Heidenhain-újdonságok az AMB kiállításon

A teljesítmény, a CO2-lábnyom és a digitalizáció aktuális témaköröknek számítanak mind a szerszámgépgyártók, mind a -felhasználók számára. Az AMB szakkiállításon a Heidenhain megoldásokat mutatott be a szlogenek mögött meghúzódó, egymással szorosan összefüggő elvárásokhoz. Ezek a megoldások már az első munkadarabtól kezdve gyorsabb anyagleválasztást és tökéletes megmunkálási eredményeket, ezenkívül magas szinten automatizált folyamatokat eredményeznek minimális üresjárati idővel.

TNC7: új Heidenhain CNC-vezérlő

Az új TNC7 vezérlő izgalmas, új lehetőségeket kínál a szerszámgépek felhasználóinak és gyártóinak a gépek programozására és működtetésére. A kezelés a gyártást új dimenzióba emelő számos intelligens funkciónak köszönhetően intuitív, feladatközpontú és testreszabható. Az idei AMB még több fejlesztésről rántotta le a leplet: az új TNC7 vezérlő a Heidenhain standján kívül egyszerre volt jelen az Axa, a Hedlius, a Hermle, a Matec és a Samag gépgyártók standjain is.

A Heidenhain innovatív termékei közelebb viszik a felhasználókat és a szerszámgépgyártókat a teljesítmény, a folyamatmegbízhatóság és a költséghatékonyság maximalizálásához. Ezen termékek közé tartozik az új TNC7 vezérlő, a Digital Shop Floor megoldásai, valamint az LC és RCN útadók új generációja

TNC7: új grafikus 6D munkadarab-beállítás

A munkadarabtartók beállításának grafikus támogatása mellett a TNC7 új tapintóciklusokat is tartalmaz, amelyek bármilyen típusú munkadarabhoz – beleértve a komplex, szabad formájú alkatrészeket is – lehetővé teszik a gyors, grafikusan támogatott tapintást. A TNC7 a teljes gyártási környezetet megjeleníti, beleértve a befogókat, a munkadarabokat, valamint a gép burkolatát, azáltal támogatja a folyamatok megbízhatóságát. Mindezek az adatok a programozás során a megmunkálási folyamat valósághű 3D szimulációjának elkészítéséhez is felhasználhatók, ami már üzemmódváltás nélkül is megtehető.

A Heidenhain TNC7 intelligensen megtervezett megoldásokkal támogatja a gépkezelőket, beleértve a rendkívül sokféle cikluscsomagot, az intelligens tapintó funkciókat, valamint a munkadarab- és szerszámtartók grafikus 6D beállítási támogatását

TNC7: kényelmes programozás az új NC-szekvenciákkal és a sötétített üzemmóddal

A TNC7 új NC-szekvenciái nagyon leegyszerűsítik a kezelést. A felhasználó a gyakran használt NC-programrészeket elmentheti a Kedvencek közé, és bármikor hozzáadhatja azokat az új programokhoz. A gyenge megvilágítású üzemekben különösen hasznos lehet az új, az érintőképernyő láthatóságát javító sötétített üzemmód is.

A Heidenhain TNC7 közvetlenül a kezdő képernyőjétől jeleníti meg áttekinthető formában a gép állapotára vonatkozó összes fontos információt

A TNC7 élő bemutatója: felhasználóbarát beállítás után hatékony és megbízható marás

A Heidenhain standján élőben mutatták be, milyen gyorsan, egyszerűen és megbízhatóan lehet megmunkálni egy munkadarabot a TNC7 vezérlővel, a beállítástól a végső sorjázásig. A grafikus 6D beállítási támogatásnak köszönhetően az előgyártmány pillanatok alatt beigazítható, még akkor is, ha komplex geometriájú, előre megmunkált munkadarabról van szó. Ennek eredményeként a teljes megmunkálási környezet a TNC7-ben tárolódik. A megmunkálás a következő generációs trochoidális maráshoz kifejlesztett Optimalizált kontúrmarás (OCM) ciklussal történik, beleértve a simító és sorjázó ciklusokat is. Az OCM automatikusan kiszámítja a legjobb trochoidális marási stratégiát bármely zsebhez vagy szigethez, az alkatrészek sokkal szélesebb körének megmunkálását lehetővé téve optimális forgácsolási értékekkel, így rendkívül termelékeny, megbízható és szerszámbarát marás valósítható meg. A még nagyobb folyamatmegbízhatóság érdekében a TNC folyamatfigyelő funkcióval is rendelkezik. A bemutató során a Heidenhain Digital Shop Floor StateMonitor szoftvere gyűjtötte és vizualizálta a gépadatokat.

StateMonitor, PlantMonitor és még sok egyéb: a Heidenhain Digital Shop Floor szoftvermegoldásai a forgácsolás digitalizálását mozdítják elő

Szoftver a Digital Shop Floor számára: az új PlantMonitor

A Heidenhain Digital Shop Floor praktikus megoldásokat és szolgáltatásokat tartalmaz a teljes digitalizáláshoz, 360°-os betekintést nyújtva az üzem működésébe. Idetartozik a gépi adatgyűjtésre szolgáló StateMonitor szoftver, amely a CNC-szerszámgépek gyártási állapotának valós idejű nyomon követését teszi lehetővé. A StateMonitor több példányából származó termelési adatok elemzéséhez az új PlantMonitor szoftver is elérhetővé vált, ami a különböző épületekben vagy telephelyeken található gépeket képes hálózatba kapcsolni.

Optimalizált optikájuknak köszönhetően a Heidenhain LC lineáris útadói és RCN szögmérői leegyszerűsítik a sűrített levegős rendszert, ezáltal csökkentve a rendszer költségeit és a gép CO 2 -lábnyomát

Tanácsadás és szolgáltatások a Digital Shop Floorban: a Digital Twin

A nagyobb gyártási megbízhatóságot biztosító Digital Twin a gép valósághű digitális modellje a Heidenhain programozóállomáson történő használatra. A Digital Twin a valódi gép kinematikáját, paramétereit és funkcióit modellezi, lehetővé téve azok irodai tervezési, programozási és szimulációs munkákban való felhasználását. Ezáltal csökken a gépen a beállításra, szimulációra és hibakeresésre fordított idő, miközben javul a folyamatok megbízhatósága és termelékenysége.

Az erőforrások hatékony felhasználása: a teljes üzemeltetési költség (TCO) és a gép CO 2 -lábnyomának csökkentése a termelékenység növelésével párhuzamosan

Az AMB-n bemutatott Heidenhain-megoldások közül sok az erőforrás-hatékonyság növeléséhez is hozzájárul. A TS 460 munkadarab-tapintó például nagyon magas, akár 3 000 mm/perc tapintási előtolási sebességgel rendelkezik, ami akár 30%-kal képes lerövidíteni a tapintási időt, így több idő fordítható a gyártásra. A gépalkatrészek területén az optimalizált optikával rendelkező LC lineáris útadók és RCN szögmérők még akkor is tisztán látnak, ha folyadék vagy pára szennyezi a munkateret. Ezek az útadók sok esetben sűrített levegős rendszer nélkül is megbízhatóan működnek, a teljes sűrített levegős rendszer leegyszerűsítése pedig csökkenti a rendszerköltségeket és a CO 2 -lábnyomot.

