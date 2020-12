Beckhoff vezérléssel működik a Plasma-Tech Systems Kft. saját fejlesztésű CNC lézervágója

A csongrádi székhelyű Plasma-Tech System Kft. egyedi lézerberendezések és célgépek gyártásával foglalkozik, nagy hagnsúlyt fektetve az automatizációs és robottechnikai megoldásokra. Teljes mértékben saját fejlesztésű fiber lézervágó berendezésük, a PTL 4001 rendkívül egyedülálló a maga nemében. Az egészében Magyarországon fejlesztett és gyártott berendezés sikerét a kiváló ár/érték arány, a közvetlen magyarországi szerviz, a berendezéssel nyújtott háttértámogatás, illetve a Beckhoff korszerű NC-technológiája és AX5000-es hajtásrendszere jelentik. A fejlesztésről és a két cég kapcsolatáról kérdeztük Imrei Jánost, a Plasma-Tech Systems Kft. szervizvezetőjét és Jamriska Pétert, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnökét.

Hogyan kerültetek kapcsolatba a Plasma-Tech Systems Kft.-vel?

Jamriska Péter: Körülbelül 3-4 éve keresett meg minket a cég azzal, hogy lézervágó gépet építenek, és szeretnék megnézni a mi megoldásainkat. Szigorú kritériumokat fogalmazott meg a Plasma-Tech a vezérléssel, hajtással és I/O-rendszerrel szemben, de az elvárások egybevágtak az eszközeink képességeivel. A legfontosabb ezek közül egyértelműen a nyitottság volt, mind szoftver, mind pedig hardver szinten. Éppen ezért nagy örömmel fogadtuk a megkeresést.

A Plasma-Tech System Kft. által fejlesztett PTL 4001 fiber lézervágó berendezés, amely a Beckhoff korszerű NC-technológiáján és az AX5000-es hajtásrendszerén alapul

Hogyan mutatnád be a céget pár mondatban? Mivel foglalkozik a Plasma-Tech Systems?

Imrei János: A Plasma-Tech Systems Kft. alapvetően lézergépgyártással és célgépgyártással foglalkozik, 2016 óta a VESZ-MONT csoport tagja. Cégünk három fő üzletága: a lézerberendezések gyártása és fejlesztése, a célgépgyártás automatizálás, illetve az egyedi készülékgyártás fémmegmunkálás.

Régebben plazmavágóval indult el az egész folyamat, majd a vevői igények és a technológiai fejlődés irányának megfelelően elkezdtünk lézeres technológiával foglalkozni. Ma már lézerhegesztőt is készítünk.

Jamriska Péter, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnöke és Imrei János, a Plasma-Tech Systems Kft. szervizvezetője a PTL 4001 fiber lézervágó berendezés előtt (balról jobbra)

A Plasma-Tech nagy előnye, hogy nemcsak a gépeket gyártjuk, de az alkatrészeit is mi készítjük. Ez azt jelenti, hogy van forgácsoló műhelyünk, lakatos üzemünk, porfestő üzemünk, illetve minden olyan technológiánk rendelkezésre áll, amely ahhoz szükséges, hogy komplett megoldásokkal szolgáljuk ki vevőinket. Így a kereskedelmi árukon kívül gyakorlatilag mindent mi magunk gyártunk le. Sokszor, ha különleges igény merül fel a vevő részéről, azt az utolsó csavarig mi készítjük el. Jelenlegi gyártócsarnokunk 3500 m², így lehetőségünk van kimondottan nagy méretű berendezések elkészítésére is.

A legnehezebb és legnagyobb precizitást igénylő terület az autóipar, ahol a legkomolyabb szabályok és szabványok vannak érvényben. Ezeknek mind sikerült mindig megfelelnünk. Sokszor még le sincs gyártva egy célgép, de már megvan a megrendelés a következő szériára.

A Beckhoff CX5100 beágyazott PC-vel ellátott vezérlőfelület, háttérben a magas vágási minőséget biztosító Precitec ProCutter vágófejjel

A plazmáról egyből fiber lézervágógép fejlesztésre váltottatok vagy volt CO 2 lézer is?

Imrei János: Nem, CO 2 -vel nem foglalkoztunk. A két lézer között nagy a különbség, de nem lehet kijelenteni, hogy az egyik jobb vagy rosszabb. Aki az iparban eltölt egy kis időt megtanulja, hogy univerzális megoldás nincs. Vannak gépek, amik adott feladatkörre vagy adott területre jobban megfelelnek.

A CO 2 lézereknek sokkal nagyobb a szervizigénye, a technológia pedig sokkal érzékenyebb. A fiberlézer ehhez képest mondhatni egy egyszerű, „plug and play” megoldás. A CO 2 lézer üzemeltetéséhez sokkal mélyebb háttér és infrastruktúra szükséges.

A Precitec ProCutter vágófej alkalmazása a magas minőségű, könnyedén reprodukálható vágást biztosít

A piacon elérhető egyéb berendezésekhez képest mitől különleges a Plasma-Tech fiber lézergépe?

Imrei János: A különlegessége az, hogy teljesen magyar gyártmány, amihez nagyon magas műszaki tartalmat adunk. Más gyártók ebben az árkategóriában csak fogasléces hajtást biztosítanak, mi azonban lineáris tengellyel szereljük a gépeinket. A lineármotorokban nem fog elkopni semmi, hiszen nincsenek gördülő felületek, amik idővel amortizálódnának. Továbbá van egy Magyarországon egyedülálló szolgáltatásunk, mégpedig az, hogy cserelézerforrást és vágófejet is tartunk raktáron, így esetleges meghibásodás esetén nem kell az ügyfélnek heteket várnia a külföldi javításra. Mi 24 órán belül cseréljük ezen elemeket az esetleges javítás idejére, így garantálható a folyamatos gyártás. Értelemszerű, hogy ezt csak egy gyártó cég tudja garantálni.

Fontos emellett megemlíteni azt is, hogy nem csak gyártással és eladással foglalkozunk, hanem nagyon komoly támogatást is nyújtunk a gépeinkhez, illetve nemcsak a gépet magát támogatjuk, hanem szoftveres oldalról is segítünk az ügyfélnek. Nagyon jól tudjuk, hogy minden ilyen termelő gép a megfelelő CAM-szoftver nélkül csak egy félkarú óriás. Ezért mi is adunk CAM-szoftvert a gép mellé, és ezt támogatjuk is, tehát egy teljeskörű megoldást adunk az ügyfélnek. Nyugodtan fordulhatnak hozzánk vágással kapcsolatos problémákkal is, de akár a teríték-optimalizáló szoftverrel is tudunk segíteni.

Van olyan ügyfelünk, akinél 5 éve ott van a gép és sokszor felhív minket egyedi kéréssel. Nekünk az ügyfelek megtartása és a kapcsolatápolás a célunk. Számos olyan céggel vagyunk kapcsolatban, ahova már a második gépet fogjuk telepíteni.

Jamriska Péter, a Beckhoff Automation Kft. applikációs mérnöke és Imrei János, a Plasma-Tech Systems Kft. szervizvezetője és ellenőrzik az elkészült alkatrészt

Hány fajta méretben gyártjátok ezeket a gépeket?

Imrei János: Alapvetően 1500 x 3000 mm-es munkaterű gépeket gyártunk, de van 2000 x 4000 mm-es gépünk is. Ha minden igaz, lesz egy 12 méteres gépünk is, szóval tudunk alkalmazkodni a piaci igényekhez. Az 1500 x 3000-es méretnél kisebbet nem igazán szoktunk készíteni, ez az, amit a leggyakrabban használ az ipar. Ebbe a munkatérbe elég sok minden belefér, nincs értelme kisebbet.

Mennyire automatizáljátok a gépeiteket, milyen megoldásokat használtok?

Imrei János: A gépeink 100%-ban automatizáltak. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a magas fokú automatizálással egyszerűbb és megbízhatóbb a gép működése. Így elkerülhetők a helytelen kezelésből adódó problémák, amik kézi beállításnál előfordulhatnak.

A rendszer teljes automatizálását Beckhoff vezérlőkkel valósítottuk meg. Amit lehet azt EtherCAT-hálózaton keresztül érünk el, kihasználva a gyorsaságát és flexibilitását.

A tengelyek dinamikus mozgatását megvalósító AX5000-es hajtásrendszer

Miért épp a Beckhoff-ot választottátok?

Imrei János: Elég mély alapossággal néztünk körül a piacon és arra jutottunk, hogy a Beckhoff-fal olyan ár-érték arány érhető el, amivel kifejezetten piac- és versenyképesen lehet ma Magyarországon jelen lenni. Ami szintén nagyon fontos, hogy egy I/O-bővítés egy kártyával megoldható, és három perc alatt elvégezhető.

A Beckhoff részéről kaptunk egy nagyon erős támogatást, hogy a programozóink minden nehézség nélkül át tudjanak állni a rendszerükre. Nagyon fontos szempont szerintem, hogy a támogatást, − amit az ügyfelek felé képviselünk − azt mi is megkapjuk saját rendszergyártóinktól. Ez a Beckhoff részéről maximálisan biztosítva van.

És ti hogyan éltétek meg a közös munkát a Plasma-Tech kollégáival?

Jamriska Péter: A projekt során egy szoros, személyes kapcsolatot sikerült kiépítenünk, és egy műszakilag nagyon rátermett csapatot ismerhettünk meg a cég személyében. Nagyon jó felkészültségű kollégák dolgoznak itt és magas színvonalú gépeket állítanak elő. Egyszerű volt velük a kommunikáció, és könnyen tudtunk haladni.

A gép lelke a CX5100-as ipari PC

Ebben a projektben mik azok a sarokpontok, amiknek meg kell felelnie a Beckhoff eszközöknek?

Jamriska Péter: Az interpolált mozgás megvalósításán túl, először is biztosítanunk kell egy interfészt a partner technológiai szoftvere számára. Másodszor olyan terepi buszra van szükség, amely képes integrálni más ipari kommunikációs protokollt is, így esett a választás az EtherCAT-re. Végül, de nem utolsó sorban a hajtásrendszerhez lineáris motorokat kell illeszteni, így a jeladó típusok meglehetősen széles skálán mozoghatnak, és nem okozhat problémát egy esetleges típusváltás.

Milyen fejlesztési tervei és kilátásai vannak jelenleg a Plasma-Tech-nek?

Imrei János: Azok a fejlesztések, amiket mi létrehozunk, az ügyfelek számára sok esetben láthatatlanok. Ha készítünk egy szoftveres fejlesztést, akkor az ügyfél csak azt veszi észre, hogy rövidebb lett a vágási idő pár másodperccel.

A lézervágásban bizonyos alapok adottak a lézer által, egy megmunkálás tehát nem lesz gyorsabb, mint amennyit egy 4–5 kw-os lézer tud. A köztes időket viszont lehet csökkenteni, például gyorsíthatjuk a paletta cseréjét, növelhetjük az átállás sebességét. Minden ilyen paramétert próbálunk folyamatosan fejleszteni, szeretnénk az általunk ideálisnak ítélt paramétereket megközelíteni.

