Automatizált, valós idejű eszközkövetés adatközpontokban passzív, egyedi RFID-címkékkel

Címkék: adatközpont azonosítás azonosítási technológia azonosító címke Brady címke címkenyomtató nyomon követés RFID webinárium

Egy nemzetközi ICT-vállalat automatikusan tartja nyilván ügyfelei kiszolgálóinak és más értékes IT-eszközeinek helyét, és erről egy kattintással képes jelentést készíteni.

Egy nemzetközi ICT-vállalatnak automatizálnia kellett a kiszolgálók nyilvántartását és kezelését. A több ezer aktív eszközt kezelő cég számára üzleti és megfelelőségi szempontból és kritikus volt az eszközök helyére vonatkozó valós idejű információk hibamentes ismerete. Emellett a vállalat szerette volna javítani a kábelkarbantartások sebességét és pontosságát is.

A minden eszközön elhelyezett egyedi, passzív RFID-címkék és az adatközpont kijáratainál található rögzített beolvasók pontos, valós idejű követést tesznek lehetővé. A központi helyen elhelyezett nyomtató-programozó nyomtatókkal a cég minden új eszközt azonnal fel tud címkézni megbízható, egyedi RFID-címkékkel, így minden azonnal, egy kattintással áttekinthető.

A Brady teljesen testreszabott RFID-címkéivel minden ügyfél igényeit képes kielégíteni. A 3 méteres olvasási távolsággal rendelkező L-2588-25C fémre helyezhető UHF RFID-címkével minden kiszolgáló és sík felületű eszköz felcímkézhető. A címkén szigetelőréteg található a fémfelületek és az RFID-antenna közötti zavarok elkerülésére. A címke megbízható poliészterből készül, ami nem esik le és jól olvasható marad az adatközpontokra jellemző környezetekben.

Minden be- és kijáratnál beolvasókapuk lettek felszerelve, melyekkel követhető a kiszolgálók központi helyszínről való áthelyezése. A beolvasott adatok automatikusan bekerülnek az adatközpont nyilvántartásába.

Az UHF RFID-címkék speciális nyomtató-programozó UHF RFID-nyomtatókkal a helyszínen nyomtathatók és programozhatók. Ezek segítségével az ICT-vállalat mindegyik RFID-címkéhez egyedi számot rendelhet, ami alapján automatikusan követheti a felcímkézett eszközöket.

Emellett egyedi HF RFID- vagy NFC-zászlócímkék is elhelyezhetők a kábelek okostelefonnal vagy NFC-olvasóval történő közeli azonosításához. Ezzel az adatközpont technikusai gyorsan ellenőrizhetik, mely kábeleket kell kicserélni a berendezések zökkenőmentes átkapcsolásához, továbbá elérhetik a teljes forrás- és célinformációkat, és a kábelekkel kapcsolatos előzményeket is. A Brady emellett NFC-kompatibilis nyomtatókat is kínál a HF RFID- vagy NFC-címkék programozásához és nyomtatásához.

Eredmények: automatizált leltárkezelés egyedi RFID-címkékkel

A szükséges eszközök helye, az időbélyegzők és más adatok valós időben, egyetlen kattintással elérhetők. A személyzetnek többé nem kell egyesével megszámlálnia az eszközöket, és több hét helyett pár nap alatt felmérheti a létesítmény teljes ICT leltárát. Az adatok segítségével és a támogató szoftver által létrehozott automatikus riasztásokkal a cég elkerülheti a hibákat az eszközök áthelyezésekor. Ez növeli az általános hatékonyságot, és csökkenti a munkaerőköltséget. Emellett könnyebb teljesíteni a különböző megfelelőségi követelményeket is, ha a teljes ICT-nyilvántartás azonnal elérhető egyetlen központi helyen.