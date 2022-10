Gyártásütemezés, -tervezés és visszajelzés, valós időben, magyarországi fejlesztéssel a világ egyik legnagyobb szerszámgépgyártójának égisze alatt

A DMG MORI vállalatcsoport gyártásütemező szoftvermegoldása mögött egy nemzetközi csapat részeként a magyar székhelyű DMG MORI HEITEC DIGITAL Kft. szoftverfejlesztői állnak, hagyatkozva a vállalat közel 150 fős szoftverfejlesztői gárdájára. A szerszámgépóriás gyártástervező megoldása alternatívát nyújt a papíralapú vagy Excel-es ütemezési feladatokra, hogy hatékonyabbá és átláthatóbbá tegye a kis- és közepes, valamint a nagyvállalatok tervezési kihívásait.

Rugalmas tervezés gyors bevezetéssel

A németországi székhelyű ISTOS GmbH a DMG MORI vállalatcsoporton belül fejleszti a gyártásütemező megoldását PRODUCTION PLANNING & CONTROL néven. Az ütemező rendszerébe a gyártás számos területéről érkeznek információk, melyeket feldolgozva magasabb kihasználtságot és szállítási megbízhatóságot érhetünk el. A termelésben dolgozó kollégák valós idejű visszajelzésével gördülékenyebb és pontosabb lehet a tervezés, míg a gépi kapacitások, az emberi erőforrások, a technológiai folyamatok és a megrendelések ismeretében gyorsabban leszünk képesek reagálni a változásokra. A szoftver vizualizált tervezőjének köszönhetően a teljes gyártás átláthatóbb lesz, akár 25%-kal javítva a kihasználtságot, akár 80%-kal csökkentve tervezésre szánt időt az analóg (papír, vagy Excel alapú) tervezéshez képest. Mindezeken felül a böngészőn elérhető, felhőalapú rendszer akár néhány nap alatt teljes funkcionalitásával használatba vehető.

A PRODUCTION PLANNING & CONTROL gyártástervező megoldás márka- és gyártófüggetlen megoldást ad tervezési feladataira

„A DMG MORI HEITEC ISTOS-t támogató csapata 2020 óta, egyre növekvő felelősségi körrel járul hozzá a németországi vállalat szoftver- és termékfejlesztés munkájához. Jelenleg 14 fő dolgozik dedikáltan a cég közel 150 fős fejlesztői stábjából az ISTOS és a DMG MORI gyártásütemező megoldásán, mind a nagyvállalatok számára optimalizált „PRO”, illetve a főleg kis- és közepes méretű cégek számára ajánlott „SME” verzió elemein. A magyar csapat hozzáadott értéke a termék minden egyes funkciójánál jelentkezik, legyen az frontend, azaz a felhasználók által látható felület, vagy backend, amely a szoftver mögött álló architektúrát és motort jelenti. „- Kovács Sándor – Team Manager ISTOS, DMG MORI HEITEC

A PRODUCTION PLANNING & CONTROL – SME gyártásütemező három fő funkcionális eleme A Planning Board, egy a gyártástervező kollégát támogató elem, amely asszisztens funkciókkal segíti az ütemezést. Intuitív, vizualizált tervezést biztosít, ami egyszerűen képes kiváltani a korábbi Excel-es, esetleg papíralapú módszereket. A tervezés a gépek, a munkaerő, a választott technológia, az elvárt szállítási határidő és egyéb paraméterek által megszabott limitációkkal egyeztetve valósul meg. A Production Feedback jeleníti meg a termelésben dolgozó kollégák számára a terv szerint következő megrendeléseket, illetve ez az elem teszi lehetővé a visszajelentést a gyártás tervezés felé. Ez a valós idejű, két irányú kommunikáció nagyon hasznos mind a tervezőnek, aki az aktuális előremenetel alapján tud tervezni, illetve a termelésben dolgozóknak, akik közvetlenül megkapják az aktualizált feladatlistát a szükséges információkkal. A Production Cockpit a menedzsment számára kiemelten fontos, hiszen a kulcsrakész riportokon felül vizualizált kimutatásokat készít termelésről különböző információkat összevetve. A műszerfal egyszerűen személyre és munkakörre szabható, így minden kolléga a számára fontos információkat látja át egy gombnyomásra.

Gyártástervezés ERP rendszerből

Számos gyártócégnek már kiépített informatikai infrastruktúrája van, melyek beépültek a szervezet életébe és ezek integrációja elsődleges egy új rendszer bevezetésekor is. Ezt felismerve az ISTOS nagy hangsúlyt fektet a meglévő megoldásokhoz, vállalatirányítási rendszerekhez való integráció kiépítésére. A korábban létrejött adatok fontosak a megfelelő ütemezéshez, így az ISTOS közvetlen, két irányú adatkapcsolatra is képes az elterjedt vállalatirányítási rendszerekkel. Ez segíti a teljes folyamatbiztonságot, mivel elkerülhető az adatok duplikálása, a rendszer pedig naprakész adatokból dolgozhat.

„A DMG MORI HEITEC magyar fejlesztői csapatának egyre nagyobb bizalmat és felelősséget szavaznak a német ISTOS kollégák, így mára a tervező megoldás összes kulcs komponensében a magyar kódsoraink és koncepcióink találhatóak meg. A német termékfejlesztő csapattal napi szintű kapcsolatunk révén hangoljuk össze a piaci visszajelzésekből érkező fejlesztési igényeket, melyeket az ügyfelek a soron következő frissítéskor a rendszerükön tudhatnak. Kiemelt jelentőségű a magyar fejlesztők szempontjából a külső komponensekkel való összeköttetés kiépítése, amellyel a PRODUCTION PLANNING & CONTROL adatokat tud fogadni és küldeni más perifériás rendszerekből, illetve annak a háttérkomponensnek a fejlesztése, ami gyakorlatilag a rendszer szívét adja és a szoftveren belül megtalálható elemek közt végzi az adatkommunikációt. „- Némethy István – Senior Software Engineer ISTOS, DMG MORI HEITEC

Automatikus tervezés komplex feladatokhoz

A még összetettebb és professzionálisabb gyártástervezést igénylő ügyfelek a PRODUCTION PLANNING & CONTROL - PRO rendszerét is igénybe vehetik. A kifejezetten automatikus gyártástervezésre és ütemezésre fejlesztett szoftvert a szolgáltató az ügyfél telephelyén alakítja ki, a meglévő IT megoldásokhoz csatlakozva. A PRO verzió számos kiegészítő funkcióval teszi lehetővé a még precízebb tervezést, figyelembe véve készletinformációkat, belső megrendeléseket, minimális rendelési méreteket, gyártógép rezsiköltségeket, dolgozói munkabéreket, kompetencia mátrixokat, termelési eszközök elérhetőségét, szerszámozottságot és alternatív tervezési lehetőségeket, csak hogy néhány példát említsünk. A program mindezen befolyásoló tényezőket még 7 lehetséges optimalizációs stratégiával is összeveti, mely során fókuszálhatunk a gyártó gépeink legteljesebb kihasználtságára, a legköltséghatékonyabb gyártásra, legkevesebb átállásra, a legtöbb időben kiszállított megrendelésre, vagy egyéb stratégiákra.

Számos nézet és szín segíti a vizualizációt, mellyel egyértelművé válnak a szűk keresztmetszetek, késések és különböző összefüggések a gyártástervezésben



Hazai fejlesztés, támogatás, ingyenes teszt lehetőség

A nemzetközi piacra fejlesztett, magyar hozzáadott értéket tartalmazó tervező megoldás a magyar ügyfelek számára különösen előnyös, hála a magyar nyelvű felületnek és a teljeskörű, magyar nyelvű támogatásnak, valamint a piacról érkező visszajelzések gyors figyelembevételének. Ezen felül az érdeklődőknek díjmentes tesztelési lehetőség is rendelkezésre áll előkészített demó adatokkal, vagy akár saját mintaadatokkal feltöltve, teljes funkcionalitással, éles szituációkkal, hogy kipróbálhassák hogyan illeszkedik a jelenlegi folyamataikhoz a rendszer. A tesztfiók igénylését a sales@dmgmori-heitec.hu címen tehetik meg az érdeklődők.

