 6 µm-es fényfolt átmérővel kombinálva a legfinomabb struktúrákat is képes érzékelni.

confocalDT IFS2405/90-6

A konfokális kromatikus IFS2405/90-6 érzékelőt nagy pontosságú elmozdulás- és vastagságmérésre használják diffúz, fényvisszaverő és átlátszó anyagok esetében. Az új 90°-os modell rugalmasabb beépítési lehetőségeket tesz lehetővé. Ha a beépítési mélység miatt egyenes sugárúttal rendelkező érzékelő nem használható, a 90°-os érzékelő helytakarékos alternatívát jelent. A nagy, 41 mm-es offszet távolságnak köszönhetően kritikus környezetben az érzékelő a céltól biztonságos távolságra is felszerelhető. Az IFS2405/90-6 érzékelő ezért ideálisan alkalmas az üvegipar mérési feladataira, és nagy felbontású vastagságmérést tesz lehetővé 300 µm rétegvastagságtól. Az IFS2405-6/90-6 ezenkívül akár ±10°-os dőlésszög mellett is képes működni.

confocalDT IFS2406-3/VAC(001)

Az érzékelőt vákuumban, nehéz körülmények között történő használatra tervezték. A passzív szenzoros kialakításnak köszönhetően nem bocsát ki hőt. A tartozékok is megfelelnek ezekhez a speciális alkalmazási feltételekhez. Az érzékelőkön kívül a Micro-Epsilon kábeleket és tartozékokat is elérhetővé tett, amelyek tisztatér-, vákuum- és ultramagas vákuumalkalmazásokban is használhatók.

