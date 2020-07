Egy tartórendszer minden járműajtó beméréséhez

Címkék: autógyár autógyártás autóipar autóipari beszállító karosszéria mérés méréstechnika

Méréstechnikai ezermestert mutatott be a topometric GmbH.

A németországi topometric GmbH minden ajtóra alkalmazható tartórendszerével nincs többé szükség modellspecifikus, egyedi ajtótartó szerelvényekre. Egyetlen tartórendszeren elhelyezhető az összes ajtó a különbőző járműtípusokhoz - mind a belső, mind a külső panelek,valamint a teljes ajtóegységek. Csak a megtámasztó és érintkező pontok beállítására van szükség. Egyetlen megfogással bemérhető az ajtók belső és külső felülete.

Az ajtókészlet aznnal bemérhető a szerelvényen. A poliamid műanyag érintkező pontok nem károsítják az érzékeny alkatrészeket. (Forrás: topometric)

A több ajtóhoz is használható tartórendszerrel költség és raktári hely takarítható meg. Mivel a szerelvény be- és kirakodására nem kell időt fordítani, a mérőgép kihasználtsága akár 50 százalékkal is emelkedhet. A méréseket végző munkatársakat kevésbé terheli meg a munkadarabok manuális cserélgetése, így jelentősen megnövelhető a drága mérőkészülék áteresztő képessége.

(Forrás: topometric)

www.topometric.de