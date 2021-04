Ember-gép interfészek az autóipari beszállítóknál

A COPA-DATA Professional Services HMI frissítésével testreszabottan használhatók fel az ember-gép interfészek

Az angliai Worcesterben található Dynamometer Services Group (DSG) Ltd motorok, sebességváltók, egyéb alkatrészek, valamint teljes járművek tesztberendezéseivel foglalkozik. A gyárilag felújított dinamométerekre specializálódott DSG a COPA-DATA zenon szoftverplatformjának segítségével készít korszerű digitális vezérlő és adatgyűjtő rendszereket.

A saját szakterületén 25 éves tapasztalattal rendelkező DSG a fékpadok és az autóipari tesztberendezések szakértője. A vállalat által gyártott gépeket az autóiparban használják a motor nyomatékának és fordulatszámának pontos mérésére, vagyis a motor teljesítményének kiszámítására.

A cég által gyártott dinamométerek felhasználók széles köréhez jutnak el a multinacionális motorgyártóktól kezdve egészen a kisvállalkozásokig, és olyan szűk piacokat is lefednek, mint az űriparban vagy éppen a klasszikus versenysportokban használt motorok.

A próbapadoknak pontosaknak kell lenniük. De ami még ennél is fontosabb, hogy a próbapadok olvashatóan és érthetően pontosan adják meg a mért adatokat a végfelhasználók számára. Ennek érdekében az adatok rendszerint egy ember-gép interfészen (HMI) keresztül jelennek meg.

Ahogy a neve is sugallja, a HMI feladata az ember és a gép közti zökkenőmentes kommunikáció megteremtése. Jelen esetben a gépkezelő és a fékpad jelenti a két főszereplőt. A DSG a meglévő 28 HMI frissítését tűzte ki célul a felhasználóbarát működés, az egyszerű kezelés és az általános esztétika növelése érdekében. A megoldást a COPA-DATA zenon szoftverétől és a cég Professional Services szolgáltatásától várta.

COPA-DATA Professional Services szolgáltatások

A COPA-DATA Professional Services szolgáltatásai teljes projektmenedzsmentet nyújtanak az ügyfeleknek a koncepció kidolgozásától a kódolási támogatáson át a műhelyekbe történő üzembe helyezésig. A DSG számára ez a lehetőség ideális alkalmat teremtett a 28 HMI-ből álló csoport frissítésére, miközben a zenont is a projekt egyedi követelményeihez igazították.

A zenon egy komplex folyamatmegjelenítésre használható, nyílt tervezésű szoftverplatform. Klasszikus HMI feladatokat láthat el, mint például a folyamatok működtetése és megfigyelése, jellemzően a felügyelethez és adatgyűjtéshez (SCADA) kapcsolódó összetettebb műveletekig, például az adatok archiválásáig és a trendek elemzéséig.

A zenon a DSG HMI megoldásaival szabványosította a dinamométerek által mért adatok megjelenítését.

A projekt előtt a DSG különféle HMI-ket használt, amelyek közül néhány már elavultnak számított a vállalat kompetenciájához és hírnevéhez képest. Az ezen HMI-ken használt platform egységesítése már nagyon sürgőssé vált vizuálisan és ergonómiailag is.

Nagy változást hoztak az olyan egyszerű fejlesztések, mint például az esztétikai kialakítás. A színpaletták HMI-k közötti standard alkalmazásával a zenon segített abban, hogy a HMI-n belül következetesek legyenek a projektek. A végfelhasználóban ez megerősíti a dinamométer iránti bizalmat, így végső soron a DSG iránt érzett bizalmat is.

A színes palettákkal jellemezhető funkcionalitás használata lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy a HMI-ket egyedi színspecifikációkhoz igazítsa. Kék-fehér márkajelzés? Kék és fehér felhasználói felület. Ez különösen előnyös a DSG értékesítési folyamata szempontjából.

A zenon következetes stílusokat is biztosít. A projekt eredeti változatában a HMI-k a projekt különböző részein többféle stílust használtak. Bár ez apróságnak tűnhet, végül nagyon zavaró is lehet a felhasználó számára. Az új stíluskonzisztencia megkönnyíti a felhasználó számára, hogy zavartalanul végezze el a feladatokat.

Jobb konstrukció, jobb működés

A korábban túlterhelt interfész zenon általi átalakítása lehetővé tette a DSG számára, hogy sokkal egyszerűbben használhassa a meglévő HMI-ket, így a gépkezelők munkaráfordítása is csökkenhetett.

A projekt jelentős alkotóelemeihez például szimbólumokat hoztak létre, amelyek a jövőben csökkenthetik az ügyfélcserék számát. Szimbólumokat használtak a HMI-ben történő – korábban zűrös – navigáció megkönnyítésére is, következetes, több képernyőn keresztüli navigációs lehetőségek létrehozásával.

A legördülő listák számát is minimalizálták. Ezek az elavult és nehezen használható listák némelyikének eltávolítása lehetővé tette a DSG számára, hogy hatékonyabb gombokkal és előugró ablakokkal helyettesítse azokat. Mivel a felhasználók jobban ismerik és könnyebben el is fogadják a vizuális megjelenítéseket, a felhasználói élmény is javulhatott.

A HMI átalakítása lehetővé tette a DSG számára a versenyképesebb működést. A zenon Editorban található Layers alkalmazás például a jövőbeli projektadaptációkkal csökkentheti a munkára fordított időt.

A jobb adatmegjelenítéssel kombinálva a gépek sokkal könnyebben olvashatók, és ennélfogva sokkal értékesebbek.

Főbb jellemzők: Megnövelt használati érték;

Szabványosítás a HMI-csoporton belül;

Modern adatmegjelenítés;

Könnyen olvasható kimenet.

Megbízhatóság szakértői segítséggel

A DSG már komoly elismerésre tett szert az autóipari tesztek világában, és a fékpadok HMI-jének frissítése csak tovább erősíti ezt a hírnevet azáltal, hogy javítja a motorok tesztelésének eredményességét a végfelhasználók számára.

A COPA-DATA Professional Services projektjeként az egész folyamatot gondosan kezelték, lehetővé téve a DSG számára, hogy olyan alkalmazásspecifikus megoldást hozzon létre, amely ugyanolyan egyedi, akárcsak az ügyféligények. A HMI átalakítása ráadásul a zenon szoftverplatform belső tesztelését követően mindössze egyetlen hetet vett igénybe.

„Most már meg tudunk bízni a berendezések teljesítményében és pontosságában – magyarázta Gregg Atkins, a DSG ügyvezető igazgatója. – A kirakós utolsó darabja egy lenyűgöző látványelem létrehozása volt, ami tovább javította a termékválasztékunkat. A COPA-DATA zenon szoftvere megfelelt előzetes hírnevének, mivel jelentősen képes volt javítani a gépeink használhatóságán.”

