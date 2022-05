Félautomata gépek

Intelligens és megbízható megoldások egyszerű automatizált feladatokhoz koordinátafúró és marógépeken

Címkék: Fehlmann forgácsolás Heidenhain vezérlés vezérlő

Gépek oktatáshoz, hibaelhárításhoz, szerszámkészítéshez és prototípusgyártáshoz: a kézi működtetésű gépek még mindig a modern fémmegmunkáló üzemek szerves részét képezik. Ha a gép motoros asztallal is rendelkezik, a POSITIP 8000 ACTIVE digitális kijelző még az NC-vezérelt működést is lehetővé teszi az egyszerűbb, automatizált fúrási és marási feladatokhoz.

Tipikus példa erre a géposztályra a FEHLMANN PICOMAX 21-M, ahol a név végén álló M betű a motoros asztalt jelöli. A POSITIP 8000 ACTIVE a digitális kijelzés OEM sávjában található Fehlmann-specifikus funkciókkal kombinálva pozicionáló vezérlésű szerszámgépként is használható. A gép munkaterének nyitott kialakítása nem felel meg az idevonatkozó irányelvnek, így az interpolációs mozgások már csak ezért sem lehetségesek. Mindazonáltal félautomatikus eljárásban munkálhatók meg a derékszög alakú zsebek, a kör- és lineáris furatképek is.

Kézi működtetésű gép motoros asztallal és POSITIP 8000 ACTIVE digitális kijelzővel: a FEHLMANN PICOMAX 21-M képes helyettesíteni az alap CNC-gépeket

Intuitív és felhasználóbarát programozás

A kívánt megmunkálási művelet programozása egyszerű és intuitív. Az egyszerű pozicionáló vagy fúrási sablonok mellett gépi funkciókhoz vagy megmunkálási mintákhoz tartozó sablonok is elérhetők. A szükséges megmunkálási paramétereket, például a fúrási és marási mélységet, az előtolást vagy a célpozíciót a felhasználó kényelmesen megadhatja a POSITIP 8000 ACTIVE érintőképernyőjén. A bevitt adatok ezután közvetlenül a 12 hüvelykes képernyőn jelennek meg grafikusan. Az elkészített program valósághű előnézete nagy biztonságot ad a későbbi megmunkálási műveletekhez. A felhasználók azonnali visszajelzést kapnak a bejegyzéseikről, és a megmunkálás megkezdése előtt bármikor elvégezhetik a javításokat.

A POSITIP 8000 ACTIVE még a programozás során is támogatja a felhasználót. Marási műveletek esetén például a szerszámtáblázatból történő szerszámválasztás után a digitális kijelző automatikusan alkalmazza a mentett adatokat, és a későbbi programozás és megmunkálás során figyelembe veszi a szerszám sugarát. Hasonlóképpen, egy derékszög alakú zseb programozása során a digitális kijelző bekéri a szükséges adatokat a felhasználótól, hogy ne hiányozzon semmilyen információ (szabad magasság, mélység, középpont stb.). A derékszög alakú zseb létrehozása során a felhasználó akár simítási műveletet is megadhat megfelelő simítási ráhagyással. Így a digitális kijelző a gyors nagyolást végző kezdeti szerszámpályákat a tökéletes végső méretekkel egyesíti.

A megmunkálási folyamatok megbízható végrehajtása

Ily módon a felhasználó nemcsak az egyes megmunkálási lépéseket – például egy furatot –, hanem olyan megmunkálási szekvenciákat is programozhat, mint a lyukkörök és a derékszög alakú zsebek. A POSITIP 8000 ACTIVE automatikusan, ideiglenesen elmenti az utolsó feladatot, így a felhasználó – visszatérve a kör alakú furatmintázathoz – a fúrási művelet alapján tud meneteket marni. A gépkezelők manuálisan is elmenthetik azokat a programokat, amelyekre valószínűleg újra szükségük lesz, akár helyben a POSITIP-ben, akár központilag a hálózatban. A megmunkálási lépésekkel együtt a használt szerszámok és opciók is elmenthetők. Ebben a funkcióban a felhasználó a standard beállításokhoz gyakran használt, előre beállított értékeket is kezelheti. Így a különböző gépkezelők többször is végrehajthatják ugyanazt az előre programozott megmunkálási műveletet, miközben a POSITIP 8000 ACTIVE minden szükséges adatot rendelkezésre bocsát.

Automata üzemmódban a biztonsági megfontolások megkövetelik, hogy a felhasználó minden megmunkálási lépés végrehajtása előtt megnyomjon egy gombot a kezelőpanelen. A megmunkálási előnézet a megmunkálás során ugyanúgy támogatja a felhasználót, mint a programozás során. A POSITIP 8000 ACTIVE mutatja a már befejezett, illetve a függőben lévő lépéseket. Egyes megmunkálási lépések végrehajthatók vagy kihagyhatók, és a felhasználó képben van a következő gépmozgásról.

Pontos áttekintés a megmunkálási állapotról: a HEIDENHAIN POSITIP 8000 ACTIVE grafikus kijelzője pontosan megjeleníti az elvégzett és a függőben lévő megmunkálási lépéseket

A gyakran használt funkciók előprogramozása

A felhasználó a szabványos megmunkálási paramétereket az OEM sávon keresztül hívhatja le. Ezek közé tartoznak a gyakran használt orsófordulatszámok, amelyeket a felhasználók maguk mentenek el, valamint olyan funkciók, mint a forgásirány automatikus megfordítása a kiválasztott menetmélység elérésekor, a hűtőfolyadék-beállítások, vagy az egyes tengelyek befogása a kézikerekek véletlen működési hibáinak elkerülése érdekében (marási műveletek esetén hasznos, hogy egyetlen mozgási irányban megőrizzük a mozgáspálya pontosságát).

