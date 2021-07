Felület-ellenőrzések a megbízható minőség-ellenőrzéshez

A hőképalkotó kamerák az anyagok és munkadarabok felületét ellenőrzik, lehetővé téve az alkatrészek minőségének kiértékelését. A thermoIMAGER IR kamerák különösen jól teljesítenek azokban az esetekben, amikor a felületi kontraszt nem elegendő ahhoz, hogy egyéb mérési eljárások is megalapozott értékeléshez vezessenek.

A munkadarab eltérő felületi hőmérsékleti zónái gyártási hibákat is jelezhetnek. A hőképalkotó kamerák megjelenítik ezeket, így a munkadarabok automatikusan ellenőrizhetők a különböző geometriai jellemzők tekintetében, illetve következtetéseket is levonhatunk azok minőségéről. A mérőrendszereknek tehát meg kell felelniük a szenzorfelbontás, a valós idejű megjelenítési képesség, a kompakt kialakítás és az igényesség, valamint a zord ipari környezetek elleni tűrőképesség szempontjából.

Az imess cég a Micro-Epsilon thermoIMAGER sorozatú hőképalkotó kameráira támaszkodik a minőség-ellenőrzésre és a méretpontosság tesztelésére használt gyártósori gépeiben. Kulcsrakész rendszereivel az imess számos iparágat és alkalmazást szolgál ki.

A gépek többek között megbízhatóan észlelik a légbuborékokat, amik egy munkadarab felmelegedésekor gyorsabban melegednek, mint a környező felület. Ez lehetővé teszi a légbuborékok felismerését, lokalizálását és a méretük kiszámítását is.

A gyártási folyamaton nagy sebességgel áthaladó szalaganyagok esetén a hibák megbízhatóan észlelhetők. Az infravörös kamerák használatával végzett hibafelderítésre jó példák a műanyag fóliák hegesztési varratai. Közvetlenül a hegesztési folyamat után ezek hőmérséklete magasabb, és különböző paraméterek – többek között azok száma, szélessége és hibái (például megszakítások) – szempontjából értékelhetők.

A thermoIMAGER kamerák még a hőmérséklet eloszlását és geometriáit is megvizsgálják. A munkadarab hőmérséklet-ellenőrzésével az öntött és kovácsolt alkatrészek, például a rugók edzésének folyamata során következtetéseket vonhatunk le az alkatrészek későbbi stabilitásáról. A méretpontosság ugyanakkor meghatározott tesztpontokkal is meghatározható. A lyukasztási folyamatokban az olyan komponenseket, mint a stabilizátorok, a lyukasztás előtti és utáni hőmérséklet szempontjából elemzik. A hideg környezettel szembeni erős kontraszt miatt a geometriai jellemzők is pontosan meghatározhatók.

