Az OMRON bemutatja az E3AS-HL lézeres érzékelőt

Az új érzékelési technológia a bonyolult céltárgyakat is észleli, így nincs szükség összetett kialakítású rendszerekre

Címkék: autóipar autóipari beszállító élelmiszeripar lézer lézertechnológia Omron szenzor szenzortechnika

Az OMRON bemutatta az új E3AS-HL CMOS lézeres érzékelőt*1, melynek iparágvezető*2 érzékelési technológiája lényegesen jobb észlelési képességet kínál. A nehezen észlelhető céltárgyak megbízható észlelésének köszönhetően nincs szükség időigényes rendszertervezésre és -beállításra a berendezések üzembe helyezésénél.

A hagyományos, tárgyreflexiós fotoelektromos érzékelőkkel történő észlelést befolyásolja a céltárgy színe, anyaga, illetve felülete, és csak kellő tapasztalat és szakértelem birtokában lehet megfelelően elhelyezni és beállítani az érzékelőket az egyes céltárgyakhoz. Ez a probléma gyakran merül fel az autóiparban és az élelmiszeriparban, ahol a legkülönfélébb, bonyolult alakú és fényes felületekkel rendelkező céltárgyak észlelését végzik.

Az új E3AS-HL CMOS lézeres érzékelő megbízhatóan észleli az olyan céltárgyakat is, amelyeket a tárgyreflexiós fotoelektromos érzékelők nem képesek. Az érzékelő iparágvezető érzékelési algoritmusa gyors, másodpercenként 10 000 mintavétellel és az OMRON egyedülálló, felhalmozásos feldolgozásával növeli az érzékenységet a céltárgyról visszaverődő legkisebb fényt is felerősítve. A gyártási technológia a vevőlencse helyzetét mikrométeres*3 pontossággal állítja be, lehetővé téve bármilyen színű, anyagú és alakú céltárgy megbízható észlelését.

E technológiák jóvoltából az E3AS-HL érzékelő megbízhatóan észleli az ívelt és szabálytalan alakú, fénylő felületű autóipari alkatrészeket, a többszínű, fényes élelmiszereket és csomagolásokat. Az E3AS-HL érzékelő ott is használható, ahol korábban tárgyreflexiós fotoelektromos érzékelőket alkalmaztak, viszont jelentősen csökkenti az érzékelő helyzetének és szögének beállítására, valamint a küszöbértékek meghatározására fordítandó időt.

Főbb jellemzők:

A bonyolult objektumok megbízható észlelése csökkenti a berendezés-tervezési és üzembe helyezési időt A nagyobb berendezés-tervezési rugalmasság csökkenti a tervezésre fordítandó időt Az érzékelőfelület lerakódásgátló bevonata stabil működést biztosít még zord környezetben is (szabadalmaztatás alatt*4) Az OLED-kijelző és a betaníthatóság egyszerű, gyors és optimális beállítást tesz lehetővé

https://industrial.omron.hu/hu/products/e3as

(*1) A CMOS lézeres érzékelő tárgyreflexiós fotoelektromos érzékelőtípus. A háromszögelési elvet használja, lézerkibocsátóval és CMOS képérzékelő vevőegységgel rendelkezik.

(*2) Iparágvezető, FPGA-val rendelkező, 1. kategóriájú lézeres CMOS lézerérzékelő. Az OMRON 2020 szeptemberében végzett kutatásai alapján.

(*3) A mikrométer a milliméter ezredrésze. 1 mikrométer = 0,01 milliméter

(*4). A „Szabadalmaztatás alatt” azt jelenti, hogy az OMRON Japánban kérte a szabadalmaztatást, a „Szabadalmazott” pedig azt jelenti, hogy az OMRON Japánban kapott rá szabadalmaztatási engedélyt. (2019. augusztusától)