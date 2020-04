Creaform a Hannover Messe 2020 kiállításon

Hordozható és robotra szerelt 3D szkennerek a minőség-ellenőrzésben és a termékfejlesztésben

A Creaform hordozható és automatizált mérőrendszerekkel reagált a 3D szkennelés, a visszamodellezés, a minőség-ellenőrzés, a roncsolásmentes vizsgálatok és a szimuláció (FEA/CFD) terén a megnövekedett igényekre. A mérőeszközöket számos iparágban használják, beleértve az autó- és légiipart, a fogyasztási cikkek gyártását, a nehézipart, az egészségügyet, az olaj- és gázipart, az energetikát, valamint a kutatást és az oktatást.

A 2019-ben bemutatott HandySCAN BLACK és Go! SCAN SPARK hordozható 3D szkennerek ideális eszközök a minőség-ellenőrzéshez és a termékfejlesztéshez. Az alkatrészre vonatkozó mérések – annak méretétől, anyagától és összetettségétől függetlenül – másodpercek alatt elvégezhető. A Go! SCAN SPARK funkcióval színes beolvasás is elvégezhető, így a szkenner ideális választás a termékfejlesztéshez és a visszamodellezési (reverse engineering) feladatokhoz. A HandySCAN BLACK pedig a termék teljes életciklus-menedzsment folyamatában (PLM) használható minden munkához, a termékfejlesztéstől a gyártáson át a minőségbiztosításig.

A MetraSCAN 3D egy rugalmas, gyártásközi használatra tervezett hordozható 3D mérőrendszer. A környezeti instabilitástól független eszköz 1 és 3,5 méter között teszi lehetővé a gyártószerszámok, JIG-ek, szerelvények, részegységek és késztermékek visszamodellezését és méretbeli ellenőrzését. A kiterjeszthető mérési tartomány, sebesség, pontosság, illetve a komplex anyagokat detektáló képesség révén a MetraSCAN 3D egy rendkívül átfogó alkalmazási körű 3D szkenner.

A Creaform CUBE-R egy kulcsrakész koordinátamérő gép. A rendszer egy nagy teljesítményű, robotra szerelt MetraSCAN 3D-R optikai 3D szkennerből és egy házból áll, amely közvetlenül a gyártósoron, a gyártási folyamatba telepíthető. Felhasználófelülete könnyen kezelhető, maximalizálja az automatikus működést, és minimális emberi beavatkozást igényel. A robusztus konstrukciót a gyártásközi működésre tervezték. A CUBE-R rendszert egy hagyományos, koordinátamérő gépből és mérőtapintóból készült géppel összehasonlítva világossá válik, hogy a CUBE-R a termelékenység növelését pontosságvesztés nélkül teszi lehetővé. A robotika terén nem járatos munkatársak számára is kulcsrakész megoldást jelent az ismétlődő feladatok optimalizálására.

A Sars-CoV-2 koronavírus járvánnyal kapcsolatos aktuális fejlemények miatt a Hannover Messe 2020. július 13–17. között kerül megrendezésre.

