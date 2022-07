Az apró alkatrészek maradéktalan észlelése

Címkék: IO-Link Kvalix Leuze szenzor szenzortechnika

A Leuze GS 04B és GS 08B sorozatú új villás szenzorai a legkisebb tárgyakat is abszolút megbízhatósággal érzékelik. A szenzorok a nagy sebességű alkalmazásokban is képesek a megbízható detektáláshoz.

Még a legkisebb tárgyak is megbízhatóan észlelhetők a Leuze új, GS 04B és GS 08B sorozatú villás érzékelőivel, amelyek már a 0,05 milliméter méretű alkatrészeket is képesek detektálni. Magas, akár 10 000 Hz-es kapcsolási frekvenciájuknak köszönhetően a detektálás gyors automatizálási folyamatokkal is megvalósítható.

Gyors és precíz – a Leuze új GS 04B / GS 08B sorozatú villás érzékelői

A szenzorcsalád maximális rugalmasság mellett használható: a GS 04B sorozatba tartozó érzékelők 14 különböző villaszélességben állnak rendelkezésre 5-től 220 milliméterig. A GS(L) 08B sorozat négy villaszélességben kapható 30 és 120 milliméter között. Emiatt számos iparágban alkalmazhatók a csomagolóipartól kezdve a szerelési alkalmazásokon át egészen a handling technológiáig.

Kompakt kialakításával és 50 milliméteres villaszélességével a GS 04B villa fotoelektromos érzékelő ideális a korlátozott beépítési helyek esetében is

Gyorsan felszerelhető és konfigurálható

Az érzékelők kompakt villaformája egyetlen eszközben egyesíti az adót és a vevőt, ami egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé beállítási munka nélkül, és magas szintű üzembiztonságot kínál. Nagyon kompakt kialakításuknak köszönhetően a Leuze fotoelektromos villás érzékelői szűk beépítési pozíciókban is elhelyezhetők. Az extra széles, 170 vagy 220 milliméteres villaszélességnek köszönhetően a nagyobb tárgyak is detektálhatók a szenzorokkal.

Az új GS 04B sorozatú fotoelektromos, piros fényű LED-es villás érzékelők extra széles, 170 vagy 220 milliméteres villaszélességgel is kaphatók. Ezek felhasználásával a nagyobb alkatrészek is detektálhatók a villás szenzorokkal

A GS 04B és GS 08B szenzorok IO-Linken keresztül, vagy manuálisan, potenciométeren keresztül konfigurálhatók. Az érzékenység beállítása és a világos/sötét kapcsolás maximális megbízhatóságot biztosít. A termékcsalád ott is használható, ahol elvárás a magas higiénia és a tisztítószerekkel szembeni ellenállás: a GS(L) 08B sorozat robusztus, ellenálló és tisztatér-kompatibilis V4A rozsdamentes acél házzal rendelkezik. Az ECOLAB-tanúsítvánnyal rendelkező szenzor az IP67 védelmi osztály magas követelményeinek is megfelel.

A GS(L) 08B sorozat tisztatér-kompatibilis V4A rozsdamentes acél háza ECOLAB-tanúsítvánnyal rendelkezik, ezért olyan iparágak számára is ideális, ahol elvárás a magas higiénia és a tisztítószerekkel szembeni ellenállás

www.leuze.com

Magyarországi forgalmazó:

Kvalix Automatika Kft.

1044 Budapest, Íves út 10.

info@kvalix.hu

www.kvalix.hu