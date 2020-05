Digitális termékek és szolgáltatások: a digitalizálás elősegítése mobil eszközökkel

Címkék: digitalizálás Internet of Things ipar 4.0 Pepperl+Fuchs szenzor szenzortechnika

A Pepperl+Fuchs márkájának számító ecom bemutatta kibővített termékportfólióját. Az ecom idén különös figyelmet fordít a «Digitális Termékek és Szolgáltatások» új termékcsaládra.

A jövő iparának alapja a termelési adatok átfogó gyűjtése és elemzése. Az IoT alkalmazások és a gépi tanulás lehetővé tétele érdekében ezeket az adatokat össze kell gyűjteni, elemezni és kezelni. Ezt periférikusan, előretekintően és egyre inkább a folyamathoz közel valósítják meg - ha lehetséges, valós időben és kis késleltetéssel. A kiber-fizikai rendszereknek a termelésbe történő integrációjával egyre inkább elmosódnak a határok a klasszikus IT és az operációs technológia között. Sajnos - az összes szabványosítási megközelítés ellenére - ezek a rendszerek továbbra is elsősorban nyíltak és inhomogének. A gyártási folyamatok optimalizálása érdekében olyan megoldásokra van szükség, amelyek decentralizálják és megkönnyítik az adatfeldolgozást és -kezelést. A mobil terminálok az átfogó mobil eszközkezelés révén nemcsak digitális átjáróként működnek, hanem speciális alkalmazásokkal és a munkavállalók védelmére szolgáló kamerák széleskörű funkcióival is támogatják a központi rendszer hálózatának kialakítását. Ez utóbbi különösen fontos a veszélyes munkakörnyezet és a rendszeres önálló munkavégzés miatt¤ Ezért nemcsak különösen robusztusoknak kell lenniük, hanem hatékony védelmet kell biztosítaniuk a mobil munkavállalók számára - a terepen és a potenciálisan veszélyes területeken is.

Ezt szem előtt tartva, a speciálisan tervezett mobil eszközök, mint például az ecom Smartphone Smart-Ex® 02, számos előnnyel járnak. A robusztusság, a nagy ergonómia és a könnyű használat mellett az érzékelők a megfelelő szoftverrel kombinálva garantálják a feladataikat önállóan végző munkavállalók átfogó védelmét a DGUV által hozott BGR-139 szabályozással összhangban. A segélyhívások nemcsak a munkavállaló számára készített szoftverrel, hanem a segélyhívó gombokkal is elindíthatók. Ily módon a feladataikat önállóan végző munkavállalók is megbízható védelmet élveznek. A kifejezetten a veszélyes területekre kifejlesztett Bluetooth Low Energy (BLE) jeladókkal a munkavállalók GPS nélkül és beltérben is megtalálhatók. A gyújtószikramentes Android okostelefon ugyanakkor mobil csomópontként is működik: 21 különféle LTE frekvenciasávot támogat, és hálózati zár nélkül kapható. A globális Ex-tanúsítványok, valamint a helyi szabályozói jóváhagyások világszerte történő használatot tesznek lehetővé. A -20 és +60°C közötti működési hőmérséklettartományra tervezett gyújtószikramentes okostelefon még a legszélsőségesebb körülmények között is használható. Ezenkívül ez az első olyan, 1/21 zónára és Div. 1 kategóriára tanúsított eszköz, amely a Google rangos Android Enterprise Recommended Validation érvényesítését is megkapta. A hardver és az operációs rendszer támogatása, valamint a garantált Android frissítések és a rendszeres, időszerű biztonsági javítások révén garantált a mobil megoldások következetes, egyszerű telepítése és kezelése. Ily módon a felhasználók időt és pénzt takarítanak meg az eszközök telepítésében és karbantartásában a teljes birtoklási költséget (TCO) figyelembe véve.

Annak érdekében, hogy az adatátvitel a lehető legegyszerűbb legyen, fontos, hogy a mobil eszközök közvetlenül és zökkenőmentesen kommunikáljanak a Vállalati Mobilitás Menedzsment (EMM) rendszerekkel. A mobil eszközök esetében ez átfogó tanúsításokat jelent az EMM rendszerek hardverének és szoftverének támogatásához. Az ecom mindkettőt képes garantálni: az Android Enterprise tanúsítással, valamint a piacvezető eszközkezelő rendszerek tanúsításaival. Megfelelő szoftverekkel és alkalmazásokkal a vállalati működés anélkül hálózatosítható, hogy egy technológiára korlátoznák magukat. Egy ilyen megoldás lehetővé teszi az adatok, valamint az eszközök központi kezelését és védelmét, ezenkívül minden infrastruktúrába illeszkedik. A mobil eszközkezelő szoftver ezáltal lehetővé teszi az eszközök gyorsabb üzembe állítását, valamint az operációs rendszerekkel létrejövő biztonságos és gyors kapcsolatot. Az alkalmazások és az operációs rendszerek ezenkívül automatikusan telepíthetők, frissíthetők és kezelhetők.

Az ecom új Digitális Termékek és Szolgáltatások divíziója lehetővé teszi a mobil eszközök, például a Smart-Ex® 02. átmeneti tárolását, kezelését és valós idejű megfigyelését. Az eszköz előállítása során az automatizált előkonfigurációt az átfogó mobil eszközkezeléssel és -elemzéssel kombinálja. A mobil eszközöket tehát nemcsak beállítani és kezelni könnyű, hanem bármikor frissíthetők - akár vezeték nélkül is. A biztonság szempontjából kritikus folyamatok feltárásához bármikor lehetőség van a naplóadatok elemzésére. Szükség esetén a megoldás teljes értékű EMM-rendszerként is használható, amely tehermentesíti az IT-részlegeket és nagyobb biztonságot nyújt az üzemeltetés során.

Az ipari felhasználásra tervezett eszközöknek és a vállalkozásoknak kifejlesztett digitális szolgáltatásoknak köszönhetően a mobil eszközök független csomópontként hatékonyan támogatják a digitalizálást. Az adatok felhasználásával azok kiértékelése is gyorsabb és könnyebb¤ A vállalkozások így átfogó betekintést kapnak az eljárásokba és folyamatokba, és felismerhetik a fejlesztendő területeket. A mobil eszközök ugyanakkor az alkalmazottakat is védik - még robbanásveszélyes környezetben is -, és megkönnyítik mindennapi munkájukat.

www.pepperl-fuchs.com