Csillapított rezgések

Professzionális rezgésszigetelő megoldás tette lehetővé, hogy Magyarországon tesztelhessék a legújabb generációs Balluff érzékelőket

Einstein mondása szerint az anyag mozgásban lévő energia. Még a látszólag szilárd, mozdíthatatlan tárgyak is folyamatos rezgésben vannak. Amíg azonban a rezgés az ezoterikusok számára a harmónia megtestesítője, addig a mérnök számára egy bosszantó, a teszteket meghiúsító tényező lehet. Kiküszöbölni azonban gyakran egyszerű. A Balluff veszprémi óriásgyárának laborja is azonnal megtalálta az optimális megoldást, amint ráakadt a rezgésszigetelés nemzetközi szakértőire.

Ahol a német minőség keletkezik

A Balluff-Elektronika Kft. veszprémi gyáregységében található Test Campuson túlnyomórészt fejlesztés- és gyártástámogató méréseket végeznek, valamint felügyelik és kalibrálják a cégcsoport összes európai telephelyének mérőeszközeit. A tesztlabor rendszeresen ellenőrzi a gyártó által a termékekre vállalt minőségügyi paramétereket (EMC zavarvédettség, IP szigetelési képesség, üzemihőmérséklet-tartomány, rövidzárvédelem stb.). Vizsgálati kapacitásukkal támogatják a gyártásban felmerülő technikai problémák alapos kivizsgálását, és biztosítják, hogy ne kerülhessen olyan termék a piacra, aminek nem megfelelő a minősége. A két emelettel lejjebb elhelyezkedő rezgésdiagnosztikai labor pedig a cégcsoporton belül is egyedülállónak számító kompetenciát képvisel.

A rezgésszigetelés alapját egy 600 kg súlyú gránitlap képezi

A rezgés hasznosabb és összetettebb, mint elsőre gondolnánk

A berendezések állapotfigyelését támogató új BCM érzékelő számos paramétert (rezgés, hőmérséklet, páratartalom, környezeti nyomás) képes mérni. A karbantartási folyamatokhoz kapcsolódó állapotfigyelés a gépek állapotának folyamatos nyomon követésével jósolja meg az egyes meghibásodásokat, gépbeállítási hibákat és elhangolódásokat, még mielőtt a tényleges meghibásodás és gépleállás bekövetkezne. Ennek módja a trendfigyelés és a megfigyelt paraméterértékek optimális, elfogadható, illetve kritikus tartományokba való sorolása. Az állapotmonitorozás leghatékonyabb módja a rezgésszint figyelése, mivel a legtöbb hiba a berendezés rezgésében kimutathatóan megjelenik.

„A rezgést mint mozgást a kitérés leírásával tudjuk megadni, amit pedig jellemezhetünk annak sebességével és gyorsulásával. Az állapotfigyelés ez utóbbiakat vizsgálja – fejtette ki Kiss Bálint fejlesztőmérnök. – Praktikus okokból 1 kHz alatt rezgéssebességet, 1 kHz felett pedig rezgésgyorsulást szokás figyelni. A Balluff rezgésdiagnosztikai laborjában túlnyomórészt a rezgésgyorsulást vizsgáljuk, és azt igyekszünk meghatározni, hogy a BCM szenzor hogyan viselkedik majd a frekvenciatartományban, vagyis a különböző frekvenciájú rezgéseket milyen pontossággal lesz képes megmérni. Ehhez állandó rezgésgyorsulás mellett megnézzük, hogy különböző frekvenciájú rezgésekkel gerjesztve milyen amplitúdókat mér az érzékelő.”

A gerjesztést végző elektrodinamikus rázógép két fő részből, az állandó mágneses álló- és a tekercselt mozgórészből áll, mely a kívülről történő gerjesztésre egy (jelen esetben a Z) tengely mentén mozogni kezd. A vizsgálat során adott gyorsulás (pl. 1 g) mellett végignézik a teljes frekvenciatartományt. Mivel a tömeg nem változik, az erő konstans marad. Minél alacsonyabb frekvenciákon gerjesztünk, annál nagyobb lesz a mozgórész kitérése, ami a hatás-ellenhatás miatt adott határ felett már a rázógépet is képes felborítani, amint arra a kezdeti, másfél évvel ezelőtti kísérletek során akadt is példa. Ez viszont a műszerre és a munkatársakra is veszélyes, ezért a Balluffnak mindenképpen megoldást kellett találnia a rázógép megfelelő felfogatására és a nem kívánt rezgések csillapítására.

A megtáplálást és a vezérlést tartalmazó kezelőasztal a fal másik oldalán helyezkedik el

Nehézsúlyúak előnyben

„Egy egyszerű irodai bútorhoz rögzítés szóba sem jöhet, mert azok tömege és merevsége nem teszi lehetővé, hogy az állórész valóban álljon. A rázógép talán nem borul fel, de a berendezés precíz mérések elvégzésére nem lesz alkalmas. Arról nem is beszélve, hogy ezek a bútorok a környezetből szármató rezgéseket (teherautók, csomagológépek, anyagmozgató berendezések vagy éppen a légtechnika) is továbbítják a műszerre – tette hozzá Kiss Bálint. – Nagy és szilárd tömegre van szükségünk, amivel nem adunk le túl sok rezgést a környezetnek, és a mérés is pontosabb lesz. A környezetből származó rezgés viszont még így is eljuthat a tesztműszerre. A tökéletes megoldás egy aktív rezgéscsillapítással ellátott laborasztal, ami garantálja a kellő minőségű és mennyiségű tömeget, és elnyomja a környezetből származó, illetve az oda leadott rezgéseket.”

A rázógép azonban nem tartalmazott aktív rezgéscsillapítást, és a gyártó nem is tudott érdemben segíteni a probléma megoldásában, mert az alkalmazást sem ismerte. Az általuk adott felfüggesztés magasabb frekvencián jól működött, alacsonyabb tartományokban azonban zavarta a mérést. „2020 nyarán vettük fel a kapcsolatot a Bilz hazai képviselőivel. Átküldtük az általunk összegyűjtött adatokat, és hamarosan kaptunk is egy ajánlást a megoldásra. A Roll-N szakértőivel folytatott egyeztetések során hamar eljutottunk oda, hogy nem egy köztes megoldást, hanem egyből az aktív rezgéscsillapítást fogjuk alkalmazni” – emlékezett vissza Kiss Bálint.

Egy rendkívül egyszerű felépítésű katalógustermék jelentette a megoldást

„Átfogó szolgáltatásra volt szükség, ezért mindent elvégeztünk az igényfelméréstől kezdve a tervezésen és a kivitelezésen át a berendezés helyszíni telepítéséig. Tulajdonképpen a katalógusból ki lehetett választani azt a terméket, ami végleges megoldást jelentett erre a műszaki problémára – jelentette ki Zubora László, a ROLL-N Ipari Kerekek Kft. belső értékesítési vezetője. – Az egyeztetések rendkívül gyorsan megtörténtek, a beszerelés pusztán azért csúszott, mert a beszerzést a 2021-es évre kellett áttolni. De a technikai részleteket már 2020. év végére sikerült lepontosítani.”

„A tervezésnél figyelembe kellett venni, hogy milyen egyéb vizsgálatokat szeretnénk elvégezni a jövőben, amihez a meglévő rázógépek esetleg már nem felelnek majd meg. Egy gránittömbön nem egyszerű furatokat elhelyezni, ezért a szereléskor mindent úgy alakítottunk ki, hogy az a jövőbeni igényeknek is képes legyen megfelelni. A BCM szenzor mellett további induktív szenzorok és komponensek tesztjeit is itt tervezzük elvégezni – mondta Farkas Péter, a Test Campus vezetője. – A gránitasztal és ezzel a rázógép egy olyan helyiségbe került, ami a labor többi részétől elszigetelhető (tervbe van véve a kamerás megfigyelés is). A megtáplálást és a vezérlést tartalmazó kezelőasztal a fal másik oldalán helyezkedik el.

Ahhoz, hogy egy 800 kg tömegű gránitasztalt be tudjunk ide hozni, egy daru segítségét is igénybe kellett vennünk, ezenkívül ki kellett vágni a felettünk lévő szint lépcsőkorlátját is. A daru ezen a ponton eresztette le a gránittömböt a labor szintjére, amit aztán a meglehetősen szűk laborajtón is be kellett tolni.”

Rezgésérzékeny mérő- és tesztelőberendezések számára kifejlesztve

A BIAIR® LTH 120-80 egy sztenderd aktív rezgéscsillapító a Bilz kínálatában, és egyben a termékcsalád egyik legnagyobb tagja. Eleve rezgésérzékeny mérő- és tesztelőberendezések, például atomerő-mikroszkópok és interferométerek számára fejlesztették ki. Egy állványrendszerből, négy légrugóból és három darab szenzorból áll, pneumatikus rendszerre kötve. Ezekre helyezték az önmagában 600 kg súlyú gránitlapot, ami az egész rezgésszigetelés alapját képezi. A rendszer a bekapcsolás után körülbelül egy milliméterrel emelkedik meg, semmilyen kezelői feladatot nem igényel. Rendkívül egyszerű, de mégis extrém hatékony, és ezenfelül karbantartásmentes is. A légrugók becsült élettartama 20 év.

A BIAIR® LTH 120-80 aktív rezgéscsillapító egy állványrendszerből, négy légrugóból és három darab szenzorból áll, pneumatikus rendszerre kötve

A Bilz BIAIR® LTH 120-80 rezgéscsillapító műszaki adatai

Szélesség (mm) 1 200 Mélység (mm) 800 Vastagság (mm) 160 Munkamagasság (mm) 760 Max. terhelés (N) 7 000

„Az április elejei beüzemelés és az első próbamérések után már elmondható, hogy alacsony frekvenciákon sokkal pontosabb méréseket vagyunk képesek elvégezni – ez már hangról megállapítható, de a szenzorok által küldött jelek is egyértelműen erről tanúskodnak – zárta a beszélgetést Farkas Péter. – Elmondhatjuk magunkról, hogy a Balluff cégcsoporton belül jelenleg mi rendelkezünk egyedül ilyen típusú és pontosságú rezgésanalitikai berendezéssel, és a know-how is itt állt össze, ezért várható, hogy a labor újabb feladatokat és munkákat vonz majd Veszprémbe. Annyi bizonyos, hogy a fejlesztői létszámot jelentősen kell bővítenünk az előttünk álló évben.”

