Egy mindenkiért

Egy szoftverplatform az átfogó automatizáláshoz

A COPA-DATA egészen a közelmúltig HMI/SCADA rendszernek nevezte a zenon szoftvert. Az SPS IPC Drives 2018 szakkiállításon pozicionálódott át a termékskála zászlóshajója univerzális felhasználású szoftverplatformmá. Háromrészes cikksorozatunk célja, hogy rávilágítson a változásokra. Az első részben az átpozicionálásra koncentrálunk, a folytatásban a konkrét termékváltozásokat emeljük majd ki, majd a befejező részben az ipari automatizálás előnyeivel foglalkozunk.

A globális verseny kiéleződésének korában a gyártási folyamatok is komoly kihívásokkal szembesülnek. A termelőberendezésektől elvárt, hogy intelligensen és rugalmasan alkalmazkodjanak a változó gyártási követelményekhez. Ez magas szintű automatizálást feltételez, ami messze túllép az egyes gépeken, és magában foglalja a teljes gyártási folyamatot, felöleli az egyes telephelyeket, megvalósítja az összes, szenzorszintű adat teljes vertikális integrációját, és a rendeléskezelést is elvégzi az ERP-rendszerrel.

Automatizálás újradefiniálva

A digitalizálás által kínált lehetőségek a régi mechanizmusok lebontásához vezetnek. A gyártóüzemek áramvonalasabbá válnak; a szigorúan hierarchikus automatizálási piramis már nem tűnik alkalmasnak a teljes automatizálási rendszer ábrázolására. „A gyártásütemezés, a vezérlés és a terepi rétegek már nem különülnek el élesen egymástól – magyarázta Alexander Punzenberger, a COPA-DATA CEE/ME elnöke. – Az okosgyár felé vezető út a terepi berendezések közötti kommunikációval kezdődik.”

A kulcsfontosságú kapcsolat támogatásához az automatizálási szoftvernek nyitottnak, rugalmasnak és méretezhetőnek kell lennie. „Több mint 30 évvel ezelőtt egy olyan rendszert hoztunk létre, amely az érzékelőktől egészen az ERP-rendszerig képes adatcserére a műszaki környezetével, és nem korlátozzák le a szigorú hierarchiák határai – hangsúlyozta Alexander Punzenberger. – A zenon képezheti tehát az egyedi, alkalmazkodó és jövőbe mutató megoldások alapját.”

Az átfogó zenon szoftvermegoldás a feldolgozóipari és az energetikai folyamatok ellenőrzésére és megjelenítésére szolgál

A zenon több mint 300 meghajtót tartalmaz a különféle érzékelőkkel, aktuátorokkal és vezérlőrendszerekkel történő összekapcsolásokhoz. A szoftver egyetemes kapcsolatot tesz lehetővé a futásidejű környezet és annak műszaki környezete részeként. A zenon és az Eplan Electric P8 CAE szoftver között például már több mint tíz éve van kapcsolat.

„Ez az átfogó szoftvermegoldás a feldolgozóipari és az energetikai folyamatok ellenőrzésére és megjelenítésére már régen kinőtte egy SCADA/HMI kereteit. Részben ez is az oka annak, hogy a zenont már szoftverplatformként kezeljük.” Alexander Punzenberger, a COPA-DATA CEE/ME elnöke

Egy szoftver, amely az igényekkel együtt növekszik

A zenont HMI-ként használó gépek könnyen kezelhetők. Folyamatvezérlő rendszerként történő alkalmazás esetén a zenon még a nagyon összetett hálózatokban is megkönnyíti a folyamatosan özönlő gyártási adatok optimális megjelenítését, felügyeletét és megfigyelését. Integrált PLC-rendszerként zökkenőmentesen kommunikál heterogén hardverkörnyezetekkel. Platformfüggetlen SCADA-megoldásként a zenon tökéletesen integrálódik a meglévő környezetekbe. A zenon ezenkívül ISO-50001 kompatibilis energiagazdálkodáshoz is alkalmazható.

Az automatizálás és az informatika összes releváns adata feldolgozható, rögzíthető és valós időben külön konfigurálható jelentésekké alakítható. A szoftver tehát egy integrált és átfogó megoldásként működik, amely a vállalkozás összes eszközét összekapcsolja az érzékelőktől az ERP-rendszerig. Azt, hogy ez az adatcsere a gyári szintre korlátozódik le, vagy a vállalat más részeit is magában foglalja, esetleg az internet által biztosított mechanizmusokat is használja, az egyedi felhasználási eset határozza meg. A zenon jelentős részei SaaS csomagok formájában a helyi adatközpontban vagy a felhőben is felhasználhatók. A lokális és a felhőműveletek közötti határ egyénileg húzható meg.

Átfogó megoldások széles bázisa

A zenont számos iparág használja az ergonomikus és nagyon dinamikus gyártáshoz és a folyamatoptimalizáláshoz. A feldolgozóipar mellett a zenon kiemelkedő szerepet játszik az energia- és infrastruktúra-ágazatban, valamint az élelmiszer- és italiparban is. A zenon összekapcsolja az ipari automatizálás világát az egyedi gyártás, valamint a technológiai berendezések, illetve az energiatermelés és -elosztás területeivel. A zenon egységes mérnöki környezete megkönnyíti a skálázható végpontok közötti megoldások létrehozását, a kis HMI-alkalmazásoktól kezdve az átfogó, nagyszabású rendszerekig. Ezenkívül lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy korlátozott telepítéssel vágjanak bele, majd az üzemi igényeiknek megfelelően növeljék a szoftver kapacitását.

A hagyományos, hierarchikus automatizálási piramis már nem felel meg az átfogó automatizálás elvárásainak. Az okosgyárak sík hierarchiákat igényelnek, széles hálózatképzési lehetőségekkel.

„Az üzemi területről kilépve a zenon felhasználható a művelet összes mozzanatának egyetlen rendszerbe történő integrálására, ami segít azonosítani az optimalizálási lehetőségeket az egyes részlegek között – mondta Alexander Punzenberger. – Az épülettechnika és az energiaellátás, valamint a kiegészítő rendszerek, például a sűrített levegő, a szennyvíz és hasonló elemek bevonása még meg sem közelíti a rendszer által nyújtott lehetőségek határát.”

A COPA-DATA sztenderd szoftverformátumban adja át a zenont, ami egyszerű paraméter-beállítással testreszabható. A szilárd alapokon az ipari szakértelemmel rendelkező rendszerintegrátorok egyedi megoldásokat hoznak létre a különféle ügyféligényeknek megfelelően. A rendszerintegrátorok részben a COPA-DATA partnerhálózatba tartoznak, amely a világ 45 országában több mint 270 partnert foglal magában.

„Ez az átfogó szoftvermegoldás a feldolgozóipari és az energetikai folyamatok ellenőrzésére és megjelenítésére már régen kinőtte egy SCADA/HMI kereteit – vonta le a következtetést Alexander Punzenberger. – Részben ez is az oka annak, hogy a zenont már szoftverplatformként kezeljük.”

Folytatjuk

Peter Kemptner