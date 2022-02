Az Ipar 4.0 nélkülözhetetlen építőkövei

A digitális gyártás alapja a folyamatbiztos és vezérléssel kompatibilis szerszámadatok a gép vezérléséhez történő továbbítása

A mikronos pontosságú szerszámbeállítás és -mérés mellett a szerszámadatok a CNC-gép vezérlésébe történő hibamentes és gyors továbbítása is elengedhetetlen a beállítási idők minimalizálásához és a feldolgozás azonnali megkezdéséhez.

Az adatátviteli megoldásokat számos gyártóüzemben alkalmazzák sikeresen, és a gyakorlatban is beváltak. A folyamatstabil adatátvitelbe történő befektetés bármilyen méretű vállalat számára előnyös, és növeli a versenyképességet. Ha a szerszámok megfelelően vannak felszerelve, pontosan beállítva és bemérve, akkor nemcsak fizikailag, hanem digitálisan is meg kell érkezniük a géphez – méghozzá gyorsan és biztonságosan. Itt két tényező játszik alapvető szerepet: a szerszámok azonosítása és a szerszámgépbe történő hibamentes adatátvitel.

A különböző megoldási koncepcióknak köszönhetően a ZOLLER Solutions döntően növelheti a költséghatékonyságot, a folyamatok megbízhatóságát és a termelékenységet minden vállalkozásméret számára a mikrovállalkozásoktól a multinacionális cégekig. Ehhez a gyártási igényektől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: ZOLLER „zidCode” azonosító kóddal ellátott címke, RFID chip, idLabel, posztprocesszor, vagy akár magasabb szintű gyártásirányítási rendszer. Ezen alkalmazások mindegyikében a tényleges, a vezérlőrendszernek megfelelő módon feldolgozott szerszámadatok közvetlenül a gép CNC-vezérlésébe kerülnek folyamatbiztos módon.

Megbízható adatátvitel: a ZOLLER azonosító kód „zidCode”

A „zidCode” egy egyszerű és olcsó alkalmazás QR-kódos címkével, amelyet a CNC-gép vezérléséhez csatlakoztatott olvasóval szkennelnek be. Ez a különösen hatékony szerszám-azonosítási és adatátviteli megoldás nem igényel hálózati kapcsolatot, csupán QR-kódon keresztül továbbítja a komplett szerszámok adatait. A folyamat nagyon egyszerű: a szerszámok beállítása és mérése a ZOLLER beállító- és mérőkészüléken történik (1. ábra), minden adat QR-kódban egy címkére kerül kinyomtatásra, majd a gépen lévő olvasó beolvassa azt, és automatikusan a CNC-gép vezérlésének megfelelő adatmezőibe küldi (2. ábra). Így kizárhatók a kézi adatbevitelből adódó gépelési hibák, és garantált a folyamat maximális megbízhatósága.

1. ábra A szerszámok beállítása és mérése a ZOLLER beállító- és mérőkészüléken történik

A ZOLLER „zidCode” azonosító kóddal ellátott adatátviteli eljárás különösen költséghatékony megoldás azoknak a cégeknek, amelyek gépei nem rendelkeznek hálózati kapcsolattal, de mégis szeretnék folyamatbiztosan átvinni a tényleges szerszámadatokat a gépbe. A „zidCode” nem igényel szoftvertelepítést a vezérlőn, és könnyen megvalósítható. A „zidCode” magas beruházási költségek és hosszadalmas szerszámadat-bevitel nélkül integrálható a gyártási folyamatba, és alapját képezi a beállító- és mérőkészülékek, valamint a szerszámgépek vezérlései közötti digitális kommunikációnak. A „zidCode”-dal való megbízható adatátvitel már a „pilot 1.0” alapelektronikával kombinált „smile” sorozatú beállítókészülékekkel is lehetséges, és bármikor utólag is felszerelhető. A „zidCode” különösen alkalmas olyan esztergagépek költséghatékony utólagos felszerelésére, ahol nincs RFID megoldás, de marógépekben és megmunkálóközpontokban is használható.

2. ábra Az adatok automatikusan a CNC-gép vezérlésének megfelelő adatmezőibe kerülnek

A szerszámok egyértelműen beazonosíthatók RFID chippel

Az RFID chippel történő adatátvitel ugyanolyan egyszerű és folyamatbiztos: ideális olyan cégek számára, amelyek új, az RFID technológiára alkalmas gépekkel rendelkeznek. Minden szerszámtartó tartalmaz RFID chipet, amit a beállító- és mérőkészüléken található szerszámazonosító egység kódol az aktuális adatokkal és a vezérlőrendszer számára előkészített egyéb információkkal – mint például a cél és a hátralévő szerszámélettartam –, amit a szerszámgép automatikusan olvas be. Az RFID chip manuálisan vagy teljesen automatikusan kódolható a beállító- és mérőkészüléken.

3. ábra A szerszámtartóhoz csatolt DataMatrix kód egyértelműen beazonosítja a teljes szerszámot, amit a gépen leolvasnak

„idLabel” az RFID chip alternatívájaként

Az RFID chip egy költséghatékonyabb alternatíváját kínálja a ZOLLER az „idLabel” megoldással. A szerszámtartóhoz csatolt DataMatrix kód egyértelműen beazonosítja a teljes szerszámot (3. és 4. ábra), amit a gépen leolvasnak, és a tényleges adatok a hálózaton keresztül közvetlenül a „pilot 4.0” vagy a TMS (Tool Management Solutions) szoftver eszközadatbázisából (5. ábra) kerülnek átvitelre és kerülnek át a gépvezérlő szerszámtáblázatába. Ezt a címkét vagy a ZOLLER biztosítja, vagy házon belül is előállítható az „idPrinter” nyomtató segítségével. A gyantabevonatnak és a kimagasló nagy ragasztóerőnek köszönhetően az „idLabel” ideális ipari használatra – ugyanakkor nagyon olcsó is. A rendszer ezenkívül rugalmas is: igény esetén a szerszámtartók könnyen elláthatók új számokkal vagy számtartományokkal.

4. ábra

Touch and Go: Automatikus adatátvitel – egyszerű, gyors és megbízható

Ha a beállító- és mérőkészüléket a hálózatba integráljuk a „pilot 4.0” vezérlőszoftverrel, a mért aktuális szerszámadatok és egyéb releváns adatok érintéssel vagy kattintással is átvihetők a CNC-vezérlésbe a posztprocesszor segítségével – egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan. Így a pontosság nemcsak a gép előtt, hanem a gépig vezető úton is garantált. A ZOLLER kiterjedt szabványkönyvtárral rendelkezik, így az adatok gyakorlatilag minden ismert szerszámgépre átvihetők.

Lépjen be a jövő munkavilágába a ZOLLER Solutions segítségével

Összefoglalva, a gépelési hibák minden megoldásváltozatban kizárhatók, az ütközések elkerülhetők, és a termelékenység óriási mértékben növelhető. Mindegy, hogy egyetlen alkatrészről vagy sorozatgyártásról, szabványos vagy speciális szerszámokról van szó, a ZOLLER Solutions segítségével minden ügyfél optimális megoldást kap a saját igényeihez és a jövő munkavilágának követelményeihez.

5. ábra A tényleges adatok a hálózaton keresztül közvetlenül a „pilot 4.0” vagy a TMS szoftver eszközadatbázisából kerülnek átvitelre és kerülnek át a gépvezérlő szerszámtáblázatába

ZOLLER – A siker mérhető

A ZOLLER több mint 75 éve fejleszt innovatív tesztelési és mérési megoldásokat a gyártási folyamatok költséghatékonyabbá tételéhez. A ZOLLER Austria értékesítési területén eddig több mint 3 300 előbeállító és mérőgépet telepítettek nagy teljesítményű szoftvermegoldásokkal, amikhez a Ried im Innkreisben található ZOLLER Austria telephely képzett szerviz- és értékesítési csapata ad műszaki támogatást. Az elmúlt években a ZOLLER beállító- és mérőeszköz cégből egyre inkább globális technológiai szolgáltatóvá és rendszermegoldás-szolgáltatóvá fejlődött. A képviseletek és leányvállalatok nemzetközi hálózata világszerte garantálja a legmagasabb színvonalú szolgáltatást, személyes ügyfélszolgálattal.

Magyarországon a ZOLLER-t a Rolatast Kft. képviseli.

www.zoller.info

www.rolatast.hu