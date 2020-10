Hírek a komputertomográfia (CT) világából

Komputertomográfiás mérés egy hagyományos 3D koordináta-mérőgép áráért!

Címkék: 3D koordináta méréstechnika CT komputertomográfia koordináta méréstechnika mérés méréstechnika röntgentechnológia werth Werth Magyarország Kft.

A Werth bemutatta a Werth TomoScope® XS termékcsalád harmadik modelljének számító „FOV” berendezést. A TomoScope® XS sorozat a Werth nagy teljesítményű, kompakt, CT-technológiával felvértezett koordináta-mérőgépeit foglalja magában. A még költséghatékonyabbnak ígérkező új gépmodell kezelése rendkívül egyszerű.

2005-ben, az első komputertomográfiás mérőberendezés (TomoScope® 200) kifejlesztése során is már nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a technológia a vonzó árfekvésnek köszönhetően a lehető legtöbb felhasználó számára legyen elérhető. Az elkövetkező években a fejlesztések az egyre nagyobb teljesítményű gépek felé mutattak, amelyek már a sűrűbb anyagokból készült nagyobb munkadarabok mérését is lehetővé tették. A Werth Messtechnik 2017-ben mutatta be a cég nagyobb gépeihez hasonló képességekkel felruházott, kompakt kialakítású TomoScope® XS-t, tavaly pedig a TomoScope® XS Plus még a TomoScope® XS mérési teljesítményét is képes volt megduplázni. A most megjelent TomoScope® XS FOV (Field Of View – látómező) gépben a röntgenátvilágítási technológia terén végzett több mint 15 éves fejlesztési tapasztalat tükröződik vissza – ezért is tud a Werth egy komputertomográfiás mérőrendszert egy hagyományos 3D koordináta-mérőgép áráért kínálni.

Teljesen automatikus „in the image” mérés

A detektor választható rögzítési irányától függően az új CT-berendezés 120 mm átmérőjű vagy magasságú mérési tartománnyal rendelkezik. Maga a mérés a látómezőben megy végbe. Az opcionális 6 megapixeles detektor kimagaslóan nagy felbontást tesz lehetővé. Az OnTheFly üzemmód és a digitális munkadarab valós idejű rekonstrukciója gyors mérést biztosít.

A mintegy 120 mm mérési tartománynak, az opcionális 6 megapixeles detektornak és a gyors OnTheFly működési elvnek köszönhetően a TomoScope® XS FOV mérőgép ideális a műanyag alkatrészek gyártásközi méréséhez

A TomoScope® XS FOV egy teljesen automatizált rendszer, előre beállított, a használatot megkönnyítő paraméterekkel. A gépkezelő elhelyezi a munkadarabokat a forgóasztalon, és már meg is kezdheti a mérést. Az alkalmazásnak megfelelően néhány mérési paraméter – például a feszültség vagy az előszűrés – módosítható.

Műanyag munkadarabok gyártásközi mérése

A TomoScope® XS FOV ideális a tömeggyártott műanyag termékekkel, például a csomagolóiparban használt munkadarabokkal kapcsolatos mérési feladatok elvégzésére. Ilyenek lehetnek például a joghurtosdobozok, a kupakok, a tiplik vagy a műanyag inhalátorházak. Megfelelő rögzítőelemekkel számos apró munkadarab, például a fedelek, vagy a műanyag fogaskerekek is mérhetővé válnak. A kiértékelés során a „Munkadarab-szétválasztás” szoftverfunkció automatikusan szétválasztja a mérési adatokat. Az eredmények a WinWerth® 3D grafikus ablakban felhasználóbarát módon jelennek meg. A tűrési szintek megkülönböztetésére szolgáló színkódos jelzések beépülnek a mérési jelentésbe, ami megkönnyíti a gyártásközi és a gyártósor melletti mérések gyors áttekintését.

A TomoScope® XS FOV egy rugalmasan használható eszköz a gyors komputertomográfiás mérésekhez. A karbantartásmentes, monoblokk kialakítású, 130 kV feszültségű csöveknek köszönhetően a berendezést magas rendelkezésre állás jellemzi. A gépet a Werth műszakkorlátozás nélküli 24 hónapos garanciával szállítja. Az átfogó védelmet szem előtt tartó konstrukció révén a berendezés szinte bárhol használható. A Tomo-Scope® XS FOV – a Werth Messtechnik összes komputertomográfiás mérőberendezéséhez hasonlóan – teljes mértékben megfelel VDI/VDE 2617 irányelvsorozatban leírtaknak. A Werth kalibráló laboratóriuma szerezte meg elsőként a röntgensugaras koordináta-mérőgépek a VDI/VDE 2617 irányelvsorozat 13. oldala szerinti DAkkS kalibrálására jogosító akkreditációt.

Magyarországon a céget a Werth Magyarország Kft. képviseli.

Találkozzunk 2020. október 19–22. között az Ipar Napjai kiállításon az A pavilon 309/A3 standján!

Forrás: Werth Multisensor 2020

www.werth.hu