Intelligens vezérlés és intuitív kezelés a hegesztőrobotokban

A zenon optimalizálta a felhasználói élményt a Novarc Technologies számára

Címkék: COPA-DATA hegesztőrobot HMI ipari robot robot robotika zenon

A Novarc Technologies Inc. a csévés hegesztőrobotokon kívül más egyedi hegesztési műveletekhez is gyárt robotokat. A termelékenyég fokozásának érdekében a cég a COPA-DATA zenon szoftverét választotta ahhoz, hogy egyszerű felhasználói felületet hozzon létre minden hegesztőrobotjához.

A Novarc Technologies csőhegesztő gépeket és automatizálási technológiákat tervez és gyárt. A kanadai start-up cég 2013-ban jutott hozzá egy jelentős beruházási forráshoz az általa kifejlesztett kollaboratív csévés hegesztőrobot (SWR) révén.

A kis gyártási darabszámokkal és a gyakran változó munkadarabokkal jellemezhető termeléshez tervezett SWR javítja a hegesztés minőségét és a gyár termelékenységét, miközben pontos adatokat szolgáltat az elemzéshez és a statisztikai jelentések készítéséhez. Az SWR-t eredetileg grafikus felhasználói felület nélkül hozták létre, de 2015-ben a Novarc rájött, hogy egy egyszerű felhasználói interfész jelentősen képes növelni az SWR által nyújtott felhasználói élményt.

Felhasználóbarát felület kulcsfontosságú képességekkel

A Novarc vezető folyamatmérnöke, Ahmad Ashoori választotta ki a megfelelő technológiát az új felhasználói felülethez. „Átfogó piacelemzést végeztünk a HMI szoftverek piacán – emlékezett vissza Ashoori. – Meglátásunk szerint a COPA-DATA által fejlesztett zenon szoftver kínálja a legmegfelelőbb funkcionalitást és teljesítményt.”

Bár a kiválasztás során a legfontosabb kritériumnak az számított, hogy intuitív felületet teremtsen a felhasználók számára, a HMI szoftvernek más fontos követelményeket is teljesítenie kellett. Nemcsak a hegesztési eljárások könnyű létrehozása és adaptálása, valamint a csévés hegesztőrobot PLC-jével végzett kommunikáció volt a feladata, hanem az adatok tárolását és elemzését, valamint a jelentéskészítést is el kellett végeznie. Ezenfelül támogatnia kellett a mérnöki alkalmazásokat grafikonokkal, egységekkel stb.

A Novarc által telepített zenon szoftver könnyen használható HMI-alkalmazást biztosít a gépkezelők számára

Intelligens vezérlés és jelentéskészítés

„A zenonnal könnyű dolgozni; a mérnökök tanulási görbéje gyors és zökkenőmentes volt.” Ahmad Ashoori vezető folyamatmérnök, Novarc Technologies Inc. Főbb jellemzők: Könnyen fejleszthető és felhasználóbarát HMI-alkalmazás

Egyszerűbb kommunikáció a PLC-vel

Gyors tanulási görbe a mérnökök számára

Egyszerűen konfigurálható hegesztési műveletek a hatékonyság érdekében

Pontos műhelyelemzés a hegesztési és mozgási adatok rögzítésével

Grafikus jelentéskészítés a Historian és az Extended Trend modulok alapján

A zenon HMI-alkalmazás nagy rugalmasságot biztosít a gépkezelők számára a hegesztési paraméterek beállításában. Ez alapvető követelmény azokban a gyártási környezetekben, amelyekre az SWR-eket tervezték, mivel szinte minden munka megkövetel bizonyos szintű testreszabást.

Mivel a zenon már lehetővé tette az SWR előzetes konfigurálását a hegesztési eljárásokkal, a gépkezelőknek ezentúl nincs szükségük speciális programozási ismeretekre a gép működtetéséhez. Ehelyett a zenon intuitív felhasználói felületén végezhetik a mindennapi munkájukat.

A zenont egy kiegészítő megjelenítő panelre is feltették, amelyet az SWR robotok kezelői a művelet során kézben tarthatnak. Ez lehetővé teszi, hogy a hegesztési folyamat közben is változtatásokat hajtsanak végre.

A zenonon keresztül az összes hegesztési és mozgási adatot gyűjtik és rögzítik. Ennek eredményeképpen amellett, hogy a szoftver hegesztés közben is képes kommunikálni a robottal, a gépkezelők a műveletek befejezése után könnyen ellenőrizhetik a hegesztési adatokat, ami ideális kiindulópont a pontos termelési elemzések készítéséhez.

A zenon Historian és a zenon Extended Trend telepítése hosszú távú statisztikai és trendjelentések elkészítését is lehetővé tette. A zenon révén ráadásul az adatok könnyen áttekinthető grafikus formában is megjeleníthetők.

Mindenre kiterjedő műszaki támogatás

Mivel a Novarc számára ez volt az első tapasztalat a HMI szoftver használatában, fontos volt számukra, hogy egy tapasztalt támogató csoportra támaszkodhassanak az első lépések megtétele során. „A COPA-DATA ügyféltámogató csapata mindig gyorsan reagált és nagyon segítőkész volt, ha bármilyen segítségre volt szükségünk a szoftverrel kapcsolatban – számolt be a tapasztalatokról Ahmad Ashoori. – A mérnökök tanulási görbéje gyors és zökkenőmentes volt, például nagyon egyszerű volt a tagek és a címek összefűzése a zenon és a PLC között.”

A zenon intuitív felhasználói felületet biztosít mind a csévés hegesztőrobotok vezérlő képernyőjén, mind a kiegészítő megjelenítő paneleken

Ahmad szerint az egyszerű működés, valamint a csapat által is könnyen elkészíthető grafika számítanak a zenon legnagyobb erényeinek. „A szoftver nem csak jól néz ki, de jól is teljesít – zárta a beszélgetést a folyamatmérnök. – Az eljárások könnyen beilleszthetők, és mind a mérnökök, mind a hegesztők kedvelik őket. A költségszint is nagyon kedvezőnek bizonyult. Amennyiben egy cég HMI, ellenőrzési és jelentési megoldást keres, azt javaslom, hogy ne habozzon, és válassza a zenon szoftvert!”

