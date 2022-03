Életre kelt mérnöki álmok

Egy vezérlés, amely minden tekintetben támogatja a digitalizációt

A piacra kerülési idő lerövidülése és a testreszabhatóságra irányuló igény növekedése jelentősen átalakítják a megmunkálási folyamatokat. A növekvő költségnyomás is a termelékenység és a hatékonyság növelése irányába tolja a gyártó cégeket. A szerszámgép-mechanika gyorsaságának, pontosságának, stabilitásának javítására azonban már kevés lehetőség nyílik. A digitalizálás oldalán ezzel szemben soha nem látott esélyek nyíltak meg a termelékenység növelésére. Pálla Csaba, a Siemens Zrt. területi vezetője az új vezérlésgenerációt képviselő Sinumerik One működéséről beszélt a TechMonitor olvasóinak.

A Sinumerik One számít a Siemens-vezérlések zászlóshajójának?

Pálla Csaba: A Sinumerik 840D SL több mint 15 éve van a piacon, és ennek utódjaként jelent meg két-három éve a Sinumerik One vezérlés. A világ minden táján több vezető gépgyártó számít a Siemens stratégiai partnerének, amelyek már a vezérlő fejlesztési és tesztelési feladataiban is részt vettek. Többen már teljes egészében áttértek az új generációs vezérlésre, és várakozásaink szerint ez a folyamat Magyarországra is be fog gyűrűzni – piaci előnyt élvez az a gyártó, aki előbb lépi meg azt, amit a többiek óhatatlanul követni lesznek kénytelenek.

Jelen pillanatban ez a vezérlő testesíti meg a csúcstechnikát, az elődjéhez képest ugyanis hatalmas előrelépést jelent a virtualizálhatóság. Ez a fejlesztési irányelv végig kísérte a vezérlő megalkotását, ugyanis ez az első Sinumerik-generáció, amelyet teljes egészében digitálisan fejlesztettek ki és teszteltek virtuális környezetben, mielőtt a hardver rendelkezésre állt volna. A teljes mechanika, az elektrotechnika és a szoftver először virtuálisan jött létre; generáltak egy digitális ikert, amely pontosan ugyanúgy viselkedett, mint egy valódi vezérlő, ami jelentős előrelépést jelentett a mérnöki munkában.

A képességek ennek megfelelően már a digitális gyártás szellemét tükrözik vissza, és a programozástól a biztonsági beállításokig minden előre tesztelhető a virtuális világban, és csak utána kell a fizikai megmunkálásba átültetni. Nemcsak a megmunkálásra, hanem a gép üzembe helyezésére is létre tudunk hozni egy digitális ikerpárt, amivel nemcsak a kockázat, hanem a piacra kerülési idő is nagymértekben csökkenthető. A Sinumerik 840D SL vezérlést a közeljövőben kivezetjük a piacról, de a Sinumerik One annak minden funkcióját tartalmazza, és akár a virtualizációs funkciók nélkül is használható lesz.

Milyen átjárhatóság van a Sinumerik One és a különböző Siemens CAD/CAM/CAE és PLM szoftvermegoldások között?

A Siemens legismertebb CAD/CAM/CAE rendszerének, az NX-nek az egyes egységeit teljes mértékben integrálták a rendszerbe. A digitális ikerpár létrehozását megalapozó Create MyVirtual Machine keretrendszer NX modulokat használ. A már NX-ben létrehozott terveket teljes mértékben képesek vagyunk szimulálni, ha összekötjük a Sinumerik One szoftverkörnyezettel: hogyan fér el a munkadarab a gépben, milyen mozgások várhatók, miként fog lezajlani a megmunkálás, merülnek-e fel ütközésveszélyek stb.? Vannak olyan perem-számítástechnikai megoldásaink, amelyek sok más mellett az ütközésveszélyeket is képesek figyelni a vezérlés mellett futó alkalmazásként; ezek előre számolják a megmunkálási folyamatokat, és veszély esetén megállítják a gépet.

A Sinumerik One vezérlés minden tekintetben támogatja a digitalizációt

Ha egy kicsit átfogóbban, a megmunkálási folyamaton felülemelkedve szemléljük a vállalkozás működését, akkor azt látjuk, hogy a növekvő digitalizáció hatására minden cégnél egyre több olyan feladat merül fel, amit a Siemens TIA Portal mérnöki keretrendszer képes széles körben támogatni. A TIA Portal segítségével a vezérlőegység, a PLC, a hajtásrendszer és az egyéb komponensek egy egységes mérnöki felületen konfigurálhatók. A hardver- vagy programblokkok a létrehozásuk után modulonként elmenthetők és újra felhasználhatók. Minden hatékonyan programozható, tesztelhető és diagnosztizálható, azáltal lerövidül a tervezési idő.

Az ipari és társadalmi megatrendek hogyan tükröződnek vissza a Sinumerik One funkcionalitásában és kezelésében?

Rendkívül előremutató lépésnek számít a Run MyRobot alkalmazás, amely minden elképzelhető robotizált funkciót képes támogatni a robottal végzett gépkiszolgálástól a robotizált megmunkálásig. Ez már az elkövetkező években a Sinumerik One egyik leghasznosabb funkciója lesz, a hazai szerszámgép-forgalmazók elmondása szerint ugyanis robbanásszerű az automatizálási rendszerek iránti igény növekedése.

A kezelőpanelek számos változatban elérhetők a 12 colos nyomógombos verzióktól egészen a 24 colos érintőképernyős modellekig. Ez utóbbiak esetében a kijelző már ugyanazokkal az ujjmozdulatokkal utasítható – nagyítás, görgetés stb. –, mint a mindennapi használatban lévő okostelefonjaink. A kezelői felület természetesen rugalmas és személyre szabható, ami szintén a legmodernebb infokommunikációs eszközök sajátossága. Az egyszerűbb munkadarabok pedig gyakorlatilag a gép mellett állva is leképezhetők grafikusan pár perc alatt.

Sinumerik One vezérli a BMW-k gyártását is

A BMW csoport a Siemens automatizálási hardverek és szoftverek mellett tette le a voksát. A BMW által használt megoldások többek között az új generációs Sinumerik One CNC-vezérlést is tartalmazzák, ami digitális úton képes javítani a termelési hatékonyságot. Az új automatizálási portfóliót a BMW ausztriai gyártóüzemében használják az elektromotorházak gyártásához, már a termelés digitális korszakának előfutáraként. A steyri üzem a BMW csoport legnagyobb motorgyára, itt készül minden elektromos BMW elektromotorháza. Egy gyártósoron összességében öt különböző házváltozat készül, és a Siemens CNC-vezérlőinek új generációja nagyban hozzájárul az optimalizált gyártási folyamathoz.

A Siemenst és a BMW-csoportot hosszú távú partnerség köti össze, a Sinumerik One pedig központi szerepet játszik az Ipar 4.0-éra szerszámgépeinek létrehozásában. A vezérlő a PLC és a CNC teljesítménye, a vágási sebesség, az adatgyűjtési és feldolgozási hatékonyság tekintetében egyaránt felülmúlja a korábbi vezérlőgenerációkat. Az integrált Simatic S7-1500F PLC-nek köszönhetően akár 10-szer gyorsabb PLC-ciklusidő érhető el. A Simatic S7-1500F PLC-vel a Sinumerik One teljes mértékben integrálható a TIA Portal tervezési keretrendszerébe, lehetővé téve a nagyobb üzemek számára az összes mérnöki feladat szabványosítását. A Sinumerik One segítségével könnyen létrehozható a szerszámgép digitális ikerpárja. A digitális önoptimalizáló eszközök, a leállások elkerülése érdekében bevezetett prediktív karbantartási eszközök, valamint a gépek biztonságát és működését szolgáló intelligens segédrendszerek segítségével a gyártás hatékonysága és megbízhatósága a sokszorosára növelhető.

Darugyárban működnek az egyik első Sinumerik One vezérlések

Az Abus darugyártó cég 2021 márciusa óta üzemelő új gummbersbachi gyáregysége már a teljes értékláncra nézve valósította meg a digitalizációt. A spanyol Soraluce szerszámgépgyártó 2021 októberére négy hosszúágyas marógépet szállított le az FLP sorozatból, amelyek akár 7 méter hosszú alvázalkatrészeket is képesek megmunkálni. Az Abus régóta használt Sinumerik 840D SL vezérléssel működő gépeket, így nyitottnak bizonyult az új vezérlésgenerációra is, fontos volt ugyanis számára a magas szintű megbízhatóság, a személyre szabhatóság, valamint a gazdag funkcionalitás. Jelenleg a hangsúly a teljes üzem digitális összekapcsolásán és a ciklusidő optimalizálásán van: a beérkező anyagok ellenőrzésétől kezdve a hegesztésen, maráson, összeszerelésen át a festésig.

A Soraluce a Create MyVirtual Machine használatában találta meg az egyik legjelentősebb előnyt; a szerszámgépek digitális ikerként történő beállításának, átfogó tesztelésének és szimulációjának lehetősége – PLC-szinten is – azt jelenti, hogy a mérnöki munka nagyrészt virtuálisan, az íróasztalnál elvégezhető, és így az üzembe helyezésre szánt idő minimálisra csökken. A Run MyVirtual Machine ezután a megmunkálási folyamat digitális ikertestvéreként teszi lehetővé a szimulációk elvégzését. Bár a vezérlőrendszerek új generációjára való átálláshoz szükséges erőforrások a szerszámgépgyártó szempontjából nem elhanyagolhatók, a Sinumerik One esetében ezt a teljesítményt az optimalizálási lehetőségek széles skálája ellensúlyozza.

